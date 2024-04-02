ترامب يقدّم ضمانة بقيمة 175 مليون دولار لتجنب مصادرة أصوله

قدم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ضمانة بقيمة 175 مليون دولار لتجنّب المصادرة القانونية لأصوله بعد الحكم عليه بغرامة قدرها 454 مليون دولار بتهمة الاحتيال المالي.

قدم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الإثنين (الثاني من أبريل/نيسان 2024) ضمانة بقيمة 175 مليون دولار أمام القضاء الأمريكي لتجنّب المصادرة القانونية لأصوله بعد الحكم عليه بغرامة قدرها 454 مليون دولار بتهمة الاحتيال المالي، وفقاً لوثيقة قضائية تمّ نشرها.

وكان أمام الرئيس السابق للولايات المتحدة، المرشّح للعودة إلى البيت الأبيض، مهلة حتى الخميس لتقديم هذه الضمانة التي تغطّيها شركة تأمين والتي تعادل وديعة، في هذه القضية المدنية التي استأنف فيها.

ويخضع ترامب للمحاكمة ابتداءً من 15 نيسان/أبريل، ولكن بتهم جنائية هذه المرة، في قضية دفع أموال لإسكات نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز في فترة حملته الانتخابية عام 2016، في سابقة تاريخية لرئيس أمريكي سابق.

وكانت محكمة استئناف في نيويورك خفّفت الضغوط المالية على الملياردير الجمهوري قبل أسبوع، وذلك من خلال خفض الكفالة إلى 175 مليون دولار.

وقال المرشح الجمهوري للرئاسة في تشرين الثاني/نوفمبر "أحترم بشدّة قرار محكمة الاستئناف وسأودع 175 مليون دولار... بسرعة كبيرة، خلال عشرة أيام".

وكان قد حُكم على دونالد ترامب في منتصف شباط/فبراير بدفع غرامة قدرها 454 مليون دولار مع ولديه إريك ودون جونيور، بتهمة الاحتيال المالي عبر إمبرطوريتهم العقارية "منظمة ترامب". واتُهموا في إطار هذه المحاكمة بتضخيم أصولهم بشكل كبير طوال العقد الأول من القرن الـ21 للحصول على قروض أفضل من البنوك.

خ.س/ع.ج.م (أ ف ب)