 ترحيب دولي بانتهاء ″خلافة داعش″ وتحذير من بقاء خطر التنظيم | أخبار | DW | 23.03.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

ترحيب دولي بانتهاء "خلافة داعش" وتحذير من بقاء خطر التنظيم

بإعلانها السيطرة على آخر معاقله في سوريا، طوت قوات سوريا الديمقراطية، نحو خمس سنوات من "الخلافة" المزعومة لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش). ورحب زعماء العالم بـ"تحرير" الباغوز مؤكدين على مواصلة "اليقظة" تجاه خطر التنظيم.

Syrien SDF Flagge in Baghouz (Getty Images/AFP/G. Cacace)

بعد ستة أشهر من هجوم واسع بدأته في ريف دير الزور الشرقي بدعم من التحالف الدولي بقيادة أميركية، سيطرت قوات سوريا الديموقراطية (قسد) على بلدة الباغوز، آخر جيوب تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) والواقعة عند الضفاف الشرقية لنهر الفرات، لتطوي بذلك نحو خمس سنوات نجح خلالها التنظيم المتطرف في إثارة الرعب.

وأعلنت قوات سوريا الديموقراطية السبت (23 مارس/ آذار 2019) القضاء التام على "خلافة" داعش، وقال مدير المركز الإعلامي في قوات سوريا الديموقراطية مصطفى بالي في تغريدة على تويتر بالإنجليزية "تعلن قوات سوريا الديموقراطية القضاء التام على ما يسمى بالخلافة وخسارة التنظيم لأراضي سيطرته بنسبة مئة في المئة". وفي حقل العمر النفطي الذي تتخذه قوات سوريا الديموقراطية مقراً، تمت إزاحة الستار عن نصب تذكاري يخلّد "تدمير.. ما يسمى بخلافة داعش الإرهابية".

Syrien SDF Kämpfer in Baghouz (Reuters/Stringer)

علم قوات سوريا الديمقراطية مرفوع على مبنى في الباغوز، آخر معقل لداعش في سوريا، بعد تحريره من يد التنظيم المتطرف

ورحب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بتلك الخطوة "المهمة"، التي "ساهمت فيها ألمانيا" أيضا، وكتب في تغريدة على موقع تويتر: "تحررت الباغوز، لقد تم تحقيق خطوة مهمة، ولم يعد (تنظيم) الدولة الإسلامية يسيطر على أي منطقة. وكان هذا ممكنا فقط من خلال تعاون دولي غير مسبوق، ساهمت فيه ألمانيا".

وفي بيان أصدره السبت، رحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بانتهاء "خلافة" داعش، واعداً بأن تبقى الولايات المتحدة "يقظة" حيال التنظيم المتطرف. وقال "سنبقى يقظين (...) حتى هزيمة التنظيم أينما كان، سنواصل العمل مع شركائنا وحلفائنا لسحق الإرهابيين الإسلاميين المتطرفين تماما".

كما أشاد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ بانهاء "خلافة" تنظيم "الدولة الإسلامية" واعتبره "انجازا بارزا". وكتب ستولتنبرغ على تويتر إنّ "تحرير الأراضي الأخيرة التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية انجاز بارز للتحالف الدولي. حلف الأطلسي يظل ملتزما بمعركتنا المشتركة ضد الإرهاب".

ورحبت بريطانيا وفرنسا، اللتان تدعمان أيضا قوات سوريا الديمقراطية، بتطورات اليوم كخطوة كبرى. وطالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باستمرار الحرب على الإرهاب، وكتب على تويتر "لن ننسى أبدا ضحايا الدولة الإسلامية"، مضيفا أنه تم التغلب على خطر مهم بالنسبة لبلاده، وتابع: " لكن التهديد لا يزال باقياً والحرب على الجماعات الإرهابية لابد أن تتواصل".

ووصفت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي هزيمة "داعش" بأنها "منعطف تاريخي" ودعت إلى مواصلة المعركة ضد الإرهابيين. وقالت ماي في بيان: "تحرير آخر بقعة خاضعة لسيطرة داعش هو منعطف تاريخي (...) يجب ألا نغفل عن التهديد الذي يمثله داعش ولا تزال الحكومة (البريطانية) مصممة على القضاء على أيديولوجيته المؤذية. سنواصل القيام بما هو ضروري لحماية الشعب البريطاني وحلفائنا".

