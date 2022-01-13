 ترحيب بإدانة ضابط سوري سابق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 13.01.2022

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أخبار

ترحيب بإدانة ضابط سوري سابق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية

قوبلت إدانة ضابط سوري سابق بجرائم بحق الإنسانية بترحيب الأوساط الحقوقية، فقد وصفه وزير العدل الألماني بـ"العمل الريادي" الذي ينبغي أن يحتذى به، فيما اعتبرته المفوضة الأممية "قفزة مهمة إلى الأمام لإرساء الحقيقة والعدالة".

من جلسات محاكمة الضابط السوري السابق أنور ر. أمام المحكمة الإقليمية العليا بمدينة كوبلنتس (2/12/2021)

من جلسات محاكمة الضابط السوري السابق أنور ر. أمام المحكمة الإقليمية العليا بمدينة كوبلنتس

 

رأى وزير العدل الألماني ماركو بوشمان أن حكم المحكمة الإقليمية العليا بمدينة كوبلنز (كوبلنتس) بالسجن مدى الحياة بحق ضابط مخابرات سوري سابق بتهمة المشاركة في أعمال تعذيب قامت بها الدولة السورية، يعد "عملا رياديا". 

وقال بوشمان عقب صدور الحكم اليوم الخميس (13 يناير/كانون الثاني 2022) أن حكم القاضي في مدينة كوبلنز الألمانية يستحق أن يتم ملاحظته في جميع أنحاء العالم، وتابع: "سأرحب بأن تتبع دول دستورية أخرى هذا المثال. من اقترف جرائم ضد الإنسانية، يجب ألا يجد أية ملاذات آمنة بأي مكان".

مختارات

في كوبلنز الألمانية، يصدر حكم قضائي في قضية "فرع الخطيب". قضية تتعلق بنظام القمع السوري ككل، والجرم الفردي للعقيد السابق في المخابرات أنور ر.، الذي يواجه أقصى عقوبة في ألمانيا، وهي السجن مدى الحياة.

تتواصل أمام القضاء الألماني محاكمة ضابط سوري سابق متهم بتعذيب سجناء خلال فترة خدمته في سوريا، والتي اعتبرت القضية الأولى من نوعها على مستوى العالم. محامي المتهم دفع ببراءة موكله، نافي أن يكون قد قام بالتعذيب أو أمر به.

وأضاف الوزير الألماني أنه "وقع ظلم مروع في سجون التعذيب" التابعة لنظام حكم الرئيس السوري بشار الأسد، وأكد "أنها مسؤولية المجتمع الدولي بأسره أن يجيب على هذا بلغة القانون". وتابع "يجب ألا تمر هذه الجرائم ضد الإنسانية دون عقاب".

وكانت المحكمة الإقليمية العليا بمدينة كوبلنز قد حكمت في وقت سابق اليوم بالسجن مدى الحياة على الضابط السابق في جهاز الاستخبارات السوري "أنور. ر." بعد إدانته بقتل 58 شخصاً واغتصاب آخرين وتعذيب نحو أربعة آلاف معتقل في السجن التابع لقسم التحقيقات-الفرع 251 والمعروف باسم (أمن الدولة - فرع الخطيب).

الحكم "قفزة مهمة لإرساء الحقيقة والعدالة"

من جانبها أشادت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت بمحاكمة ألمانيا وإدانتها للمسؤول الاستخباراتي السوري السابق، وقالت إن الحكم "قفزة مهمة إلى الأمام لإرساء الحقيقة والعدالة وترميم انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة التي تم ارتكابها في سوريا على مدار أكثر من عقد".

وأضافت باشيليت "حكم اليوم يجب أن يكون بمثابة دفعة تحفيز لكل الجهود لتوسيع شبكة المحاسبة لكل مرتكبي الجرائم المروعة التي كانت سمة هذا العنف الوحشي".

وقالت المفوضة الأممية "هذا مثال واضح على مدى قدرة المحاكم الوطنية على سد فجوات المساءلة لمثل تلك الجرائم أيا كان المكان الذي ارتكبت فيه من خلال تحقيقات عادلة ومستقلة، ومحاكمات تجرى تماشيا مع قوانين ومعايير حقوق الإنسان الدولية.. وهذا يكون بمثابة رادع قوي ويساعد في منع الأعمال الوحشية المستقبلية".

يذكر أن المحاكمة تمت وفق المبدأ القانوني للولاية القضائية العالمية الذي تطبقه ألمانيا ويسمح لقضائها بموجبه بمحاكمة مرتكبي الجرائم الخطرة، بغضّ النظر عن جنسيتهم أو مكان ارتكاب الجرائم.

من جهتها أشادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بهذا الحكم، واصفة إيّاه بـ "التاريخي". وقال مديرها التنفيذي كينيث روث خلال إحاطة صحافية في جنيف "إنه تاريخي بالفعل".

من جهته قال ماركوس بيكو مسؤول منظمة العفو الدولية في ألمانيا إن المحكمة "ثبتت بشكل واضح ورسمي ظروف الاعتقال غير الإنسانية وأعمال التعذيب المنهجية والعنف الجنسي والقتل في سوريا".

