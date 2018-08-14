تركيا: أمير قطر يعد أردوغان باستثمارات بقيمة 15 مليار دولار

أعلنت الرئاسة التركية في بيان اليوم الأربعاء (15 آب/ أغسطس 2018) أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وعد باستثمارات مباشرة في تركيا بقيمة 15 مليار دولار خلال اجتماع عقده مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وتأتي هذه الخطوة دعما للاقتصاد التركي مع انهيار العملة الوطنية جراء أزمة دبلوماسية مع الولايات المتحدة وفرض عقوبات متبادلة.

وقالت الرئاسة التركية إنه خلال لقائه أردوغان، أكد الأمير أن "قطر ستضع سريعا برنامج استثمار بقيمة 15 مليار دولار في تركيا". وقال ابراهيم كالين المتحدث باسم الرئاسة التركية في تغريدة إن "أسس الاقتصاد التركي متينة وتركيا ستخرج أقوى من هذه المرحلة". وأضاف أن "العلاقات بين تركيا وقطر تقوم على أسس صلبة من الصداقة والتضامن الفعليين".

ولم يرد تأكيد رسمي قطري على ما أعلنته الرئاسة التركية حتى ساعة إعداد هذا الخبر، بيد أن قناة الجزيرة الفضائية القطرية نقلت عن السفير القطري في أنقرة سالم بن مبارك آل شافي قوله إن تركيا "حليف استراتيجي.."، مضيفا أن بلاده "لن تتردد في تقديم الدعم اللازم للجمهورية التركية".

وسجل تقارب كبير بين قطر وتركيا منذ بدء الأزمة الدبلوماسية بين الدوحة وعدد من جيرانها العرب في مقدمهم السعودية. وتربط الدوحة أيضا علاقات وثيقة بالولايات المتحدة. وتستثمر قطر بقيمة عشرين مليار دولار في تركيا وفق أرقام رسمية من الشهر الفائت وباتت أنقرة أحد أكبر المصدرين إلى الإمارة. وفي الأيام الأخيرة، أطلق مؤيدون لتركيا في قطر حملة لتحويل ما يملكونه من الريالات القطرية إلى الليرة التركية دعما لهذه العملة.

وشهدت الليرة التركية تدهورا كبيرا في الأيام الأخيرة بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء مضاعفة الرسوم الجمركية على الألمنيوم والصلب التركيين.من جهته، دعا أردوغان إلى مقاطعة المنتجات الإلكترونية الأميركية، فيما زادت تركيا الأربعاء الرسوم الجمركية على العديد من السلع الأميركية.

أ.ح/ع.ش (أ ف ب، رويترز)