ص.ش/ع.خ (أ ف ب، د ب أ، رويترز)

  • Syrien Bürgerkrieg Kurden Kämpfer bei Kobane

    تنظيم "الدولة الإسلامية".. مسار هزائم متواصلة

    في كانون الثاني/ يناير 2015 ألحقت قوات برية كردية بدعم جوي أمريكي ودول التحالف، هزائم كبيرة بالتنظيم الإرهابي في كوباني (عين العرب) السورية، وتمكنت القوات الكردية من استعادة المدنية.

  • Irak Tikrit Kämpfe Eroberung Irakische Armee

    تنظيم "الدولة الإسلامية".. مسار هزائم متواصلة

    أعلنت القوات العراقية في آذار/ مارس 2015 تحرير جميع مناطق تكريت بعد عملية دامت أكثر من شهر. وكشف البنتاغون أن التحالف الدولي لم يشارك في العملية العسكرية العراقية لاستعادة المدينة.

  • Irak Sindschar Massengrab von IS getöteten Jesidinnen entdeckt

    تنظيم "الدولة الإسلامية".. مسار هزائم متواصلة

    أطلقت قوات البيشمركة في الثاني عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 عملية لتحرير مدينة سنجار العراقية والمناطق التابعة لها من تنظيم "الدولة الإسلامية". وشنت القوات الكردية هجمات من عدة محاور وألحقت هزائم كبيرة بالتنظيم.

  • Islamischer Staat Video Christen Libyen

    تنظيم "الدولة الإسلامية".. مسار هزائم متواصلة

    في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2015 قصفت الولايات المتحدة لأول مرة تنظيم "الدولة الاسلامية" في معقله بدرنة شرق ليبيا ما أسفر عن مقتل أبو نبيل العراقي، القيادي في التنظيم الإرهابي في ليبيا، والمعروف أيضا باسم وسام نجم عبد زيد الزبيدي. ويُعتقد أن أبو نبيل، قد يكون هو نفسه المتحدث في الفيديو الذي نشره "داعش" لدى إعدام رهائن مصريين في فبراير 2015.

  • Irak Rückeroberung von Ramadi

    تنظيم "الدولة الإسلامية".. مسار هزائم متواصلة

    نفذ الجيش العراقي مدعوما بقوات الحشد الشعبي في كانون الأول/ ديسمبر 2015 هجوما على "داعش" بمدينة الرمادي، كبرى مدن محافظة الأنبار، ونجحت القوات العراقية في استعادة السيطرة بشكل كامل على المدينة، بدعم من طيران التحالف الدولي.

  • Kämpfe in Ramadi

    تنظيم "الدولة الإسلامية".. مسار هزائم متواصلة

    في شهر أيار/ مايو 2016 قتل أبو وهيب المعروف باسم "أسد الصحراء"، القيادي البارز في تنظيم "الدولة الإسلامية" في ضربة جوية لقوات التحالف في العراق. وكان أبو وهيب "الآمر العسكري" لمحافظة الأنبار.

  • ISIL Kämpfer

    تنظيم "الدولة الإسلامية".. مسار هزائم متواصلة

    نفذت القوات الأمريكية في يوليو/ تموز 2016 غارة جوية لقتل عمر الشيشاني أحد أبرز قادة التنظيم في العراق. وتقبلت عائلته التعازي في مسقط رأسه في منطقة بيركياني الجورجية، ما يعتبر تأكيداً لمقتله.

  • Libyen Sirte Kampf gegen IS

    تنظيم "الدولة الإسلامية".. مسار هزائم متواصلة

    دخلت القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني اليبية في التاسع من حزيران/ يونيو 2016 إلى مدينة سرت شرق طرابلس، ونجحت في تطويق الجهاديين في وسط المدينة. وتكبد التنظيم في الأيام الأخيرة خسائر كبيرة في هذه المدينة.

