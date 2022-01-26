ترشيح ياسمين فهيمي كأول رئيسة للاتحاد الألماني للنقابات العمالية

أعلن مجلس إدارة الاتحاد الألماني للنقابات العمالية (دي جي بي) اليوم الأربعاء (26 يناير/كانون الثاني 2022) في برلين، اختيار النائبة في البرلمان الألماني عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، ياسمين فهيمي (54 عاما) للترشح لتولي رئاسة الاتحاد.

ووصف رئيس الاتحاد الحالي راينر هوفمان، الذي سيغادر منصبه لأسباب تتعلق بالعمر، ترشيح فهيمي بأنه خطوة مهمة للنقابات العمالية: وقال "إذا تم انتخاب فهيمي، فستكون هذه هي المرة الأولى التي تكون فيها امرأة على رأس الاتحاد"، وأضاف: "ياسمين فهيمي نقابية متمرسة ولديها خبرة كبيرة ، وهي المرشح المناسب في الوقت المناسب ".

وستُجرى الانتخابات لقيادة الاتحاد خلال المؤتمر العام للاتحاد في أيار/مايو المقبل.

وكانت فهيمي، المنحدرة من أصول إيرانية، قد شغلت لسنوات طويلة منصب أمينة سر لاتحاد نقابات الصناعات التعدينية والكيماوية والطاقة (IGBCE).

وذكر الاتحاد في بيان أنه لا يمكن تحقيق تحول اجتماعي-اقتصادي إلا بتدعيم حقوق العالمين وضمان سلامة الموظفين. وجاء في البيان: "نقابات الاتحاد ترى نفسها قوة محورية في تشكيل هذا التحول. مع ياسمين فهيمي نكسب خبيرة محنكة في سوق العمل والتدريب تتمتع بخبرة ممتدة لسنوات طويلة في النقابات".

يُذكر أن فيهمي شغلت منصب وكيلة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الاتحادية (BMAS) قبل دخولها للبرلمان الاتحادي (بوندستاغ) كنائبة منتخبة بالصوت المباشر في تشرين الأول/أكتوبر عام 2017.

ع.ح./ع.ج.م. (د ب أ)