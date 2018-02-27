تركيا: اعتقال مواطن ألماني بتهمة "دعم الإرهاب"

ألقت السلطات التركية القبض على ألماني بسبب اتهامات تتعلق بالإرهاب، كما ذكرت ذلك وزارة الخارجية الألمانية. وصرح المحامي إركان يلدريم لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الخميس (16 آب/أغسطس 2018) بأن موكله يواجه اتهاما بإعداد دعاية لحزب العمال الكردستاني المحظور (PKK) على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح المحامي أنه ألقي القبض على "إلهامي أ." (46 عاما)، أمس الأربعاء في بلدة قراقوجان شرقي البلاد، وأضاف أن محكمة تركية أصدرت في أعقاب ذلك قرارا بحبسه احتياطيا. من جانبه، قال مصدر في وزارة الخارجية الألمانية "نحن على علم بالقضية. ستبادر السفارة في أنقرة بتقديم المساعدة القنصلية".

وبحسب تحقيق صحفي لمحطة (NDR) الإذاعية الألمانية، فإن الرجل ألماني من أصول تركية وينحدر من مدينة هامبورغ، حيث يعمل هناك سائق أجرة. وأضافت المحطة أنه كان في زيارة لوالدته في مسقط رأسه بمدينة ساريباساك بمحافظة إلازغ. وأفاد شهود عيان بأن قوات أمن تركية فتشت منزله في ساعة مبكرة من الصباح واقتادته لاحقا.

وحسب بيانات رسمية، فإن تركيا تعتقل سبعة ألمان آخرين "لأسباب سياسية". وكانت السلطات التركية ألقت القبض نهاية تموز/يوليو الماضي على الألماني "دينيز إي." في محافظة هاتاي جنوبي البلاد، لاتهامه بالترويج لحزب العمال الكردستاني على وسائل الإعلام الاجتماعي.

يذكر أن حزب العمال الكردستاني مدرج على قوائم الإرهاب في كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى جانب تركيا.

ح.ع.ح/أ.ح (د.ب.أ، رويترز)