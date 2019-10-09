ترامب يعرض الوساطة بين الأتراك والأكراد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس (العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر 2019) إن التوسط من أجل التوصل لاتفاق بين تركيا والأكراد أحد ثلاث خيارات أمام الولايات المتحدة بعد الهجوم التركي في شمال شرق سوريا.

وكتب الرئيس الأميركي على تويتر "لدينا واحد من ثلاثة خيارات: إرسال الآلاف من القوات وتحقيق نصر عسكري، ضرب تركيا بشدة من الناحية المالية وعبر (فرض) عقوبات، أو التوسط في اتفاق بين تركيا والأكراد!".

وكان ترامب قد قال في وقت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إنه يتحدث مع تركيا والأكراد بينما تواصل تركيا هجومها في شمال سوريا. بيد أنه وجه تحذيرا لتركيا قائلا إنها ستضرر ماليا بشدة إذا "لم تلتزم بالقواعد".

وقال ترامب في تغريدة على تويتر "أحاول إنهاء الحروب التي لا نهاية لها. وأتحدث إلى كلا الطرفين". وأضاف "أقول إن تركيا ستضرر ماليا بشدة وبالعقوبات إذا لم يلتزموا بالقواعد. إنني أراقب عن كثب".

ويشار إلى ان ترامب كتب سلسلة تغريدات حول هذا الموضوع بدت متناقضة أحيانا. إذ غرد مرة مهددا تركيا بمحو اقتصادها وفي تغريدة أخرى رأى في تركيا شريكا تجاريا هاما.

أ.ح/ع.ج (د ب أ، أ ف ب، رويترز)