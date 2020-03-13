ترامب يعلن حالة الطوارئ في مواجهة وباء كورونا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي اتهم سابقاً بالإقلال من خطورة فيروس كورونا المستجد، حالة الطوارئ الجمعة (13 آذار/مارس 2020) في الولايات المتحدة بهدف مواجهة الوباء. وقال ترامب من حديقة البيت الأبيض "بهدف إطلاق القدرة الكاملة للموارد الحكومية الاتحادية، أعلن رسمياً حال الطوارئ الوطنية".

وأوضح الرئيس الأميركي أنّ القرار سيتيح الوصول إلى نحو 50 مليار دولار من الأصول لمكافحة الفيروس. وأضاف "أدعو كل ولاية إلى إنشاء مراكز طوارئ بشكل فوري"، كما دعا المستشفيات إلى تفعيل خططها "لاستجابة حاجات الأميركيين"، متعهدا بـ"تعزيز" القدرات على إجراء الفحوص الطبية "في شكل كبير".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن حوالي 1700 مهندس من شركة التكنولوجيا الأمريكية غوغل يشاركون في تطوير موقع إنترنت للمساهمة في اختبارات الكشف عن الفيروس. ونقلت اليوم وكالة بلومبرغ للأنباء عن ترامب قوله إن الموقع "سيكتمل بسرعة كبيرة جدا".

وفي سياق منفصل، قال الرئيس الأمريكي الجمعة إن الولايات المتحدة ستستغل أسعار النفط المنخفضة لتشتري كمية ضخمة من الخام لتملأ احتياطياتها الاستراتيجية. وقال "بناء على أسعار النفط... وجهت وزير الطاقة بشراء، بسعر جيد للغاية، كميات ضخمة من النفط الخام للتخزين ضمن الاحتياطي الاستراتيجي للولايات المتحدة.. سنملأه عن آخره". وتأتي تصريحات ترامب في سياق إجراءات طارئة تهدف إلى تجنب أزمة اقتصادية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

خ.س/ع.ش (د ب أ، أ ف ب، رويترز)