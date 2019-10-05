 تركيا أم الاتحاد الأوروبي.. من المسؤول عن تعثر اتفاق اللاجئين؟ | سياسة واقتصاد | DW | 05.10.2019

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سياسة واقتصاد

تركيا أم الاتحاد الأوروبي.. من المسؤول عن تعثر اتفاق اللاجئين؟

كان الهدف من اتفاقية اللاجئين بين الاتحاد الأوروبي وتركيا وقف زحفهم نحو اليونان. لكن التطبيق السيء والمتلكئ للصفقة تسبب في امتلاء مخيمات اللاجئين باليونان بأعداد تفوق طاقتها وفي حالات موت مأساوية.

Griechenland Feuer im Moria Flüchtlingslager auf Lesbos (picture-alliance/AP Photo)

مَنْ يعلن الآن وعلى حين غرة عن غضبه إزاء أوضاع مخيمات اللاجئين المزرية في موريا بجزيرة ليسبوس اليونانية، فإما يكون جاهلاً أو منافقاً. الأوضاع البائسة في جزر بحر ايجة ليست وليدة اليوم فقط، وإنما نتيجة تراكمات إهمال سنوات طويلة وسط صمت وتجاهل متعمدين من قبل السياسة الأوروبية والحكومة اليونانية وحتى الصحافة والإعلام جزئياً بحجة أن الصفقة التركية الأوروبية لوقف هجرة اللاجئين إلى اليونان قادمين من تركيا تعمل كما هو مخطط لها. والحقيقة كان هذا الموقف صحيحاً في البداية، فعدد الوافدين إلى اليونان تراجع بشكل كبير، وتوقف سيل اللاجئين على طريق البلقان، ما أشار إلى فاعلية الاتفاق.

مختارات

أفاد "المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين" أن أعداد طالبي اللجوء المتلقين للمساعدات الاجتماعية انخفضت العام الماضي عن العام الذي سبقه بنسبة 12 بالمائة. في عام 2015 كان عددهم يناهز المليون. (16.09.2019)

ارتفاع قياسي في أعداد راكبي البحر من تركيا إلى الجزر اليونانية في بحر إيجة. والرئيس التركي يهدد بـ "فتح الأبواب". ما سبق يشكل اختباراً للاتفاق التركي-الأوروبي، فهل يعني هذا أن الاتفاق بات مهدداً بالانهيار؟ (12.09.2019)

لكن ذلك لم يعد صحيحاً الآن، فبعض بنود الاتفاق التركي الأوروبي لم يتم تنفيذها أو جرى تطبيقها بشكل غير كامل. والنتيجة: أعمال عنف وأوضاع بائسة في معسكرات اللاجئين في اليونان وشلل واضح في سياسة الهجرة الأوروبية. ومثل هذه النتائج كانت متوقعة. ففي نيسان/ أبريل 2016 زار الحبر الأعظم للكنيسة الكاثوليكية البابا فرنسيس معسكراً لإيواء اللاجئين في اليونان واهتز غضباً نتيجة للأوضاع فيه، وأصبح واضحاً أن صفقة اللاجئين لا يمكن أن تنجح إذا أستمرت الأوضاع على هذه الشاكلة.

عبء فوق الطاقة

السلطات اليونانية لم تكن يوماً قادرة على تنظيم عقلاني وإدارة معسكرات اللاجئين، وهي ليست اليوم كذلك. فالاتحاد الأوروبي دعم اليونان بالكثير من الأموال والموظفين، لكن ذلك لم يكن مستديماً، فلا وكالة اللجوء الأوروبية EASO ولا سلطات حماية حماية الخارجية للاتحاد الأوروبي Frontex تمكنتا من توفير دعم دائم للسلطات اليونانية في هذا المجال.

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جحيم مخيمات اللجوء في اليونان - لاجئون بحالة مزرية

وكان يفترض، وفق الصفقة التركية الأوروبية، أن تتم إجراءات تقديم اللجوء والبت فيه خلال أيام قليلة. لكن الواقع يظهر أن الإجراءات تستغرق عدة أشهر أن لم نقل سنوات. فاللاجئ الذي يقدم طلب لجوء في جزيرة ليسبوس التي وصلها اليوم، سيتم الاستماع لإفادته في جلسة أولية من قبل موظفين معنيين في ربيع 2021، على أقرب تقدير. إلى ذلك لم تساهم مشاركة موظفين من دول أوروبية مختلفة في تنفيذ إجراءات اللجوء في اليونان والتي تم تمجيدها مراراً، في حل المشكلة.

