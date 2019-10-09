 ترامب يعرض الوساطة بين الأتراك والأكراد | أخبار | DW | 10.10.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

ترامب يعرض الوساطة بين الأتراك والأكراد

اقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوسط بين أنقرة والأكراد، بعد أن شنت تركيا هجوما عسكريا في شمال سوريا ضد جماعات كردية كانت الولايات المتحدة تقدم الدعم لها. ترامب حدد ثلاثة خيارات لبلاده في هذا الملف.

Trump und Erdogan (picture-alliance/AP Photo/T. Zenkovich)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس (العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر 2019) إن التوسط من أجل التوصل لاتفاق بين تركيا والأكراد أحد ثلاث خيارات أمام الولايات المتحدة بعد الهجوم التركي في شمال شرق سوريا.

وكتب الرئيس الأميركي على تويتر "لدينا واحد من ثلاثة خيارات: إرسال الآلاف من القوات وتحقيق نصر عسكري، ضرب تركيا بشدة من الناحية المالية وعبر (فرض) عقوبات، أو التوسط في اتفاق بين تركيا والأكراد!".

وكان ترامب قد قال في وقت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إنه يتحدث مع تركيا والأكراد بينما تواصل تركيا هجومها في شمال سوريا. بيد أنه وجه تحذيرا لتركيا قائلا  إنها ستضرر ماليا بشدة إذا "لم تلتزم بالقواعد".

وقال ترامب في تغريدة على تويتر "أحاول إنهاء الحروب التي لا نهاية لها. وأتحدث إلى كلا الطرفين". وأضاف "أقول إن تركيا ستضرر ماليا بشدة وبالعقوبات إذا لم يلتزموا بالقواعد. إنني أراقب عن كثب".

ويشار إلى ان ترامب كتب سلسلة تغريدات حول هذا الموضوع بدت متناقضة أحيانا. إذ غرد مرة مهددا تركيا بمحو اقتصادها وفي تغريدة أخرى رأى في تركيا شريكا تجاريا هاما.

أ.ح/ع.ج (د ب أ، أ ف ب، رويترز)

مشاهدة الفيديو 24:32

مسائيةDW: ما مصير آلاف الجهاديين في السجون الكردية؟

مختارات

ترامب يُحمّل تركيا تداعيات هجومها على شمال سوريا  

عملية تركية وشيكة في سوريا ومقرب من ترامب محذرا "لا ضوء أخضر"  

وجهة نظر: الانسحاب الأمريكي من سوريا تهور  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

مسائيةDW: ما مصير آلاف الجهاديين في السجون الكردية؟  

مواضيع ذات صلة

Militäroffensive der Türkei in Nordsyrien

"نبع السلام" التركية.. لإعادة السلام إلى سوريا؟ 09.10.2019

الجيش التركي يبدأ عملية عسكرية شمال شرق سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية وسط إدانة أوروبية ودولية واسعة والرئيس التركي أردوغان يعد "بإحلال السلام لعودة آمنة للاجئين". ونواب في الكونغرس الأمريكي يتوعدونه "بعقوبات مدمرة".

Syiren US und Türkisches Militärfahrzeug an der Grenze zur Türkei

العملية التركية الوشيكة في سوريا.. ما خيارات الأكراد؟ 08.10.2019

تركيا تعلن استكمال استعداداتها لإطلاق عملية عسكرية في شمال سوريا. ودونالد ترامب يؤكد عدم تخلي إدارته عن الأكراد ويخفف لهجته تجاه تركيا ويصفها بالشريك التجاري الكبير لبلاده.. ماذا وراء تراجع لهجة ترامب؟ وكيف تنظر القوى الإقليمية الى التحركات العسكرية التركية؟

سيناريوهات كثيرة أمام أكراد سوريا في مواجهة تركيا...لكن هل تبقي لهم حلم "روج آفا"؟ 08.10.2019

ما هي السناريوهات التي أمام الأكراد في مواجهة خطر العملية العسكرية التركية في حال بدأت ضد مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية؟

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  