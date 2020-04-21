ترامب يعتزم تعليق الهجرة لمواجهة "هجوم العدو الخفي"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيوقع أمرا تنفيذيا بتعليق الهجرة إلى الولايات المتحدة مؤقتا وذلك في مواجهة تفشي فيروس كورونا ولحماية الوظائف الأمريكية. وقال ترامب على تويتر في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين (20 نيسان/ أبريل 2020) "في ضوء هجوم العدو الخفي والحاجة لحماية وظائف مواطنينا الأمريكيين العظماء، سأوقع أمرا تنفيذيا بتعليق الهجرة إلى الولايات المتحدة مؤقتا".

ولم تقدّم تغريدة ترامب مزيداً من التفاصيل بشأن ما سينجم عن هذا الإجراء ولا متى وكيف سيتم تنفيذه. وامتنع البيت الأبيض بدوره عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل عن مسوغات القرار أو توقيته أو سنده القانوني.

يأتي ذلك فيما تجاوز عدد وفيات الفيروس في الولايات المتحدة 42 ألفا وفقا لإحصاء رويترز. ويوجد في الولايات المتحدة أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس حيث سجلت أكثر من 780 ألف إصابة بزيادة 27 ألف حالة أمس الاثنين.

ويكاد الاقتصاد الأمريكي أن يتوقف بسبب الفيروس، وتقدم أكثر من 22 مليون شخص بطلبات إعانة الشهر الماضي بسبب البطالة.

وكان ترامب فرض في كانون الثاني/ يناير الماضي حظرا على السفر من الصين إلى الولايات المتحدة للحد من تفشي الوباء في بلاده، ولاحقاً فرض في منتصف آذار/ مارس، قيودا على السفر من غالبية الدول الأوروبية إلى الولايات المتّحدة.

ع.ج/ ع.ج.م (رويترز، أ ف ب)