لا ترحيل إلى تركيا

من جانب آخر، نصت صفقة الهجرة بين تركيا وأوروبا على أن يتم ترحيل اللاجئين الذين تُرفض طلبات لجوئهم إلى تركيا، وهم يشكلون الأغلبية من المهاجرين. لكن هذا البند لم يتم تنفيذه بالكامل، فعدد الذين تم ترحيلهم لحد اليوم هو 2200 شخص، وفق إحصائيات المفوضية الأوروبية. ولا يمكن تحديد الجهة التي تتحمل مسؤولية الإخفاق في تنفيذ هذا البند.

Karte Griechenland Flüchtlingslager Moria Lesbos AR

ومقابل كل لاجئ يتم ترحيله إلى تركيا، وعد الاتحاد الأوروبي بقبول لاجئ سوري مقيم في تركيا. وكان لهذا البند لو تم تنفيذه أن يوفر مكاناً في أوروبا لقبول نحو 72 الف لاجئ سوري من المتواجدين في معسكرات لجوء تركية.

لكن واقع الحال يقول إن نحو 25 ألف فقط من المقيميين في معسكرات تركية تم إعادة استيطانهم في دول أوروبية تنفيذ للاتفاق بين أنقرة وبروكسل. رقم هزيل للغاية مقارنة بـ 3.6 مليون لاجئ استقبلتهم تركيا.

ولم تتمكن دول الاتحاد الأوروبي لحد اليوم من الاتفاق على نسبة توزيع عادلة للاجئين بينها، فيما تعارض دول مثل بولندا وهنغاريا وإيرلندا وبريطانيا والدنمارك قبول أي لاجئ مقيم في تركيا. أما الدول التي وافقت على استقبال لاجئين من تركيا وفق الاتفاق، فكانت ألمانيا والتي استقبلت قرابة 8596 لاجئاً سورياً من المقيميين في تركيا من مجموع 25 الف لاجئ تم قبولهم في أوروبا عموماً.

وعلى هذا الأساس يبدو مفهوماً ما تقوله تركيا من أن بند تخفيف العبء عنها لم يتم تحقيقه إلا في نطاق ضيق للغاية.

الاتحاد الأوروبي لا يفي بوعوده

ورغم أن أعداد الوافدين إلى اليونان حالياً لا يمكن مقارنتها بأعداد اللاجئين في عامي 2015 و2016 عندما وصل مئات الآلاف من اللاجئين إلى اليونان وواصلوا المسير إلى دول شمال أوروبا ووسطها، إلا أن أعداد اللاجئين من تركيا إلى اليونان عبر بحر آيجة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً.

في بعض الأيام وصل المئات من اللاجئين إلى معسكرات مكتظة بالبشر من مختلف أرجاء المعمورة. لكن الوافدين الجدد ليسوا بغالبيتهم من السوريين، فالمجموعة الكبيرة بينهم هم من الأفغان الذين لم يتم تأخذهم صفقة الهجرة بين تركيا والاتحاد الأوروبي بعين الاعتبار.

Athen will Grenzüberwachung ausbauen (picture alliance/dpa/K. Nietfeld)

مسلسل قوارب المهاجرين إلى اليونان لا تنقطع وتسبب أرقا أوروبيا

وتركيا من جانبها تشتكي منذ فترة طويلة من أن الاتحاد الأوروبي لا يفي بالتزاماته. وهي محقة بذلك جزئياً، فالاتحاد الأوروبي لم يف مثلاً بوعد قطعه على نفسه أمام تركيا فيما يخص تعجيل المشاورات بشأن حرية التنقل للمواطنين الأتراك إلى أوروبا دون تأشيرة مسبقة.

كما أن مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد توقفت دون آفاق لاستئنافها. وفيما يخص مباحثات الوحدة الجمركية مع الاتحاد الأوروبي لم تحقق أي تقدم على الإطلاق. ولكن ما يغيض تركيا بشكل كبير هو الوعد المالي، حيث وعد الاتحاد الأوروبي بمساعدة تركيا مالياً بمبلغ 6 مليارات يورو حتى عام 2022، وتشتكي تركيا من أن الدفوعات تجري بشكل بطيء للغاية.

