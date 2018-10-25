 ترامب يهدد بإطلاق النار على المهاجرين إذا رشقوا الجنود بالحجارة | أخبار | DW | 02.11.2018

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أخبار

ترامب يهدد بإطلاق النار على المهاجرين إذا رشقوا الجنود بالحجارة

قبل أيام من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي صعد الرئيس ترامب من لجهته الحادة تجاه المهاجرين غير النظاميين وقال لجنوده إن عليهم اعتبار من يرشقهم بالحجارة من المهاجرين على الحدود المكسيكية كمن يحمل معه بندقية.

M16-Gewehr (AFP/Getty Images/S. Marai)

حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس (بتوقيت الولايات المتحدة) من أنّ الجنود الأميركيين المنتشرين على الحدود المكسيكية يمكن أن يطلقوا النار على المهاجرين من أميركا الوسطى، الذين قد يرشقونهم بالحجارة خلال محاولتهم دخول الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية.

مختارات

أمر قاض اتحادي في لوس أنجليس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسماح للمهاجرين من سبع دول بدخول الولايات المتحدة رغم أمر تنفيذي بحظر دخولهم. (02.02.2017)

قدم موقع "إر بي إن بي" مساكن مجانية للمهاجرين الذين يمنعون من الدخول إلى الولايات المتحدة، وذلك في رد عملي على مرسوم الرئيس دونالد ترامب ضد الهجرة. وعلق رئيس الموقع بالقول إن "الأبواب المفتوحة تجمع الولايات المتحدة معا". (30.01.2017)

وقال ترامب لصحافيين في البيت الأبيض إن مجموعة تضم آلاف المهاجرين تعبر مكسيكو باتجاه الحدود الأميركية، قامت برشق الشرطة المكسيكية بالحجارة "بوحشية وعنف". وأضاف "لن نقبل بذلك. إذا أرادوا رشق عساكرنا بالحجارة، فإن عساكرنا سيردون". وتابع "قلتُ لهم (الجنود) أن يعتبروا ذلك (الحجَر) بمثابة بندقيّة. إذا رشق (المهاجرون) حجارة، كما فعلوا مع الشرطة والجيش المكسيكيَّين، فأنا أقول اعتبروا أنّ ذلك بندقيّة".

وكان ترامب يتحدث خلال عرض لسياسته المثيرة للجدل حول مكافحة الهجرة السرية غير المضبوطة على حد قوله.

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، قال المتحدّث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) اللفتنانت كولونيل جيمي ديفيس إن الجيش لا يناقش أوضاعا افتراضية بشأن استخدام القوة "لكن قواتنا مؤلّفة من عناصر مهنيّين مدرّبين ويملكون الحقّ الأساسي في الدفاع عن النفس".

وأضاف "أريد أن أؤكد أيضا أن قواتنا تدعم" وزارة الأمن الداخلي وكذلك إدارة الجمارك وحماية الحدود اللتين "تقومان بنشاطات فرض تنفيذ القانون".

Mittelamerika Flüchtlings-Caravan Richtung USA - San Pedro Tapantepec (picture alliance/Zuma/M. Juarez Lugo)

قافلة مهاجرين من أمريكا الوسطى في طريقها إلى الولايات المتحدة

وقبل أيّام من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في السادس من تشرين الثاني/ نوفمبر، يُكثّف ترامب تصريحاته التي من المرجّح أن تحشد الناخبين، خصوصًا منها تلك المتعلّقة بموضوع الهجرة.

وقال ترامب الخميس إن الولايات المتحدة ستوقف سياستها التي تسمح للناس بطلب لجوء سياسي على الحدود ما لم يكونوا قد مروا بمركز حدودي رسمي قبل ذلك. وأوضح أن الذين يتم توقيفهم على الحدود سيوضعون في خيام ومنشآت أخرى إلى أن يتم ترحيلهم أو الموافقة على طلباتهم.

وعلى الرغم من تحذرات ترامب المتكررة من الفوضى التي قد تنجم عن الهجرة، كشفت الحكومة في أرقام نشرتها الأربعاء أن 400 ألف شخص فقط أوقفوا على الحدود في 2018، مقابل 1,6 مليون في العام 2000.

ص.ش/ع.خ (أ ف ب)

 

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