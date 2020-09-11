ترامب يغرد: البحرين توافق على تطبيع العلاقات مع إسرائيل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة (11 أيلول/سبتمبر 2020) إن البحرين انضمت إلى الإمارات في إبرام اتفاق لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، في خطوة تهدف إلى تهدئة التوتر في الشرق الأوسط. ونشر ترامب تلك الأنباء على تويتر بعدما تحدث عبر الهاتف مع عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، وفق ما أعلنه البيت الأبيض.

وقال الزعماء الثلاثة في بيان مشترك إنهم اتفقوا على "إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل ومملكة البحرين". وقال البيان المشترك "هذه انفراجة تاريخية لتعزيز السلام في الشرق الأوسط. فتح حوار وعلاقات مباشرة بين هذين المجتمعين الحيويين والاقتصادين المتقدمين من شأنه أن يواصل التحول الإيجابي في الشرق الأوسط ويزيد الاستقرار والأمن والرخاء في المنطقة".

وذكر البيان أن البحرين قبلت دعوة ترامب للانضمام إلى إسرائيل والإمارات في مراسم توقيع الاتفاق بينهما يوم الثلاثاء في البيت الأبيض. وأضاف أن نتنياهو ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني سيوقعان "إعلان سلام تاريخي" خلال المراسم. وقال البيان المشترك إن الطرفين "سيواصلان جهودهما في هذا الصدد للتوصل إلى حل عادل وشامل ودائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني...".

ومن جانبه وعقب إعلان الرئيس الأمريكي، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم إن الاتفاق "عهد جديد للسلام". وأعلن نتنياهو في بيان نشر بالعبرية "مواطنو إسرائيل، يسرّني أن أبلغكم بأنّه في هذا المساء، توصلنا إلى اتفاق سلام آخر مع دولة عربية أخرى، البحرين. هذا الاتفاق يضاف إلى السلام التاريخي مع دولة الإمارات العربية المتحدة". وأضاف نتنياهو في البيان "لقد استثمرنا في السلام على مدار سنوات طويلة والآن يستثمر السلام فينا، وسيجلب استثمارات كبيرة حقاً إلى اقتصاد إسرائيل، وهذا مهم للغاية".

خ.س/ع.ش (رويترز، د ب أ، أ ف ب)