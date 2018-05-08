تركيا: اتهامات لمؤسسة "ديانت".. سلطة دينية أم قوة اقتصادية؟

كان "بومونتي" أول مصنع للجعة بني خلال الفترة العثمانية ويقع في حي سيسلي وسط مدينة إسطنبول. غير أن بناية هذا المصنع ذات القيمة التاريخية، تم تسليمها الآن لمكتب مفتي الحي. وتخطط رئاسة الشؤون الدينية المعروفة باسم "ديانت" لهدم المبنى، لتشييد مسجد ونزل في الموقع، ما أدى لاندلاع جدل، بل ومقاومة قوية ضد المشروع.
وبهذا الشأن أوضح عمدة منطقة سيسلي معمر كيسكين لـDW أن "لمصنع بومونتي للجعة أهمية تراثية، ومشروع البناء الجديد سيدمر سحر منطقتنا، وهذا ليس جيدًا بالنسبة لنا". ومن بين المعارضين للمشروع رئيس غرفة المهندسين والمهندسين المعماريين الأتراك، عاكف بُراك أتلار "لقد تم إهمال المصنع في بومونتي لسنوات، يجب مناقشة إعادة ترميم مصنع الجعة وليس هدمه".
مصنع بومونتي للجعة المهدد بالهدم في اسطنبول
مؤسسة "ديانت القابضة" – ما حجم ثروتها؟
يعتبر الجدل بشأن مبنى مصنع بومونتي التاريخي نموذجا لنشاط الأعمال المتزايد لأعلى سلطة دينية في تركيا. مؤسسة "ديانت" القابضة هي مؤسسة حكومية تشغل أكثر من 107.000 موظف، كما تدير مئات المشاريع في الداخل والخارج. ويحذر المنتقدين صعوبة التمييز المتزايدة بين النشاطين الديني والتجاري للمؤسسة.
وفقًا لبيانات موقعها الرسمي على الإنترنت، فإن ميزانية ديانت تصل لـ825 مليون يورو، مبلغ يتجاوز بكثير ميزانية العديد من الوزارات، فيما يُقدر معهد الإحصاء التركي TÜIK) ) مبلغًا أكبر من ذلك، إذ أكد أن ميزانية ديانت للعام الجاري (2019) تتجاوز الضعف، لتصل حوالي 1.7 مليار يورو.
أما الكاتب التركي عمر سجلم، فيرى أن الأموال التي تحصل عليها "ديانت" أكثر بكثير، إذا ما تم الأخذ بعين الاعتبار مبالغ الحج والعمرة والأضاحي وبعض الاستثمارات السرية. على سبيل المثال، تشارك ديانات في حوالي 450.000 عملية ذبح في جميع أنحاء العالم، حيث يتبرع المواطنون بالمال للسلطات التي تذبح الأضاحي باسم المتبرعين، وبعدها يتم توزيع اللحوم على الفقراء. هذه العملية لوحدها تحقق إيرادات قدرها 52.4 مليون يورو، كما يوضح ساجلام، معتبرا أن "ديانت لا تخضع للمراقبة إلى حد كبير".
هياكل غير شفافة
تقوم مؤسسة "ديانت" على بنية غامضة متشعبة المستويات، وتشرف على أنشطة تربوية، ثقافية وخيرية في ما لا يقل عن 145 دولة. لا سيما فرعها المسمى "تركيا ديانت فاكفي" التي تدير العديد من المتاجر. تأسست عام 1975 كمؤسسة خيرية صغيرة، ثم نمت لتصبح اليوم مؤسسة تملك حوالي 1000 فرع في جميع أنحاء تركيا. أنشطتها مربحة للغاية لأنها أعفيت عام 1977 من جميع الضرائب. بالإضافة إلى ذلك، تمارس من خلال فرعها (كوماس أ.س) في مجال البناء، حيث أنشأت مئات المدارس والمساجد والمستشفيات والفنادق.
"دولة داخل الدولة"
يقول جميل كيليك وهو عالم دين: "تبدو مؤسسة "ديانت" اليوم كشركة عملاقة، بل الأسوأ من ذلك، كدولة داخل الدولة (..) لا يجوز لها التصرف كقوة اقتصادية". ويطالبها كيليك بأن تتذكر مهمتها الأساسية الأولى: "تأسست ديانت لتقريب مبادئ الدين الإسلامي من الجمهور وتمكينه من فهم قيم العدالة والفضيلة". لكنها اليوم ليست أكثر من جماعة معزولة عن المواطنين. واستطرد موضحا "تأسست ديانت في الأصل لخدمة الفقراء وليس للاغتناء الذاتي، وهو أمر ما يتعارض مع منطق الإسلام".
دوران آرام إكين / بيلوت دانييل / ح.ز
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تركيا: صراع حول أجمل معالم البوسفور
معلم من معالم العمارة
في عام 532 ميلادية أمر الإمبراطور الروماني جستنيان، الذي كان يقيم آنذاك في القسطنطينية ببناء كنيسة صخمة "ليس لها مثيل منذ خلق آدم ولا شبيه في قادم الزمن." وشارك في العمل 10 آلاف عامل. وبعد مرور 15 عاما تم افتتاح المبنى. وبقيت تلك الكنيسة على مدار ألف عام أكبر كنيسة في العالم المسيحي.
