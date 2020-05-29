ترامب يعلن إنهاء علاقة الولايات المتحدة بمنظمة الصحة العالمية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة (29 مايو/أيار 2020) إن الولايات المتحدة تشرع الآن فى إنهاء علاقتها بمنظمة الصحة العالمية.

واتهم ترامب المنظمة التابعة للأمم المتحدة بالفشل في تطبيق إصلاحات في مواجهة شواغل ومخاوف الولايات المتحدة بشأن تعامل المنظمة مع جائحة كورونا، وبأنها تثق أكثر من اللازم في المعلومات الواردة من الصين.

وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: "نظرا لفشلها في إجراء الإصلاحات المطلوبة والتي تشتد الحاجة إليها، فإننا سننهي اليوم علاقتنا بمنظمة الصحة العالمية وسنوجه تلك الأموال إلى منظمات عالمية أخرى واحتياجات الصحة العامة العالمية الملحة والمستحقة".

وذكر ترامب أن "إخفاء الصين (لانتشار) فيروس ووهان سمح بانتشار المرض في جميع أنحاء العالم". وكان ترامب قد قال في الشهر الماضي إن الولايات المتحدة أوقفت تمويلها لمنظمة الصحة العالمية، وهو القرار الذي نددت به دول أخرى وخبراء في مجال الصحة.

ع.ح./ع.ش. (د ب أ)