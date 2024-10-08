ترحيل نجل أسامة بن لادن من فرنسا ومنعه من العودة

كشف وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو عن ترحيل نجل مؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن ومنعه من العودة إلى البلاد، إثر نشره تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي اُعتبرت تمجد الإرهاب.

أعلن وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو اليوم الثلاثاء (الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول 2024) ترحيل عمر بن لادن، أحد أبناء مؤسس تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن، من البلاد بعد أن عاش هناك لسنوات يرسم المناظر الطبيعية في إحدى بلدات منطقة نورماندي، ومنعه من العودة إليها بعد نشر تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي اُعتبرت تمجد الإرهاب.

وقال ريتايو إنه وقع على أمر بمنع عمر بن لادن من دخول فرنسا بعد ترحيله في وقت سابق، دون أي يذكر تفاصيل عن موعد ترحيله أو البلد الذي أرسل إليه.

وأضاف عبر منصة إكس "السيد بن لادن، الذي كان يعيش في إقليم أورن منذ عدة سنوات بوصفه زوجا لمواطنة بريطانية، نشر تعليقات على حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي في 2023 تمجد الإرهاب".

وتابع قائلا "ينص الحظر الإداري أيضا على عدم السماح للسيد عمر بن لادن بالعودة إلى فرنسا لأي سبب من الأسباب". ولم يتسن لرويترز التواصل مع بن لادن حتى الآن للحصول على تعقيب.

وذكرت صحيفة (لو بابليكاتور ليبر) الأسبوعية المحلية أن عمر بن لادن لفت أنظار السلطات الفرنسية بسبب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي في ذكرى ميلاد والده الذي قتلته قوات أمريكية في 2011. ولم تتمكن رويترز حتى الآن من الوصول إلى هذا المنشور.

وذكرت الصحيفة في يوليو/ تموز 2023 أن الشرطة كانت تبحث عن بن لادن في بلدة دومفورت في نورماندي.

ع.غ/ ع.ج.م (رويترز)