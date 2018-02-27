 تركيا: اعتقال مواطن ألماني بتهمة ″دعم الإرهاب″ | أخبار | DW | 16.08.2018

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أخبار

تركيا: اعتقال مواطن ألماني بتهمة "دعم الإرهاب"

قال مصدر بوزارة الخارجية الألمانية إن الشرطة التركية اعتقلت مواطنا ألمانيا. وذكرت تقارير إعلامية أن الرجل متهم "بالدعاية الإرهابية" لصالح حزب العمال الكردستاني بعد انتقاده الحكومة التركية على مواقع التواصل الاجتماعي.

Türkei Symbolbild Polizei (picture-alliance/ZUMAPRESS/T. Adanali)

ألقت السلطات التركية القبض على ألماني بسبب اتهامات تتعلق بالإرهاب، كما ذكرت ذلك وزارة الخارجية الألمانية. وصرح المحامي إركان يلدريم لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الخميس (16 آب/أغسطس 2018) بأن موكله يواجه اتهاما بإعداد دعاية لحزب العمال الكردستاني المحظور (PKK) على وسائل التواصل الاجتماعي.

مختارات

بعد أيام من تأكيدها على حرص ألمانيا على أن تكون تركيا "مزدهرة اقتصاديا"، أجرت المستشارة ميركل محادثة هاتفية مع الرئيس التركي أردوغان تناولت زيارته المرتقبة إلى ألمانيا وكذلك أزمة الليرة والوضع في سوريا. (15.08.2018)

علقت الصحف الألمانية على الخسائر الدراماتيكية لليرة التركية وماذا تعني هذه الخسائر للرئيس التركي أردوغان. وأشارت إحدى الصحف في تعليقها إلى أن "على تركيا أن تدرك الحقائق، وإحدى هذه الحقائق هي أن السلطان قد أفلس". (13.08.2018)

وأوضح المحامي أنه ألقي القبض على "إلهامي أ." (46 عاما)، أمس الأربعاء في بلدة قراقوجان شرقي البلاد، وأضاف أن محكمة تركية أصدرت في أعقاب ذلك قرارا بحبسه احتياطيا. من جانبه، قال مصدر في وزارة الخارجية الألمانية "نحن على علم بالقضية. ستبادر السفارة في أنقرة بتقديم المساعدة القنصلية".

وبحسب تحقيق صحفي لمحطة (NDR) الإذاعية الألمانية، فإن الرجل ألماني من أصول تركية وينحدر من مدينة هامبورغ، حيث يعمل هناك سائق أجرة. وأضافت المحطة أنه كان في زيارة لوالدته في مسقط رأسه بمدينة ساريباساك بمحافظة إلازغ. وأفاد شهود عيان  بأن قوات أمن تركية فتشت منزله في ساعة مبكرة من الصباح واقتادته لاحقا.

وحسب بيانات رسمية، فإن تركيا تعتقل سبعة ألمان آخرين "لأسباب سياسية". وكانت السلطات التركية ألقت القبض نهاية تموز/يوليو الماضي على الألماني "دينيز إي." في محافظة هاتاي جنوبي البلاد، لاتهامه بالترويج لحزب العمال الكردستاني على وسائل الإعلام الاجتماعي.

يذكر أن حزب العمال الكردستاني مدرج على قوائم الإرهاب في كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى جانب تركيا.

ح.ع.ح/أ.ح (د.ب.أ، رويترز)

  • Türkei Strand bei Alanya (picture alliance/DUMONT Bildarchiv/M. Tueremis)

    لهذه الأسباب تحافظ برلين على خط تواصل مفتوح مع أنقرة

    تعد تركيا أحد أكثر الوجهات السياحية المحببة للألمان. وتتضمن الإجراءات الجديدة تشديد تعليمات السفر لتركيا ومطالبة المواطنين الألمان بتوخي الحذر، لكن مثل هذه التعليمات لا تمثل أقسى إجراء دبلوماسي يمكن أن تتخذه ألمانيا، التي كان من الممكن أن تصدر تحذيرا من السفر إلى تركيا.

