ترامب يعلن "المصادقة" على استخدام عقار لعلاج كورونا!

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الخميس (19 مارس/ آذار 2020) أن الولايات المتحدة "صادقت" على استخدام عقار كلوروكين المضاد للملاريا، لمعالجة المصابين بفيروس كورونا المستجد، ولو أن السلطات الصحية أبدت موقفا يلقي شكوكا على إعلانه.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض "سيكون بوسعنا توفير هذا الدواء بشكل شبه فوري"، مشيرا إلى "نتائج أولية مشجعة للغاية". واعتبر أن ذلك قد "يبدل الوضع" في مواجهة انتشار وباء كوفيد-19.

وأضاف ترامب أن إدارة الأغذية والأدوية التي تشرف على سلامة الأغذية وتوزيع الأدوية في الولايات المتحدة، "صادقت" على استخدام العقار وفق آلية مسرعة، مضيفا "سيكون بوسعنا بالتالي توفير هذا الدواء بناء على وصفات طبية".

وقال ترامب إنه "متاح منذ فترة طويلة، لذا نعلم أنه إذا لم تسر الأمور كما هو مخطط لها، فلن تتسبب في مقتل أي شخص".

غير أن إدارة الأغذية والأدوية أدلت من جهتها بتصريحات تتضارب ظاهريا مع إعلان ترامب، إذ أشارت إلى أن عقار كلوروكين تمت المصادقة عليه فعلا لمعالجة الملاريا والتهاب المفاصل. وقال رئيس الإدارة ستيفن هان "طلب منا الرئيس التدقيق في هذا العقار. نريد القيام بذلك من خلال تجربة سريرية موسعة وعملية، من أجل جمع هذه المعلومات والرد على كل الأسئلة المطروحة". وأشار إلى أنه إن كانت الهيئة على استعداد "لإزالة الحواجز" من أجل تسريع الابتكارات، إلا أنها تتحمل في المقابل "المسؤولية" لـ"ضمان سلامة المنتوجات وفعاليتها".

ويعد قرار الموافقة على العقار خطوة غير مسبوقة تقريبا من جانب الجهات الرقابة الأميريكية على الأدوية، التي تجري تماما اختبارات بعناية على الأدوية لتحديد مدى سلامتها وفعاليتها.

ص.ش/ع.ج (ا ف ب، د ب أ)