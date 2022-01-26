 ترشيح ياسمين فهيمي كأول رئيسة للاتحاد الألماني للنقابات العمالية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 26.01.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

ترشيح ياسمين فهيمي كأول رئيسة للاتحاد الألماني للنقابات العمالية

رشح مجلس إدارة الاتحاد الألماني للنقابات العمالية النائبة الاشتراكية ياسمين فهيمي لتولي قيادة الاتحاد الألماني، وإذا تم انتخابها "ستكون هذه هي المرة الأولى التي تكون فيها امرأة على رأس الاتحاد".

ياسمين فهيمي النائبة في البرلمان الألماني عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي

ستصبح ياسمين فهيمي أول امرأة تتولى قيادة الاتحاد الألماني للنقابات العمالية (دي جي بي)

 

أعلن مجلس إدارة الاتحاد الألماني للنقابات العمالية (دي جي بي) اليوم الأربعاء (26 يناير/كانون الثاني 2022) في برلين، اختيار النائبة في البرلمان الألماني عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، ياسمين فهيمي (54 عاما) للترشح لتولي رئاسة الاتحاد. 

ووصف رئيس الاتحاد الحالي راينر هوفمان، الذي سيغادر منصبه لأسباب تتعلق بالعمر، ترشيح فهيمي بأنه خطوة مهمة للنقابات العمالية: وقال "إذا تم انتخاب فهيمي، فستكون هذه هي المرة الأولى التي تكون فيها امرأة على رأس الاتحاد"، وأضاف: "ياسمين فهيمي نقابية متمرسة ولديها خبرة كبيرة ، وهي المرشح المناسب في الوقت المناسب ".

وستُجرى الانتخابات لقيادة الاتحاد خلال المؤتمر العام للاتحاد في أيار/مايو المقبل. 

وكانت فهيمي، المنحدرة من أصول إيرانية، قد شغلت لسنوات طويلة منصب أمينة سر لاتحاد نقابات الصناعات التعدينية والكيماوية والطاقة (IGBCE).

وذكر الاتحاد في بيان أنه لا يمكن تحقيق تحول اجتماعي-اقتصادي إلا بتدعيم حقوق العالمين وضمان سلامة الموظفين. وجاء في البيان: "نقابات الاتحاد ترى نفسها قوة محورية في تشكيل هذا التحول. مع ياسمين فهيمي نكسب خبيرة محنكة في سوق العمل والتدريب تتمتع بخبرة ممتدة لسنوات طويلة في النقابات".

يُذكر أن فيهمي شغلت منصب وكيلة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الاتحادية (BMAS) قبل دخولها للبرلمان الاتحادي (بوندستاغ) كنائبة منتخبة بالصوت المباشر في تشرين الأول/أكتوبر عام 2017. 

ع.ح./ع.ج.م. (د ب أ)

مشاهدة الفيديو 02:27

لقاء حصري مع أول سيدة سمراء في البوندستاغ الألماني

مختارات

ألمانية من أصل عربي تقود تحكيم نهائي أبطال أوروبا للسيدات  

"السيدة العظيمة" التي ينصت إليها كل من في بايرن ميونيخ

نشاهدها خلال المباريات ببدلة أنيقة وهي تتحرك بحزم. تجلس على مقاعد البدلاء، تراقب لاعبي "فريقها" لحظة بلحظة. بعد انتهاء المباريات لا تذهب إلى المنزل إلا بعد وصول كل اللاعبين إلى منازلهم. من هي كاتلين كروغر؟  

ألمانيا تختار أجمل امرأة فوق الخمسين

عادة ما تقتصر مسابقة ملكة الجمال على شابات في مقتبل العمر. لكن ألمانيا خالفت هذا العرف ونظمت مسابقة لاختيار أجمل امرأة فوق سن الخمسين. المسابقة بلغت مرحلة النهاية والترقب سيد الموقف بخصوص من ستتوج باللقب.  

مواضيع ذات صلة

Kaprun THEMENBILD - eine Frau erh‰lt bei ihrer Haus‰rztin die dritte Dosis des Covid-19 BioNTech-Pfizer Impfstoffes. Verabreichung der Impfung, aufgenommen am 09. Dezember 2021 in Kaprun, ÷sterreich // a woman receives the third dose of Covid-19 BioNTech-Pfizer vaccine from her general doctor. Vaccination, Kaprun, Austria on 2021/12/09. **** OUT of AUT - Keine Weitergabe an Drittanbieter **** *** Kaprun THEME PICTURE a woman receives the third dose of Covid 19 BioNTech Pfizer vaccine from her general doctor Vaccination, Kaprun, Austria on 2021 12 09 OUT of AUT No disclosure to third parties PUBLICATIONxNOTxINxAUT EP_fei

ألمانيا ـ البرلمان يناقش التطعيم الإجباري والمجتمع يخشى "الانقسام" 26.01.2022

فيما يناقش البرلمان الموضوع، عبرت أغلبية الألمان عن تخوفها من تزايد انقسام المجتمع بسبب خطط لفرض التطعيم ضد كورونا، فيما رأى آخرون من الذين شملهم الاستطلاع أن المجتمع قد صار منقسماً بالفعل بين مطعمين وغير مطعمين.

11.05.2018, Australien, Sydney: James Harrison liegt während der Blutspende in einer liege und wird dabei von Müttern mit ihren Kindern umgeben. Die frauen haben während ihrer Schwangerschaft von den Blutspenden Harrisons profitert. 63 Jahre nach seiner ersten Blutspende hat Harrison zum letzten Mal seinen Arm hingehalten. Bis dahin spendete der heute 81-Jährige 1173 Mal Blut. Nach Berechnungen des Roten Kreuzes hat Harrison mit seinem Blut über die Jahre mehr als zwei Millionen Müttern in Australien geholfen, ihre Babys sicher auf die Welt zu bringen und Fehlgeburten zu verhindern. (zu dpa «Er half zwei Millionen Müttern: Letzte Blutspende für 81-Jährigen» vom 13.05.2018) Foto: Subel Bhandari/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

كورونا ـ عوامل الإصابة بالفيروس من التلقيح إلى فصائل الدم 24.01.2022

بات من المعروف أن فيروس كورونا يمكنه أن يصيب حتى الملقحين مرتين أو أكثر. في هذا الموضوع نستعرض أهم العوامل التي تزيد من هذا الاحتمال، كما سنعرض آخر الدراسات العلمية بشأن أهمية فصائل الدم المتلقية والمانعة للفيروس.

Christian Lindner, Parteivorsitzender der FDP, spricht beim Parteitag der FDP. Beim digitalen Parteitag in der „Station“ sind nur das Präsidium und die Medien vor Ort. Der Ampel Koalitionsvertrag mit der SPD und Bündnis90/Die Grünen zur Bildung einer neuen Bundesregierung soll auf dem Bundesparteitag beschlossen werden. +++ dpa-Bildfunk +++

بعد الاشتراكيين.. الليبراليون يقرون اتفاقية ائتلاف "إشارة المرور" 05.12.2021

بعد الاشتراكيين، صوت الحزب الديمقراطي الحر في ألمانيا بأغلبية كبيرة بالموافقة على اتفاقية ائتلاف "إشارة المرور" مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر، وهو الائتلاف المنتظر أن يحكم ألمانيا خلال السنوات الأربع المقبلة.