ترامب يقوم بزيارة مفاجئة للقوات الأمريكية في العراق

قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيارة مفاجئة للقوات الأمريكية في العراق اليوم الأربعاء (26 كانون الأول/ ديسمبر 2018) بمناسبة عيد الميلاد. وهي أول زيارة له لمنطقة صراعات بعد عامين تقريبا من رئاسته وعقب أيام من الإعلان عن سحب القوات الأمريكية من سوريا.

وهبطت طائرة الرئاسة الأمريكية في قاعدة الأسد الجوية غربي بغداد بعد رحلة استمرت طوال الليل من واشنطن ومع السيدة الأولى "ميلانيا" ترامب ومجموعة صغيرة من المساعدين ومسؤولين بجهاز أمن الرئاسة وعدد من الصحفيين.

ودافع الرئيس الأمريكي عن قراره سحب القوات الأمريكية من سوريا خلال الزيارة، التي لم يعلن عنها للعراق قائلا "الكثير من الأشخاص سيقتنعون بطريقة تفكيري".

وذكر ترامب أنه سبق وقال لمستشاريه "دعونا نخرج من سوريا" لكن تم إقناعه بالبقاء قبل أن يقرر أن يعيد الجنود وعددهم 2000 إلى وطنهم. وقال للصحفيين في قاعدة الأسد الجوية غربي بغدادي حيث أمضى هو وميلانيا ترامب ثلاث ساعات على الأرض يزورن الجنود الأمريكيين "أعتقد أن الكثير من الأشخاص سيقتنعون بطريقة تفكيري وحان الوقت لكي نبدأ في استخدام عقولنا".

وقال ترامب إنه لا ينوي على الإطلاق الانسحاب من العراق ويقول إنه قد يستخدم العراق كقاعدة إذا "أردنا القيام بشيء في سوريا"

ص.ش/أ.ح (رويترز، أ ف ب)