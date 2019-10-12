 ترامب يعلن فرض أولى العقوبات على تركيا | أخبار | DW | 14.10.2019

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أخبار

ترامب يعلن فرض أولى العقوبات على تركيا

بعد أن كان قد هدد بفرض سلسلة من العقوبات على تركيا بسبب عمليتها العسكرية الواسعة في شمال سوريا، أعلن الرئيس الأمريكي ترامب زيادة في الرسوم على الصلب التركي ووقف مفاوضات على اتفاق تجاري مع أنقرة.

USA Liu He und Donald Trump in Washington (AFP/N. Kamm)

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الاثنين (14 أكتوبر/ تشرين الأول 2019) زيادة الرسوم على واردات الصلب التركية بنسبة 50 في المائة، ووقف المفاوضات بشأن اتفاق تجاري مع أنقرة.

يأتي ذلك بعد تغريدة على حسابه في "تويتر" قال فيها ترامب إنه مستعد "لتدمير اقتصاد تركيا بالكامل"، وذلك رداً على العملية العسكرية التي تنفذها القوات التركية وقوات محلية مساندة لها في شمال سوريا.

وذكر الرئيس الأمريكي أنه سيصدر قريباً أمراً تنفيذياً يجيز فرض عقوبات على مسؤولين أتراك حاليين وسابقين. كما قال أيضاً إنه سيوقف المفاوضات مع أنقرة بشأن اتفاق تجاري قيمته 100 مليار دولار.

كما أعلن ترامب أن القوات الأمريكية المنسحبة من سوريا سيُعاد انتشارها وستظل في المنطقة لمراقبة الوضع. وأضاف ترامب أن تلك القوات ستراقب الوضع لمنع تكرار سيناريو عام 2014، عندما أدى تجاهل تهديد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) إلى اجتياح التنظيم لجميع أنحاء سوريا والعراق. وتابع ترامب قائلاً: "ستبقى قوة صغيرة الحجم من القوات الأمريكية في جنوب سوريا لمواصلة إعاقة فلول تنظيم داعش".

وتعرض ترامب لانتقادات واسعة من مختلف عناصر الطيف السياسي في بلاده بعدما أعلن سحب قرابة ألف من القوات الأمريكية من شمال سوريا. ويتهم المنتقدون الرئيس الأمريكي بالتخلي عن الأكراد، وهم حلفاء للولايات المتحدة. كما يتهمونه بالتخلي عن النفوذ الأمريكي في الصراع لصالح روسيا ونظام الأسد.

ي.أ/ أ.ح (د ب أ، رويترز، أ ف ب)

  • USA New York Trump trifft Erdogan (picture-alliance/AP/E. Vucci)

    من سيء إلى الأسوأ.. علاقات واشنطن بتركيا منذ انتخاب أردوغان

    أبرز نقاط الخلاف بين الولايات المتحدة وتركيا هي طريقة التعاطي مع الملف السوري، كذلك رفض واشنطن تسليم أنقرة الداعية الإسلامي التركي فتح الله غولن لمحاكمته بشأن دوره المزعوم في المحاولة الانقلابية الفاشلة في تموز/يوليو 2016، إلا أن النقطة الأكثر وضوحًا كانت احتجاز أنقرة القس الأمريكي أندرو برانسون.

  • Wahlen Türkei - Erdogan erklärt sich zum Sieger (picture-alliance/AA/K. Ozer)

    من سيء إلى الأسوأ.. علاقات واشنطن بتركيا منذ انتخاب أردوغان

    في 24 حزيران/يونيو 2018، فاز أردوغان في الانتخابات الرئاسية وتوسعت صلاحياته، حيث انتقلت البلاد من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي وباتت السلطة التنفيذية تتركز في يد الرئيس، وقتها علقت المتحدثة باسم البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة "تشجع تركيا على اتخاذ خطوات لتعزيز الديموقراطية".

