ترشيح نتانياهو ومحمد بن زايد لنيل جائزة نوبل للسلام

قام ديفيد تريمبل الحائز على جائزة نوبل للسلام، بترشيح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لنيل جائزة نوبل للسلام، بحسب ما جاء في بيان صادر في إسرائيل اليوم الثلاثاء.

وقاد رئيس الوزراء الإسرائيلي وولي عهد أبوظبي، الجهود التي أدت إلى توقيع اتفاق تاريخي في واشنطن لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، وأيضا بين إسرائيل ومملكة البحرين، في شهر أيلول/سبتمبر الماضي.

ويشار إلى أنه تمّ منح تريمبل وهو سياسي بارز من إيرلندا الشمالية، جائزة نوبل للسلام في عام 1998، بالتقاسم مع جون هيوم، لجهودهما في إيجاد حل سلمي للصراع في إيرلندا الشمالية.

ونشر رئيس الوزراء الإسرائيلي تغريدة على حسابه في موقع توتير وباللغة العربية، قال فيها إن اللورد ديفيد تريمبل الذي نال جائزة نوبل للسلام عام 1998 بفضل جهوده لإيجاد حل للصراع الذي دار في إيرلندا الشمالية رشحني وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد لنيل جائزة نوبل للسلام.

و.ب/ع.ج.م (د ب أ)