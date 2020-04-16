ترامب يلوح بعقوبات ضد الصين في حال "تعمدت" التضليل عن كورونا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا بد وأن تواجه الصين عواقب لم يكشف النقاب عنها إذا كانت "مسؤولة عن عمد" عن جائحة فيروس كورونا. وأضاف ترامب للصحفيين اليوم الأحد (19 أبريل نيسان 2020) "لو كان خطأ فالخطأ خطأ. ولكن إذا كانوا مسؤولين عن عمد فأعني هنا أنه لا بد وأن تكون هناك عواقب".



وقال ترامب إن العلاقة مع الصين كانت طيبة" إلى أن فعلوا ذلك". وأضاف أن السؤال الذي يتعلق بالصين هو ما إذا كان ذلك خطأ خرج عن نطاق السيطرة أم أنها فعلت ذلك عن عمد"، مضيفاً أنه يعتقد أن الصين كانت تشعر "بالارتباك" بسبب الفيروس.

وكان ترامب قد أوقف تمويل بلاده لمنظمة الصحة العالمية، بعد إلقاء اللوم جزئياً على المنظمة لحجم الوفيات المرتبطة بالفيروس وما يقول إنه اعتماد مفرط منها على المعلومات المقدمة من الصين.

وانضمت أستراليا اليوم الأحد إلى قائمة متنامية من الدول التي تمارس ضغطا على الصين بسبب إدارتها لأزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، وأثارت علامات استفهام حول شفافيتها وطالبت بتحقيق دولي في أصل الفيروس وكيفية انتشاره.

ومن المعتقد أن الفيروس ظهر في سوق لبيع الحيوانات البرية في مدينة ووهان بوسط الصين في أواخر العام الماضي. وانتشر الفيروس في مختلف أنحاء العام، وذكر تقرير لرويترز أن عدد المصابين بلغ حوالي 2.3 مليون فرد وتسبب كوفيد 19 في وفاة ما يقرب من 160 ألفا منهم.

ترامب يرخي الحبل داخليا

وفيما يخص الوضع في بلاده أشار ترامب إلى أن ولايتي تكساس وفيرمونت ستسمحان لبعض قطاعات الأعمال باستئناف النشاط يوم الاثنين في الوقت الذي تواصلان فيه الالتزام بالاحتياطيات المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا وإن ولاية مونتانا ستبدأ في رفع القيود يوم الجمعة. وأضاف ترامب للصحفيين "سنواصل رؤية بعض المؤشرات الإيجابية مع تجاوز الفيروس ذروته".

ولكن بعض حكام الولايات حذروا من أنهم لن يتحركوا بشكل سابق لأوانه ويعيدوا فتح اقتصاداتهم إلا بعد إجراء مزيد من الاختبارات.

خ.س/م.س (رويترز، أ ف ب، د ب أ)