  • Türkei | US-Pastor Brunson in Hausarrest entlassen (Reuters/Dha/Demiroren News Agency)

    من سيء إلى الأسوأ.. علاقات واشنطن بتركيا منذ انتخاب أردوغان

    في 18 تموز/يوليو اتخذت العلاقات بين البلدين منحى بإتجاه الأسوأ عندما أمرت محكمة تركية بالابقاء على القس اندرو برانسون في السجن بعد عامين من اعتقاله بتهم الإرهاب، ودعا ترامب أردوغان على تويتر إلى الإفراج عن القس، واصفاً الاستمرار في احتجازه بأنه "عار كبير"

  • Türkei | US-Pastor Brunson in Hausarrest entlassen (picture-alliance/dpa/AP Photo/E. Tazegul)

    من سيء إلى الأسوأ.. علاقات واشنطن بتركيا منذ انتخاب أردوغان

    في 20 تموز/يوليو، رفضت واشنطن اقتراحًا بتبادل غولن مع القس برانسون، وذلك قبل خمسة أيام من نقله للإقامة الجبرية، رحبت أمريكا بالخطوة لكنها لم تكن كافية، إذ طالب ترامب في وقتٍ لاحق تركيا بالإفراج عن القس "فورًا"، محذرا من أن الولايات المتحدة مستعدة لفرض "عقوبات هائلة" على تركيا. أخذ الأمر أيام مع اردوغان ليرد بأن ترامب يفكر بعقلية "صهيونية تبشيرية".

  • Demonstranten verbrennen eine Amerikanische Flagge (Getty Images/C.Turkel)

    من سيء إلى الأسوأ.. علاقات واشنطن بتركيا منذ انتخاب أردوغان

    في الأول من آب/ أغسطس، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على وزيري الداخلية والعدل التركيين، بعد اتهامهما بلعب دور رئيسي في اعتقال واحتجاز القس، وبعد ثلاثة أيام رد أردوغان بأن أنقرة ستجمد أصول وزيري "العدل والداخلية" الأميركيين في تركيا دون أن يوضح من يقصد تحديدًا.

  • Türkei Istanbul - Menschen tauschen ihr Geld um (Reuters/M. Sezer)

    من سيء إلى الأسوأ.. علاقات واشنطن بتركيا منذ انتخاب أردوغان

    في العاشر من آب/ أغسطس، أعلن ترامب مضاعفة الرسوم على واردات بلاده من الفولاذ والألمنيوم التركيين لتصل إلى 50 بالمائة للفولاذ و20 بالمائة للألمنيوم، وكتب على تويتر "علاقاتنا مع تركيا ليست جيدة في هذا الوقت"، بنفس اليوم هبط سعر صرف الليرة التركية وخسرت 16 بالمائة من قيمتها مقابل الدولار، اعتبر أردوغان ما حدث "حربًا اقتصادية"، ودعا الأتراك لتبديل العملات الأجنبية بالليرة التركية.

  • Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan kommt am NATO-Gipfel an (Reuters/C. Hartmann)

    من سيء إلى الأسوأ.. علاقات واشنطن بتركيا منذ انتخاب أردوغان

    في 11 آب/أغسطس، حذر أردوغان من أن تركيا ستبحث عن "أصدقاء وحلفاء جدد .. إلا إذا بدأت واشنطن في احترام سيادة تركيا"، وقال "عار عليك، عار عليك.. أن تستبدل شريكاً استراتيجياً في حلف شمال الاطلسي بقس".

  • Türkei, Präsident Recep Tayyip Erdogan in Ankara (picture-alliance/AP Photo/B. Ozbilici)

    من سيء إلى الأسوأ.. علاقات واشنطن بتركيا منذ انتخاب أردوغان

    في 12 آب/أغسطس، قال أردوغان إن انهيار الليرة هو بسبب "مؤامرة سياسية" وفي اليوم التالي اتهم أردوغان الولايات المتحدة بأنها تسعى لـ"طعن تركيا بالظهر".

  • Türkische Zentralbank (Imago/Zuma Press)

    من سيء إلى الأسوأ.. علاقات واشنطن بتركيا منذ انتخاب أردوغان

    في الرابع عشر من آب/أغسطس، أعلن أردوغان مقاطعة المعدات الالكترونية الأمريكية، وصعّدت في اليوم التالي بزيادة كبيرة على التعريفات الجمركية على العديد من البضائع القادمة من الولايات المتحدة مثل السيارات والتبغ، البيت الأبيض اعتبر هذه الخطوة أنها "خاطئة ومؤسفة"، بينما رفضت محكمة تركية في اليوم نفسه طلبًا جديدًا للإفراج عن القس برانسون.


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