  • Syrien Mariinsky Orchester Konzert Wüstenstadt Palmyra

    تنظيم "الدولة الإسلامية".. مسار هزائم متواصلة

    في 27 آذار/ مارس 2016 أُعلن بأن الجيش السوري تمكن من السيطرة على مدينة تدمر التاريخية بالكامل، وذلك بعد معارك استمرت ثلاثة أسابيع. وأقامت روسيا التي دعمت قواتها الجيش السوري، حفلة موسيقية للاحتفاء بتحرير المدينة الأثرية.

  • Syrien Manbij Zivilisten

    تنظيم "الدولة الإسلامية".. مسار هزائم متواصلة

    في السادس من أغسطس/ آب 2016 سيطرت قوات تحالف سوريا الديمقراطية(تحالف كردي عربي) على معظم مناطق مدينة منبج، أحد أهم معاقل تنظيم "الدولة الإسلامية" في محافظة حلب في شمال سوريا. واحتفل الرجال بالتحرر من سلطىة "داعش"، عبر حلق اللحى والنساء عبر نزع النقاب.

    الكاتب: عبد الرحمان عمار (وكالات)


مختارات

"قسد" تعلن "القضاء التام" على داعش بسوريا ونهاية "الخلافة"

اعلنت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة فجر السبت أنها ألحقت الهزيمة "النهائية" بما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية في آخر جيب له في الباغوز بشرق سوريا، ما يعني انتهاء سيطرة داعش على أراض في سوريا. (23.03.2019)  

قوات سوريا الديمقراطية تبدأ الهجوم على آخر جيب لـ"داعش"

أعلنت قوات سوريا الديموقراطية عن بدء هجومها على الباغوز، آخر معاقل تنظيم داعش الإرهابي شرق سوريا. وذلك بعد انتهاء مهلة استسلام عناصر التنظيم المحاصرين منذ أسابيع. (10.03.2019)  

"داعش" يحتضر في سوريا ونساؤه في مخيم الهول يتوعدن بـ "فتوحات مقبلة"

في مخيمات اللاجئين لا يفارق التطرف نساء "داعش". فمع الاقتراب من السيطرة على الباغوز، أخر جيوب التنظيم في شرق سوريا ونقل النساء والأطفال لمخيم الهول لا يزال الولاء للتنظيم قوياً: مشكلة قد تستمر بعد سقوط الباغوز. (09.03.2019)  

تنظيم "الدولة الإسلامية".. مسار هزائم متواصلة

لا تزال المعارك متواصلة في العراق، وسوريا، وليبيا ضد مقاتلي ما يسمى "الدولة الإسلامية". ويتكبد التنظيم الإرهابي منذ 2015 الكثير من الهزائم في تلك الدول و قُتل عدد من أبرز قياديه. فيما يلي عرض لأبرز الهزائم. (15.08.2016)  

مواضيع ذات صلة

USA Rede Präsident Donald Trump

ترامب: استعدنا كل الأراضي من "داعش"! 28.02.2019

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيطرة القوات المدعومة من الولايات المتحدة على كل الأراضي التي كانت خاضعة لداعش في سوريا، رغم أن قائد قوات سوريا الديمقراطية قد صرح أن قواته بحاجة لأسبوع للإعلان نهائيا عن هزيمة التنظيم.

Syrien IS-Kämpfer im Einsatz in

الأكراد ينفون نيتهم إطلاق سراح "الداعشيين" الأوروبيين 24.02.2019

يبدو أن العواصم الأوروبية بدأت تتنفس الصعداء بشأن احتمال إطلاق الأكراد سراح المقاتلين الأوروبيين في تنظيم "داعش"، إذ كذب الأكراد وعكس ما ذهب إليه في وقت سابق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نيتهم القيام بذلك.

Syrien Kurden

المرصد السوري ينفي زعم ترامب تحرير الأراضي الخاضعة لـ" داعش" 01.03.2019

ذكر رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تنظيم "الدولة الإسلامية" لا يزال موجودا داخل جيب صغير بشرق سوريا، جاء ذلك بعد يوم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن قوات سوريا الديمقراطية سيطرت على جميع مناطق سلطة داعش .

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  