  • Türkei Blick auf Alanya (picture alliance/DUMONT Bildarchiv/M. Tueremis)

    لهذه الأسباب تحافظ برلين على خط تواصل مفتوح مع أنقرة

    تتمتع تركيا بأهمية خاصة كنقطة ربط بين أوروبا وآسيا علاوة على أهميتها الإستراتيجية كجارة لليونان وبلغاريا من ناحية، وسوريا والعراق وإيران من ناحية أخرى؛ أي أنها تقع على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وفي الوقت نفسه جوار مناطق مشتعلة في الشرق الأوسط.

  • Türkei Sincan Gefängnis in Ankara (Getty Images/AFP/A. Altan)

    لهذه الأسباب تحافظ برلين على خط تواصل مفتوح مع أنقرة

    اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد تركيا، من الممكن أن يؤثر على التواصل مع الألمان المحتجزين هناك وعددهم تسعة أشخاص، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

  • Türkei Konya Awacs Besatzung mit Abzeichen (picture-alliance/AP Photo/F. Augstein)

    لهذه الأسباب تحافظ برلين على خط تواصل مفتوح مع أنقرة

    يرجع انضمام تركيا لحلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى عام 1952، كما أن الجيش التركي يعد من أكبر جيوش العالم إذ يبلغ قوامه نحو 640 ألف جندي وموظف،وفقا لتقرير لوكالة الأنباء الألمانية، وبالتالي فهو يحمل أهمية في التصدي لـ"تنظيم الدولة الإسلامية" المعروف إعلاميا بـ"داعش".

  • Türkei Incirliks Militärbasis NATO (Imago)

    لهذه الأسباب تحافظ برلين على خط تواصل مفتوح مع أنقرة

    أقر البرلمان الألماني سحب الجنود الألمان من قاعدة "إنغرليك" ونقلهم إلى الأردن بعد أن منعت تركيا نوابا ألمان من زيارة القاعدة، الأمر الذي أزعج برلين بشدة. في الوقت نفسه مازال جنودا ألمان يتمركزون في قاعدة تابعة للناتو في كونيا.

  • Bulgarisch-türkische Grenze (picture-alliance/Joker/est&ost/M. Fejer)

    لهذه الأسباب تحافظ برلين على خط تواصل مفتوح مع أنقرة

    بدأت مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي عام 2005 إلى أن تجمدت خريف عام 2016. ورغم أن انضمام تركيا للاتحاد مسألة غير مطروحة في الوقت الراهن، إلا أنه في حال انضمامها فستكون ثاني الأعضاء من حيث عدد السكان.

  • Rückführung der Flüchtlinge in die Türkei (Getty Images/AFP/O. Kose)

    لهذه الأسباب تحافظ برلين على خط تواصل مفتوح مع أنقرة

    ثقل سياسي جديد أضيف لتركيا بعد الاتفاقية الخاصة باللاجئين مع الاتحاد الأوروبي. ووفقا لأنقرة فإن تركيا استقبلت نحو 7ر2 مليون لاجئ منذ بداية الأزمة السورية. وتهدد تركيا بين الحين والآخر، بوقف التعاون مع الاتحاد الأوروبي وهو أمر لا يصب بالتأكيد في صالح ألمانيا ولا ترغب المستشارة ميركل في حدوثه، لاسيما قبل الحملة الانتخابية. ا.ف (وكالات)


مختارات

لهذه الأسباب تحافظ برلين على خط تواصل مفتوح مع أنقرة

التوترات المتصاعدة في العلاقات الألمانية التركية دخلت فصلا جديدا بالإجراءات التي اتخذتها برلين مؤخرا ضد أنقرة. مراقبون يرون إنه كان بوسع برلين الرد بشكل أقوى على تصرفات أردوغان، فما هي الأسباب التي تحول دون ذلك؟ (21.07.2017)  

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