ترامب يفرض عقوبات جديدة على إيران تشمل خامنئي

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين (24 يونيو/حزيران 2018) أمرا تنفيذيا يفرض عقوبات جديدة على إيران، وذلك وسط تصاعد التوتر بين البلدين. وأبلغ ترامب الصحفيين في البداية أن العقوبات، التي ستستهدف الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي ومكتبه، تأتي ردا على إسقاط طهران طائرة أمريكية مسيرة الأسبوع الماضي.

وكانت طهران قد قالت إن الطائرة المسيرة كانت تحلق في مجالها الجوي وهو ما نفته واشنطن. بيد أن ترامب أفاد لاحقا أن العقوبات كانت ستُفرض بغض النظر عن حادثة الطائرة المسيرة.

وقال ترامب أثناء توقيعه الأمر في المكتب البيضاوي "سنواصل زيادة الضغوط على طهران .. لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي مطلقا"، مضيفا "نحن لا نطلب النزاع" وأنه استنادا لاستجابة إيران يمكن إنهاء العقوبات غدا أو "يمكن أن تستمر لسنوات مقبلة".

وحملت الولايات المتحدة إيران أيضا مسؤولية هجمات وقعت في وقت سابق هذا الشهر على ناقلتي نفط عند مدخل خليج عمان. ونفت إيران المسؤولية عن ذلك.

وفرضت واشنطن مرارا عقوبات على طهران منذ العام الماضي عندما انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم مع إيران في عام 2015 والذي يهدف إلى كبح البرنامج النووي الإيراني في مقابل رفع عقوبات. وقالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتفاق الذي أبرم في عهد سلفه باراك أوباما لا يفعل ما يكفي.

وأعلن ترامب إنه سيكون مستعدا لإجراء محادثات مع الزعماء الإيرانيين، غير أن طهران رفضت مثل هذا العرض ما لم تسقط واشنطن العقوبات.

هـ.د/أ.ح (رويتر، أ ف ب)