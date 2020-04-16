ترامب يلوح بعقوبات ضد الصين في حال "تعمدت" التضليل عن كورونا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا بد وأن تواجه الصين عواقب لم يكشف النقاب عنها إذا كانت "مسؤولة عن عمد" عن جائحة فيروس كورونا. وأضاف ترامب للصحفيين اليوم الأحد (19 أبريل نيسان 2020) "لو كان خطأ فالخطأ خطأ. ولكن إذا كانوا مسؤولين عن عمد فأعني هنا أنه لا بد وأن تكون هناك عواقب".
وقال ترامب إن العلاقة مع الصين كانت طيبة" إلى أن فعلوا ذلك". وأضاف أن السؤال الذي يتعلق بالصين هو ما إذا كان ذلك خطأ خرج عن نطاق السيطرة أم أنها فعلت ذلك عن عمد"، مضيفاً أنه يعتقد أن الصين كانت تشعر "بالارتباك" بسبب الفيروس.
وكان ترامب قد أوقف تمويل بلاده لمنظمة الصحة العالمية، بعد إلقاء اللوم جزئياً على المنظمة لحجم الوفيات المرتبطة بالفيروس وما يقول إنه اعتماد مفرط منها على المعلومات المقدمة من الصين.
وانضمت أستراليا اليوم الأحد إلى قائمة متنامية من الدول التي تمارس ضغطا على الصين بسبب إدارتها لأزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، وأثارت علامات استفهام حول شفافيتها وطالبت بتحقيق دولي في أصل الفيروس وكيفية انتشاره.
ومن المعتقد أن الفيروس ظهر في سوق لبيع الحيوانات البرية في مدينة ووهان بوسط الصين في أواخر العام الماضي. وانتشر الفيروس في مختلف أنحاء العام، وذكر تقرير لرويترز أن عدد المصابين بلغ حوالي 2.3 مليون فرد وتسبب كوفيد 19 في وفاة ما يقرب من 160 ألفا منهم.
ترامب يرخي الحبل داخليا
وفيما يخص الوضع في بلاده أشار ترامب إلى أن ولايتي تكساس وفيرمونت ستسمحان لبعض قطاعات الأعمال باستئناف النشاط يوم الاثنين في الوقت الذي تواصلان فيه الالتزام بالاحتياطيات المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا وإن ولاية مونتانا ستبدأ في رفع القيود يوم الجمعة. وأضاف ترامب للصحفيين "سنواصل رؤية بعض المؤشرات الإيجابية مع تجاوز الفيروس ذروته".
ولكن بعض حكام الولايات حذروا من أنهم لن يتحركوا بشكل سابق لأوانه ويعيدوا فتح اقتصاداتهم إلا بعد إجراء مزيد من الاختبارات.
خ.س/م.س (رويترز، أ ف ب، د ب أ)
-
بالصور: ما هي الحيوانات التي تنقل فيروس كورونا؟
هل بإمكاني مداعبة القطة؟
وجد باحثون بمعهد أبحاث الطب البيطري في مدينة هاربين الصينية أن فيروس كورونا المستجد يتكاثر بنجاح في القطط التي تنقله بدورها إلى قطط أخرى. لكن الفريق الذي يرأسه الطبيب البيطري "هوالان تشين" خلص إلى أن العدوى بين القطط لا تنتقل بسهولة، وهو ما نشروه في دراستهم التي ظهرت في مجلة بيو رفيكس العلمية مؤخراً.
-
بالصور: ما هي الحيوانات التي تنقل فيروس كورونا؟
لا داعي للقلق!
لكن لا ينبغي على أصحاب القطط القلق الآن: تطور القطط أجساد مضادة للفيروس بشكل سريع، مما لا يجعلها معدية لفترة طويلة. أما من لديهم أمراض مسبقة أو المسنين فمن الأفضل أن يتفادوا القطط في هذه الفترة. وعلى الأصحاء ممن لديهم قطط غسل يديهم جيداً بعد ملامستهم لها.
-
بالصور: ما هي الحيوانات التي تنقل فيروس كورونا؟
إعادة اعتبار للكلاب
وعلى عكس القطط أظهرت الدراسة أن الفيروس لم ينجح في التكاثر في الكلاب، لذلك لا ضرورة للخوف عند مداعبة الكلب أو التنزه معه.
-
بالصور: ما هي الحيوانات التي تنقل فيروس كورونا؟
من يخاف من الأخر؟
لا يحتاج هذا الخنزير الأليف في العاصمة الإيطالية روما للقلق من هذا الكلب اللطيف، لكن أيضاً الكلب لا يحتاج للخوف من الخنزير. فبحسب ما اكتشف الأطباء البيطريين، فإن الخنازير غير ناقلة لفيروس كورونا.
-
بالصور: ما هي الحيوانات التي تنقل فيروس كورونا؟
حجر صحي لابن مقرض
يختلف الأمر عند حيوان ابن مقرض، فقد خلص الطبيب هوالان تشين لنتيجة غير مطمئنة: يتكاثر فيروس كورونا المستجد فيه مثلما يتكاثر في القطط. ينتقل كورونا بين الحيوانات عن طريق الرذاذ، ووجد العلماء الفيروس في عينات من جهاز التنفس العلوي للقطط وابن مقرض، لكنهم لم يجدوا له أثراً في الرئتين.
-
بالصور: ما هي الحيوانات التي تنقل فيروس كورونا؟
هل الدجاج خطر على الإنسان؟
يجب ألا يخاف أحد من الدجاج، مثل هذا التاجر في مدينة ووهان الصينية. فقد خلص فريق العلماء إلى أن الدجاج والبط بالإضافة إلى طيور أخرى لديها مناعة ضد فيروس كورونا المستجد.
-
بالصور: ما هي الحيوانات التي تنقل فيروس كورونا؟
عندما يصبح البشر خطراً
لا ينتقل الفيروس من الحيوان للإنسان فقط، بل العكس أيضاً صحيح: فقد انتشر خبر إصابة النمرة الماليزية "ناديا" ذات الأربع سنوات في حديقة حيوانات نيويورك إثر نقل العدوى إليها من المسؤول عن رعايتها. وقال كبير الأطباء البيطريين بحديقة الحيوانات تعليقاً على الأمر: "على حد علمنا هذه أول مرة ينتقل فيها فيروس كورونا من إنسان إلى حيوان بري".
-
بالصور: ما هي الحيوانات التي تنقل فيروس كورونا؟
هل ظلمنا الخفافيش؟
يعتبر الجميع الخفافيش المتهم الرئيسي في جائحة كورونا، فأغلب العلماء يرجحون أن الفيروس بدأ من عندها. لكن الاطباء البيطريين يعتقدون أن هناك حيوان أخر كان وسيطاً في نقل الفيروس بين الخفاش والإنسان. فهل كانت القطط؟ أم حيوان إبن مقرض؟
-
بالصور: ما هي الحيوانات التي تنقل فيروس كورونا؟
المتهم الحقيقي؟
يقع حيوان "آكل النمل الحرشفي" تحت إشتباه أن يكون هو الوسيط في نقل كورونا من الخفاش للإنسان. فقد وجد باحثون من الصين و هونغ كونغ وأستراليا في حيوان آكل النمل الحرشفي الماليزي فيروساً يشبه تماماً فيروس كورونا المستجد، ونُشرت هذه الدراسة في 26 مارس/ آذار بمجلة "ناتشور". ويذكر أن آكل النمل الحرشفي يُباع بطريقة غير مشروعة بأسواق الحيوانات البرية في الصين.