فيما يقول الاتحاد الأوروبي إنه قد حول مبلغ 2.4 مليار يورو. ولتسهيل أمر دفع المال الأوروبي، يجري التفكير بتحويل المال مباشرة إلى الدولة التركية. وكان الاتحاد يحول المبالغ لحد الآن عبر المنظمات العاملة في إغاثة اللاجئين في المعسكرات الإيواء التركية لضمان وصول المال إلى مشاريع تخدم اللاجئين فعلاً. من جانب آخر، يُقال أن تركيا قد قلصت إجراءات الرقابة على السواحل لردع المهربين، ما مهد الطريق أمامهم مجدداً لتسيير قوارب تقل اللاجئين إلى اليونان.

Türkei Griechenland Abschiebung von Flüchtlingen (picture alliance/abaca/AA)

نقل بعض اللاجئين من الجزر إلى اليابسة عند الضرورة القصوى

المطلوب سياسة رادعة

ويبدو أن وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر الذي انتقل من أنقرة إلى أثينا سيعبر عن حزنه وأسفه لما يعانيه اللاجئون في المعسكرات اليونانية. لكن مصادر في الداخلية أشارت إلى أن الوزير لن يقدم وعوداً بمساعدة فعلية. فيما يقول بعض الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي إن صور البؤس ومعاناة اللاجئين في معسكرات الإيواء في اليونان أمر مطلوب لغرض ردع كل مهاجر في تركيا يرغب في أن يتوجه صوب دول الاتحاد الأوروبي. وحسب قرارات زعماء دول الاتحاد الأوروبي في عام 2018، يجب إزالة كل المحفزات التي تشجع المهاجرين على ركوب المخاطر والسفر إلى أوروبا بشكل غير قانوني. وأكبر محفز هو عيش كريم في اليونان أو في أي بلد أوروبي آخر.

من جانب آخر، لم تفلح دول الاتحاد الأوروبي في توحيد سياسة اللجوء بينها، رغم المناقشات المتكررة للموضوع في قمم الاتحاد الأوروبي، ناهيك عن وجود موقف تضامني مع الدول الواقعة على حدوده كاليونان وإيطاليا بشأن توزيع اللاجئين بشكل عادل، وهو أمر يقلل من الأمل في أن يتغير شيء ما في تلك الدول التي تعاني من ضخامة عدد الوافدين إليها. وما يحتاجه الجميع في هذه الظروف هي سياسة هجرة ولجوء مستديمة.

بيرنت ريغرت/ حسن ع. حسين

  • Young men at the sea on Lesbos

    اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي

    عالقون في بحر ايجة

    يقبل التمويل الأوروبي للمنظمات غير الحكومية التي استجابت لأزمة المهاجرين في الجزر اليونانية، على الانتهاء شهرآب/أغسطس. ومنذ ذلك الحين كانت الدولة اليونانية المسؤولة الوحيدة عن التعامل مع طالبي اللجوء. الا أن غياب خطة انتقال واضحة، ساهمت في ظهور ثغرات واضحة على مستوى الخدمات الإنسانية في جميع أنحاء جزيرة ليسبوس.

  • Moria refugee camp seen through a makeshift shelter

    اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي

    لا هنا ولا هناك

    موريا ليست مرفق الاستقبال الرئيسي في ليسبوس، وانما توجد مخيمات أخرى غير قادرة على التعامل مع استمرار وصول الأعدادا القليلة لطالبي اللجوء. تزايد التوتر يؤدي الى تحول الإحباط بسرعة إلى عنف وعدوانية، والصراعات بين الأفراد تتحول إلى معارك بين مختلف المجموعات العرقية.

  • Discarded plastic bottles on the ground outside Moria camp, Lesbos

    اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي

    جديد ونظيف

    خارج موريا، يتم التخلص من عبوات الشامبو والمياه بالقرب من أماكن الاستحمام غير القارة أو المتنقلة. بسبب النقص في المرافق الصحية في المخيم، الكثير من الناس هناك يبحثون عن خيارات أخرى. وهم يرون أن الفشل في توفير مرافق كافية، استراتيجية متعمدة لتدهور الظروف المعيشية بالمخيم.

