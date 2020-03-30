 ترامب يقيل مسؤولاً في الاستخبارات لعب دورا في اتهامه | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 04.04.2020

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أخبار

ترامب يقيل مسؤولاً في الاستخبارات لعب دورا في اتهامه

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه إقالة المفتش العام للاستخبارات الأميركية، الذي كان له دورا أساسيا في إجراء تحقيق مساءلة لترامب العام الماضي في اتهامات بإساءة استغلال السلطة بالضغط على أوكرانيا لتحقيق مصالح شخصية.

ميشائيل اتكنس المفتش العام للأستخبارات العسكرية الامريكية

أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفتش العام للاستخبارات مايكل أتكينسون الذي لعب دورا في توجيه الاتهام للرئيس.

 أخطر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الكونجرس (الجمعة الرابع من نيسان/ أبريل 2020) إنه سيقيل  المفتش العام للمخابرات الأميركية مايكل أتكينسون، والذي لعب دورا اساسيا في الشكوى التي أدت إلى اتهام الرئيس الأميركي في مجلس النواب.

وكتب ترامب في رسالة إلى لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ أنه فقد الثقة في أتكينسون المفتش العام لأجهزة الاستخبارات.

مختارات

 وقال الرئيس الأميركي في رسالته التي وجهها إلى السناتورين الرئيسيين في اللجنة الجمهوري ريتشارد بور والديموقراطي مارك وورنر إنه "من الضروري أن أثق بالكامل في الموظفين الذين يعملون مفتشين عامين". واضاف ترامب "لم يعد الأمر كذلك مع المفتش العام الحالي"، بدون أن يذكر أسباب ذلك.  وقال ترامب في رسالة إلى النواب الرئيسيين إنه يعتزم إقالة مايكل أتكينسون خلال 30 يوما.
 

 وكان أتكينسون (55 عاما) أشرف على إعداد شكوى المُبلغ المجهول الذي أكد أن ترامب حاول في اتصال هاتفي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تحقيق مكاسب سياسية شخصية في مخالفة للقانون الأميركي، ثم قام بتسليم الشكوى في آب/أغسطس 2019.  وشكلت هذه الشكوى أساسا لإجراءات اتهام ترامب التي أطلقها خصومه الديموقراطيون في مجلس النواب.

 واتهم الديموقراطيون ترامب بأنه علق مساعدة عسكرية لأوكرانيا لإجبار كييف على إعطائه معلومات تضر بجو بايدن نائب الرئيس السابق وخصمه المرجح في الانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستجرى في تشرين الثاني/نوفمبر. ونفى ترامب وزيلينسكي أن يكون اتصالهما شهد أي ضغط على أوكرانيا من قبل الرئيس الأميركي.

 وشهد أتكينسون أمام لجنة مجلس النواب التي حققت في معلومات المُبلغ بينما كان البيت الأبيض لا يريد أن يتم استجواب أعضاء في الإدارة.

 وتمت تبرئة ترامب في نهاية المطاف في القضية التي حسمها مجلس الشيوخ حسب الدستور الأميركي حيث يهيمن الجمهوريون.

م.م/ ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب)

  • USA Donald Trump und sein Schiegersohn Jared Kushner im Weißen Haus (Reuters/K. Lamarque)

    عهد ترامب - إقالات واستقالات في البيت الأبيض

    استقالة على الأبواب؟

    يعيش جاريد كوشنر؛ كبير مستشاري البيت الأبيض وصهر ترامب، متاعب عديدة منذ الشهور الأولى في منصبه، آخرها ما كشفه موقع "ذي إنترسبت" الأميركي في مارس/ آذار، إذ سعت شركته العقارية في أبريل/ نيسان2017 إلى تأمين تمويل قطري قوبل بالرفض. هذه الأنباء المتلاحقة دفعت بالسيناتوركريس مورفي للتصريح أنه من الواجب على كوشنر الاستقالة إذا ما تأكد تأثيره على السياسة الخارجية الأمريكية ضد قطر لأجل مصالح مالية خاصة.

  • Ivanka Trump (AFP/Getty Images/J. Watson)

    عهد ترامب - إقالات واستقالات في البيت الأبيض

    مطرودة من البيت الأبيض!

    كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" هذا الشهر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من كبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي إبعاد ابنته إيفانكا وزوجها جارد كوشنير من البيت الأبيض. كما ذكرت الصحيفة، نقلاً عن مسؤولين مطلعين، أن الرئيس ترامب بات يشعر بخيبة أمل متزايدة من صهره ومستشاره كوشنير. وكان ترامب قد سحب منه الحق في الاطلاع على مستندات سرية تتعلق بأمن الولايات المتحدة.

  • Hope Hicks (Reuters/C. Barria)

    عهد ترامب - إقالات واستقالات في البيت الأبيض

    رائعة، ولكن...

    في 28 فبراير/ شباط، أعلنت هوب هيكس استقالتها. هكيس، التي عملت لصالح عائلة ترامب منذ 2012، لم تذكر سبباً لاستقالتها، واكتفت بالقول: "أعجز عن إيجاد كلمات أعبر فيها عن امتناني للرئيس دونالد ترامب"، فيما وصفها ترامب قائلاً إنها "رائعة حقاً"، ومؤكداً على أنه سيفتقدها إلى جواره. هيكس عملت سكرتيرة صحفية لترامب خلال حملته الانتخابية، وتولت منصبها في البيت الأبيض في أغسطس/ آب الماضي كمديرة للاتصالات.