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مكان تتويج حكام بيزنطة
ويقال إن جستنيان استثمر ما يقرب من 150 طنا من الذهب في بناء آيا صوفيا. مع ذلك فقد وجب إجراء تحسينات على المبنى. فالقبة كانت في البداية مسطحة جدا وانهارت عند وقوع أحد الزلازل. "آيا صوفيا" ومعناها "الحكمة المقدسة" اعتبرت مباشرة كنيسة الدولة. ومنذ منتصف القرن السابع الميلادي جرى هنا تتويج جميع حكام بيزنطية تقريبا.
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تركيا: صراع حول أجمل معالم البوسفور
التحول من كنيسة إلى مسجد
في عام 1453 سقطت القسطنطينية في يد السلطان العثماني محمد الفاتح، الذي أعلن تحويل آيا صوفيا إلى مسجد. وحل الهلال مكان الصلبان، ودمرت أجراس الكنيسة والمذبح و جرى تفكيك الفسيفساء والجداريات. كما أقيمت أول مئذنة بالمبنى المسيحي أصلا فأعطته مظهرا إسلاميا.
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تركيا: صراع حول أجمل معالم البوسفور
التحول من مسجد إلى متحف
في عام 1934 أمر مؤسس الدولة التركية؛ مصطفى كمال أتاتورك بتحويل آيا صوفيا إلى متحف. ومع أعمال الترميم المكلفة لآيا صوفيا كانت هناك نية لعدم الإنحياز لدين معين فتم حينها إظهار لوحات الفسيفساء البيزنطية مرة أخرى. كما كان هناك حرص على عدم تدمير البنايات الإسلامية اللاحقة.
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تركيا: صراع حول أجمل معالم البوسفور
الإسلام والمسيحية على قدم المساواة
التاريخ المضطرب لآيا صوفيا يتضح اليوم للزوار في كل ركن من الأركان. كتابات مثل "الله" و"محمد" تحيط بأيقونة مريم العذراء مع الطفل يسوع في حجرها. ومن الجدير بالذكر أن النوافذ الأربعين في القبة الكبيرة تسمح بمرور الضوء وتمنع انتشار الشقوق وتدمير القبة.
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تركيا: صراع حول أجمل معالم البوسفور
أيقونات بيزنطية
الفسيفساء الرائعة في المعروضة على جدار الرواق الجنوبي لآيا صوفيا تعود للقرن الـ 14 الميلادي. وحتى وإن لم تكن كاملة إلا أن الوجوه بالفسيفساء لازالت واضحة جدا للعيان. في المنتصف صورة يسوع كحاكم للعالم، وعن يساره ماريا وعن يمينه يوحنا.
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تركيا: صراع حول أجمل معالم البوسفور
ليس مكانا للعبادة
الصلاة في آيا صوفيا ممنوعة اليوم. وقد التزم بذلك أيضا البابا بنديكت السادس عشر، عندما زار البازيليكا في عام 2006. وجرت زيارته في ظل إجراءات أمنية مشددة، فقد سبقتها اتجاجات للقوميين ضد زيارة البابا. ومؤخرا، جمع شباب الأناضول الوطني المحافظ 15 مليون توقيع لأجل إعادة المتحف ليكون مسجدا من جديد.
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تركيا: صراع حول أجمل معالم البوسفور
قيمة رمزية كبيرة
المنطقة المجاورة لآيا صوفيا لا تنقصها البنايات الإسلامية: ففي الجهة المقابلة مباشرة ترتفع مآذن جامع السلطان أحمد، المعروف أيضا باسم "المسجد الأزرق" (يمين). ويدعو القوميون إلى إعادة آيا صوفيا لتكون مسجدا، لأنه يرمز إلى فتح القسطنطينية على يد العثمانيين. وفي نظرهم أنه يجب حماية هذا التراث الإسلامي.
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تركيا: صراع حول أجمل معالم البوسفور
مطلب المسيحيين الأرثوذكس
برتلماوس الأول بطريرك القسطنطينية؛ الرئيس الشرفي لجميع المسيحيين الأرثوذكس يطالب هو أيضا بحقوق في آيا صوفيا. ويدعو منذ سنوات، لفتح الكنيسة (البازيليكا) مرة أخرى للقداس المسيحي. ويقول إن آيا صوفيا "بنيت لتكون شاهدا على الإيمان المسيحي"، حسب تعبيره.
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تركيا: صراع حول أجمل معالم البوسفور
القرار لم يحسم بعد
ما الذي سيحدث مع آيا صوفيا، مسألة غير واضحة. فحتى الآن لا يطالب بتحويل المتحف إلى مسجد سوى حزب الحركة القومية التركي المعارض (MHP)، وفشل أمام البرلمان طلبان بذلك. وتتحفظ الحكومة التركية بشأن هذه المسألة - على ما يبدو ردا على الاحتجاجات الدولية. وأما منظمة اليونسكو فإنها مشغولة بالأمر فآيا صوفيا موضوع على لائحة التراث العالمي منذ عام 1985.
الكاتب: كلاوس داهمان/ صلاح شرارة