  • An Ethiopian asylum-seekers peers out of a tent in Lesbos

    اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي

    في انتظار المصير

    أمان من إريتريا، يعتذر عن عدم قدرته على تقديم الشاي أو الماء في خيمته. انه ينتظر قرارا بشأن طلب لجوئه منذ وصوله الى ليسبوس قبل ثلاثة اشهر. "حتى في موريا توجد مشاكل كثيرة". اكتظاظ الملاجئ والتوترات بين مختلف المجموعات يولد معارك وصراعات بين أفرادها.

  • A man sits behind signs placed on the ground

    اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي

    نحن بشر أيضاً

    طالب لجوء أفغاني يقوم بإعداد علامات احتجاج ضد الظروف السيئة والفقيرة في موريا. معظم الأفغان الذين يحتجون في ليسبوس لأكثر من عام لايزالون ينتظرون الرد على طلبات لجوئهم. غياب المعلومة، صعوبة الظروف المعيشية والخوف من الترحيل إلى أفغانستان تجعل الكثيرين من هؤلاء يعيشون في حالة قلق دائم ومستمر.

  • Two Lesbos residents discuss a protest held by Afghan asylum-seekers

    اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي

    حدود الكرم

    يناقش سكان ليسبوس احتجاج الأفغان. أزمة اللاجئين تسببت في انخفاض كبير في السياحة في ليسبوس، حيث انخفضت بنسبة 75 في المائة تقريبا هذا العام مقارنة بعام 2015. كما كان للأزمة الاقتصادية في اليونان أثر كبير على الجزيرة. وبالرغم من تعاطف العديد من السكان المحليين مع احتياجات طالبي اللجوء، إلا أنهم لا يعتقدون أن اليونان قادرة على استضافتهم في الوقت الحالي.

  • A doctor checks a man's pulse during a health clinic

    اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي

    كفاح ضد الإحباط وخيبة الأمل

    يحاول بعض المتطوعين بموريا، سد الثغرات الموجودة هنا. فهم يقومون بتوفير الرعاية الصحية مثلا، والتي تعتبر من المطالب الملحة للساكنة. الطبيبة الألمانية جوتا ميوالد قدمت إلى ليسبوس لمدة أسبوعين لتقديم مساعدتها، وقالت إن السبب الرئيسي في الكثير من المشاكل الصحية هنا بموريا، هو الظروف المعيشية للسكان. وقد اشتكى الموجودون في المخيمات من أن الأطباء هناك عادة ما يعطونهم مسكنات للألم بغض النظر عن آلامهم.

  • A woman works away at a sewing machine

    اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي

    استعادة الحياة

    في مركز الموزاييك للدعم طالبي اللجوء يحولون - سترات الحياة - أو سترات الإنقاذ التي يتم تجميعها من الشاطئ في أكياس ومحافظ. مثل هذه الأنشطة مرحب بها لمحاربة رتابة الحياة في المخيمات، بالإضافة إلى الحصول على دخل للعالقين هنا، مثل هذه المرأة الإيرانية، ولو كان الدخل صغيرا.

  • Asylum-seekers stand in front of a statue and a Greek flag on Lesbos

    اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي

    وافدون جدد يوميا

    منذ بداية سنة 2015، اضطر الوافدون الجدد إلى البقاء في الجزيرة إلى أن تتم معالجة طلبات لجوئهم. إلا أن تراكم الطلبات وعملية معالجتها المطولة لم تساعد الكثيرعلى الاستفادة منها. أكثر من 14 ألف مهاجر وصلوا إلى اليونان هذا العام، وفقا لوكالة الأمم المتحدة للاجئين. وفي العام الماضي منحت اليونان اللجوء لحوالي 12500 شخص، في حين جاء 173 ألف لاجئ. فينسنت هايغس/ مريم مرغيش


مختارات

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي

من المنتظر أن تزداد مآسي طالبي اللجوء الذين تقطعت بهم السبل في جزيرة لسبوس اليونانية، فالعديد من المنظمات غير الحكومية المهتمة بالخدمات الصحية والقانونية تستعد الان للانسحاب أو انسحبت بالفعل. (06.09.2017)  

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جحيم مخيمات اللجوء في اليونان - لاجئون بحالة مزرية  

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