 ترشيح نتانياهو ومحمد بن زايد لنيل جائزة نوبل للسلام | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 24.11.2020

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ترشيح نتانياهو ومحمد بن زايد لنيل جائزة نوبل للسلام

رشح ديفيد تريمبل رئيس الوزراء الإسرائيلي نتانياهو وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد لجائزة نوبل للسلام. وتريمبل نفسه حاز على الجائزة لجهوده في إنهاء الصراع في إيرلندا الشمالية. فهل ستكون الجائزة من نصيب نتانياهو وبن زايد؟

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنايمين نتانياهو

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنايمين نتانياهو

قام ديفيد تريمبل الحائز على جائزة نوبل للسلام، بترشيح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لنيل جائزة نوبل للسلام، بحسب ما جاء في بيان صادر في إسرائيل اليوم الثلاثاء.

مختارات

في خطوة على طريق التطبيع بين إسرائيل والإمارات توجه وفد إسرائيلي أمريكي مشترك على متن طائرة تابعة لشركة العال الإسرائيلية من تل أبيب إلى أبو ظبي. الر حلة اعتبرت إسرائيليا "اختراقا"، وفلسطينيا "خرقا للموقف العربي".

يدخل الشرق الأوسط مسار حقبة جديدة عندما توقّع دولة الإمارات ومملكة البحرين اتفاقي تطبيع العلاقات مع إسرائيل في واشنطن، في خطوة تقوّض الإجماع العربي بشأن القضية الفلسطينية. لكن عملية التطبيع لا تخلو من صعوبات.

وصلت إلى ميناء حيفا أول سفينة شحن قادمة من الإمارات. تزامن ذلك مع موافقة الحكومة الإسرائيلية على اتفاقية السلام مع الإمارات، تمهيدا لطرحها على الكنيست، فيما أتفق بن زايد ونتنياهو في مكالمة هاتفية على اللقاء "قريباً".

وقاد رئيس الوزراء الإسرائيلي وولي عهد أبوظبي، الجهود التي أدت إلى توقيع اتفاق تاريخي في واشنطن لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، وأيضا بين إسرائيل ومملكة البحرين، في شهر أيلول/سبتمبر الماضي.

ويشار إلى أنه تمّ منح تريمبل وهو سياسي بارز من إيرلندا الشمالية، جائزة نوبل للسلام في عام 1998، بالتقاسم مع جون هيوم، لجهودهما في إيجاد حل سلمي للصراع في إيرلندا الشمالية.

ونشر رئيس الوزراء الإسرائيلي تغريدة على حسابه في موقع توتير وباللغة العربية، قال فيها إن اللورد ديفيد تريمبل الذي نال جائزة نوبل للسلام عام 1998 بفضل جهوده لإيجاد حل للصراع الذي دار في إيرلندا الشمالية رشحني وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد لنيل جائزة نوبل للسلام.

و.ب/ع.ج.م (د ب أ)

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