وقال إريك ويت من مبادرة العدالة الاجتماعية المفتوحة التي دعمت عددا من الشهود في القضية "المحاكمة تبين أن المحاسبة عن الأعمال الشنعاء التي ارتكبها نظام الأسد أمر ممكن... إذا تحرك المدعون والقضاة". وأضاف "ونحن نرحب بنتيجة المحاكمة، علينا ألا ننسى أن بشاعة الجرائم التي ثبتت في المحكمة لا تزال مستمرة في سوريا حتى يومنا هذا".

الدفاع يعلن استئناف الحكم

وبعد صدور الحكم أعلن فريق الدفاع عن "أنور ر."استئناف الحكم أمام المحكمة الفيدرالية العليا. وقال محامي الدفاع يورك فراتسكي إن موكله "غير راض" عن الحكم الصادر بحقه، مشيرا إلى أنه تم سجنه نيابة عن النظام السوري".

والتزم "أنور ر." الذي كان يرأس شعبة التحقيقات في الفرع 251 من جهاز أمن الدولة الواسع الانتشار، الصمت طوال جلسات هذه المحاكمة التي بدأت في 23 نيسان/أبريل 2020.

وفي أيّار/مايو 2020، تلا محاموه إفادة خطّية نفى فيها هذا الضابط السابق مشاركته في تعذيب المعتقلين وقتلهم. وهو أعاد التأكيد على موقفه هذا في بيان تلاه مترجمه في مطلع كانون الثاني/يناير.

ع.ج.م/أ.ح (د ب أ، أ ف ب، رويترز)

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    "آمنستي" تتذكر السجناء المنسيين

    في عام 1961 اعتُقل طالبان في العاصمة البرتغالية لشبونة لأنهما رفعا نخباً للحرية. لذلك، وبسبب تأثره بهذا الخبر، كتب المحامي البريطاني بيتر بينينسون مقالاً كان له أثر عالمي. طالب بينينسون في المقال بدعم كل من يتعرضون للملاحقة بسبب قناعاتهم. هذا المقال كان بذرة تكوين منظمة العفو الدولية "آمنستي"، التي ما تزال تناضل حتى اليوم ضد انتهاكات حقوق الإنسان.

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    حملة لإنقاذ الأرواح

    في البداية، ركزت منظمة العفو الدولية على الدفاع عن السجناء السياسيين غير المتورطين في العنف. تلقى العديد من النشطاء السياسيين، من بينهم نيلسون مانديلا في جنوب أفريقيا وأليكسي نافالني في روسيا، لقب "سجناء الرأي". أضافت المنظمة فيما بعد إلى نشاطاتها الاحتجاج على استخدام التعذيب وعقوبة الإعدام.

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    بالصور: 60 عاماً على منظمة العفو الدولية

    حملة ضد التعذيب

    عندما أطلقت المنظمة حملتها العالمية الأولى ضد استخدام التعذيب في سبعينات القرن الماضي، كان كثير من جيوش العالم تستخدمه، وبشكل مستمر مع السجناء السياسيين. ساهمت هذه الحملة في رفع مستوى الوعي وساعدت على اعتماد قرار الأمم المتحدة ضد استخدام التعذيب، الذي وقعت عليه أكثر من 150 دولة حتى الآن.

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    تحقيقات في ساحات الحروب

    تبني منظمة العفو الدولية حملاتها على التحقيقات التي يجريها تشطاؤها. في ساحات الحروب، حيث يكون المدنيون في أضعف موقف أمام الجيوش والمليشيات، من المهم توثيق انتهاكات حقوق الإنسان من أجل محاسبة مجرمي الحرب. تحتفظ المنظمة بسجل متاح للعامة يوثق جرائم الحرب التي ترتكبها كل من روسيا والنظام السوري والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا.

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    عمل دؤوب لوقف تدفق الأسلحة

    تسعى منظمة العفو الدولية أيضاً إلى وقف تصدير الأسلحة إلى مناطق الحروب والصراعات، حيث تُستخدم ضد المدنيين. وبالرغم من وجود اتفاقية دولية لتنظيم تجارة السلاح حول العالم، إلا أن بيع وشراء الأسلحة ما يزال في ازدياد. بعض أكبر مصدري السلاح حول العالم، مثل الولايات المتحدة وروسيا، لم تصادق بعد على هذه الاتفاقية، بينما لا تلتزم دول كثيرة بها.

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    بالصور: 60 عاماً على منظمة العفو الدولية

    حملة من أجل إجهاض آمن وقانوني

    يشمل عمل منظمة العفو الدولية المساواة بين الجنسين وحقوق الأطفال ودعم مجتمع الميم. تعرضت "آمنستي" لانتقادات الحكومات والمؤسسات الدينية بسبب دعمها لحقوق مثل حق الإجهاض. في الصورة وضع نشطاء في الأرجنتين أكاليل من البقدونس وأعشاب أخرى تستخدم في تحفيز الإجهاض أمام بوابة مبنى البرلمان في العاصمة بوينس آيرس.

  • An Amnesty International activist with his hands fake tied by a rope holds a banner with the organization's name

    بالصور: 60 عاماً على منظمة العفو الدولية

    شبكة عالمية مزدهرة

    منذ بدايتها في الستينات، نمت "آمنستي" إلى شبكة عالمية تضم من النشطاء الذين، بالإضافة إلى مشاركتهم في حملات تضامن دولية، يعملون من أجل التعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان في دولهم. حالياً تضم المنظمة ملايين الأعضاء والداعمين حول العالم، ونجحت في إنقاذ آلاف السجناء من الموت والاحتجاز. إعداد: منير غائدي/ ي.ب