  • USA Anhörung James Comey, früherer FBI-Direktor (Reuters/J. Ernst)

    عهد ترامب - إقالات واستقالات في البيت الأبيض

    لم يكن دقيقاً .. فأُقيل!

    أُقيل جيمس كومي، مدير مكتب التحقيقات الفدرالية (إف بي آي)؛ يوم 9 مايو/ أيار 2017. وذلك بحجة إعطائه معلومات غير دقيقة للكونغرس بشأن رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون. بعد استقالته هدد كومي بكشف معلومات محرجة عن الرئيس الأمريكي ترامب.

  • John F. Kelly (Picture-Alliance/AP Photo/S. Walsh)

    عهد ترامب - إقالات واستقالات في البيت الأبيض

    قد يقال من منصبه!

    جون كيلي، الذي نفى في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إقالته أو استقالته من منصبه، يعيش وضعاً صعباً قد يؤدي الى إطاحته، بعدما أغضب الرئيس الأميركي ترامب بأسلوب تعامله مع اتهام موظف في البيت الأبيض بعنف أسري. وقد تجاوز توتر العلاقات بين جون كيلي، كبير الموظفين، وكوشنير، الذي مُنع من الاطلاع على أسرار مهمة، إلى ترامب، الذي بدا متوتراً وهو يسأل إن كان كوشنير استثناءاً، فأجاب بأنه أوكل الأمر إلى جون كيلي.

  • München MSC 2018 | US-Nationaler Sicherheitsberater Herbert R McMaster (Imago/photothek/F. Gaertner)

    عهد ترامب - إقالات واستقالات في البيت الأبيض

    على أهبة المغادرة!

    أعلنت وسائل إعلام أميركية يوم الجمعة الماضي (2 مارس/ آذار2018) عن إمكانية مغادرة مستشار الأمن القومي، هربرت ريموند ماكماستر، للبيت الأبيض نهاية الشهر الجاري، بحسب ما نقلت قناة "سي إن إن". كما نقلت أنه سيترك منصبه إثر "نقاط توتر عديدة" مع الرئيس، وفي ظل العلاقة المضطربة القائمة بينهما أحياناً. وكان ترامب قد أعلن عن تعيينه في20 فبراير/ شباط 2017 بعد قرابة أسبوع من استقالة مستشاره السابق مايكل فلين.

  • USA Michael Flynn in Washington (picture-alliance/abaca/R. Sachs)

    عهد ترامب - إقالات واستقالات في البيت الأبيض

    التهمة: "تضليل" الإدارة الأميركية"

    أعلن البيت الأبيض استقالة مايكل فلين، مستشار الأمن القومي للرئيس ترامب، على خلفية اتهامه بـ "تضليل" الإدارة الأميركية بشأن إجرائه اتصالات مع روسيا قبل تسلّمه منصبه. وكان فلين قد قدم استقالته يوم 13 فبراير/ شباط2017.

  • Washington Sally Q. Yates Vize-Justizministerin (Getty Images/P. Marovich)

    عهد ترامب - إقالات واستقالات في البيت الأبيض

    رفضت قراره، فأُطيح بها!

    أقال دونالد ترامب ليلة الاثنين 31 يناير/ كانون الثاني2017 وزيرة العدل السابقة؛ سالي ييتس، بعد رفضها الدفاع عن قرار ترامب الذي يخص منع سفر مواطنين من ست دول ذات غالبية مسلمة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. رفضها هذا أدخلها في قلب "أكبر جدلٍ" شهدته أيام ترامب الأولى في الرئاسة، حسب ما تناقله كثير من المواقع الإخبارية.

  • USA Gary Cohn in New York (Getty Images/D. Angerer)

    عهد ترامب - إقالات واستقالات في البيت الأبيض

    كتب استقالته...

    نقلت وكالة رويترز قبل ستة أشهر أن غاري كون كتب مسودة استقالته بالرغم من أنه لا يزال في منصبه. كبير المستشارين الاقتصاديين لترامب كتب مسودة استقالته بسبب ما اعتبره رد فعل ضعيف من الإدارة على الاشتباكات التي وقعت بين محتجين من النازيين الجدد وآخرين مناهضين للعنصرية. لكنه قرر الاستمرار في منصبه.

  • USA | Pressekonferenz Justizminister Jeff Sessions über DACA-Programm (REUTERS/Y. Gripas)

    عهد ترامب - إقالات واستقالات في البيت الأبيض

    قدم استقالته أكثر من مرة!

    يقال إن جيف سيشنز قدم استقالته السنة الماضية مرة واحدة على الأقل. وزير العدل الأمريكي، الذي نأى بنفسه عن التعامل مع التحقيقات حول علاقة إدارة ترامب مع روسيا، أثار “خيبة أمل كبيرة” عند ترامب. وقد عاد الرئيس الأمريكي بداية الشهر الجاري (مارس/ آذار 2018) ليشن هجوماً جديداً عليه، واصفاً قراره بطلب التحقيق في احتمال إساءة التصرف في قضية التنصت غير القانوني بأنه "معيب". إعداد: مريم مرغيش

    الكاتب: مريم مرغيش


مختارات

عهد ترامب - إقالات واستقالات في البيت الأبيض

بات ترامب مؤخراً أكثر عزلة من أي وقت مضى، إذ انصرف عنه أنصاره أو صرفهم بسب اختلاف آرائهم أو خلافات تسببت فيها قراراتهم، فيما تروج أخبار عن استعداد آخرين للانعتاق من التوتر الداخلي للبيت الأبيض. (05.03.2018)  

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