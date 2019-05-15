تركيا: اعتقالات بالعشرات بين موظفي وزارة الخارجية

قالت محطة (إن تي في) التلفزيونية التركية الاثنين (20 مايو/ أيار 2019) إن السلطات التركية أمرت باعتقال 249 من موظفي وزارة الخارجية للاشتباه في أن لهم صلات بشبكة تابعة لرجل دين تركي مقيم في الولايات المتحدة تتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب فاشلة في 2016.

ونفذت السلطات عمليات منظمة ضد من تعتقد أنهم أتباع فتح الله كولن، الذي يعيش في منفى اختياري في بنسلفانيا الأمريكية منذ عام 1999، منذ محاولة الانقلاب الفاشل في ليلة الخامس عشر من يوليو/ تموز 2016. وينفي كولن مزاعم وقوفه وراء محاولة الانقلاب.

وذكرت المحطة التلفزيونية أن مكتب رئيس الادعاء في أنقرة قال إنه أمر باعتقال 249 من أفراد وزارة الخارجية بعد أن توصلت التحقيقات إلى ارتكابهم مخالفات في اختبارات القبول للوزارة.

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وأضافت أن الشرطة اعتقلت 78 مشتبهاً به حتى الآن في عمليات تمت في 43 إقليماً، بينما تتعقب الباقين. واعتقلت السلطات التركية أكثر من 77 ألف شخص وسجنتهم في انتظار محاكمتهم، فيما أقالت نحو 150 ألفاً من الموظفين وأفراد الجيش وآخرين أو أوقفتهم عن العمل في إطار حملة تطهير تلت الانقلاب.

وعبرت جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان وحلفاء غربيون لتركيا عن قلقهم بسبب الحملة الأمنية وقالوا إن الرئيس رجب طيب أردوغان استغل محاولة الانقلاب كذريعة للقضاء على المعارضة.

وتقول الحكومة التركية إن تلك الإجراءات الأمنية ضرورية بسبب خطورة التهديدات التي تواجهها البلاد.

ح.ز/ ي.أ (رويترز)