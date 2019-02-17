ترامب يعتزم إنهاء المعاملة التجارية التفضيلية مع الهند وتركيا

قال مكتب ممثل التجارة الأميركي في بيان ليل الإثنين (الرابع من مارس / آذار 2019) إنّه "بناء على طلب الرئيس دونالد ترامب فإن الولايات المتّحدة تعتزم إلغاء مزايا تجارية تفضيلية تستفيد منها الهند وتركيا بموجب برنامج لدعم الدول النامية. وأضاف البيان أنّ السبب في هذا القرار هو أنّ هاتين الدولتين لم تعودا تستوفيان المعايير المطلوبة للاستفادة من هذا البرنامج. ولفت ممثّل التجارة الأميركي في بيانه إلى أنّ الهند وتركيا ستشطبان من برنامج الدعم التجاري في آن معاً، ولكن لسببين مختلفين.
وأوضح أنّ الهند "وعلى الرغم من وعودها" فقد فشلت في تقديم ضمانات بأنّها ستسمح "بالوصول العادل والمعقول إلى أسواقها في العديد من القطاعات".
أما تركيا فاعتبر البيان أنّها "متطوّرة اقتصادياً بما يكفي"، لعدم اعتبارها بلداً نامياً وبالتالي فهي لم تعد مؤهّلة للاستفادة من برنامج الدعم هذا.
وأضاف البيان أنّه "على مرّ العقود الأربعة والنصف التي استفادت خلالها تركيا من وضع نظام الأفضليات المعمّم للدول النامية، نما الاقتصاد التركي وتنوّع".
وأوردت الرئاسة الأميركية سلسلة "أدلّة على ارتفاع مستوى التطوّر" في الاقتصاد التركي من بينها ارتفاع معدل الدخل الفردي في تركيا وانخفاض معدل الفقر.
ويتيح برنامج الدعم التجاري هذا للدول المستفيدة منه، إعفاء بعض من صادراتها من الرسوم الجمركية الأميركية بشرط استيفاء هذه الدول شروطاً معيّنة من بينها مكافحة عمالة الأطفال واحترام حقوق العمال المعترف بها دولياً واحترام الملكية الفكرية وإتاحة الوصول العادل والمعقول للصادرات الأميركية إلى أسواق هذه الدول.
وكانت وزارة الخارجية التركية قد تصدت لتهديدات سابقة من جانب ترامب بمضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم القادمة من تركيا، وقالت أنقرة في آب/أغسطس 2018 إن مثل تلك العقوبات ستضر علاقتنا كحليفين.
وبحسب البيان فإن خروج الهند وتركيا من وضع الولايات المتحدة التفضيلي سيصبح ساري المفعول بعد 60 يوماً على الأقلّ من تبليغ البيت الأبيض كلاً من الكونغرس الأميركي وحكومتي البلدين بهذا القرار.
هـ.د/ح.ز (أ ف ب، د ب أ)
-
الورقة النقدية النفيسة: مطبعة الدولار الأمريكي
مصنع العملة الأمريكية
مكتب الحفر والنقش والطبع يعتبر أكبر مصنع لصناعة العملة الأمريكية الدولار في الولايات المتحدة. مدخله يتميز بضخامة أعمدته وبلونه الفاتح يوحي بأنه قلعة حصينة.
-
الورقة النقدية النفيسة: مطبعة الدولار الأمريكي
ساعة الدولار
كل ركن من أركان المطبعة يذكرك بأن الحكم هنا للمال فقط. حتى الساعة الضخمة على الحائط مزخرفة بأوراق الدولار النقدية.
-
الورقة النقدية النفيسة: مطبعة الدولار الأمريكي
الإجراءات الأمنية فوق كل شيء
سلامة العمال تأخذ أولوية مطلقة: كل ماكنة مزودة بمجس أو زر أحمر يمكن به إيقاف الماكنة عن العمل.
-
الورقة النقدية النفيسة: مطبعة الدولار الأمريكي
عملة جاهزة للتوزيع
الماكنة تعد وتصف وتجمع كل 100 ورقة نقدية معا. وكل 10 مجموعات نقدية من 100 ورقة يتم كبسها في كيس بلاستيكي. أحد العمال يضع الأوراق النقدية بقيمة 20000 دولار فوق ناقلة آلية مع إظهار الرقم التسلسلي وقيمة الأوراق لتوضع في النهاية على عربة تدفع إلى أمام. وتبقى الأوراق النقدية دون أي قيمة تذكر إذا لم يتم نقلها إلى البنك المركزي ليطلق ارقامها التسلسلية وتكون عند ذاك أوارقاً ذات قيمة نقدية.
-
الورقة النقدية النفيسة: مطبعة الدولار الأمريكي
السخرية الرقيقة
السخرية من الذات جنبا إلى جنب مع روح الوطنية. في كل مكان من المطبعة ترى العمل الأمريكي بارزا للعيان. اللوحة الضوئية بألوان العلم الأمريكي تقرأ "نحن نصنع النقود بالطريقة التقليدية، نحن نطبعها"
-
الورقة النقدية النفيسة: مطبعة الدولار الأمريكي
هنا تطبع الأوراق النقدية
توضع الأوراق غير المطبوعة داخل مطبعة الأوفسيت. وعندما تبدأ عملية الطبع، فإن الضجيج الناجم عن ذلك يصم الأذان.
-
الورقة النقدية النفيسة: مطبعة الدولار الأمريكي
ورقة العشرين الحقيقية بدلا من الخمسين المزورة
في يوم زيارتنا يتم طبع الورقة النقدية فئة 20 دولار، كل صفحة تطبع 32 ورقة نقدية فئة 20 دولار. وعند طبع 10000 صفحة تكون الحصيلة 6.4 مليون دولار.
-
الورقة النقدية النفيسة: مطبعة الدولار الأمريكي
رئيس وجبة العمل لطبع الأوراق النقدية
تعمل المطبعة بثلاثة الوان على صفحتي العملة الأمامية والخلفية. وجيمس ساثيرلاند رئيس وجبة عمل وهو مسؤول عن انتاج الجزء الأول من طبع الأوراق النقدية في المطبعة.
-
الورقة النقدية النفيسة: مطبعة الدولار الأمريكي
كل شيء أخضر اللون
اللون الأخضر من أهم العلامات الفارقة والآمنة القديمة لعملة الدولار. أما وصفة اللون الأخضر للدولار فتبقى سرا محميا من قبل مكتب حماية الابتكارات العلمية. لكن أد ماجيا يعرف السر. فهو يعمل من أجل ضمان نجاح عملية التلوين. ماكنته تستطيع أن تطبع قرابة 10000 صفحة كبيرة مع ضجيج لا يحتمل.
-
الورقة النقدية النفيسة: مطبعة الدولار الأمريكي
الزوار خلف الزجاج المدرع
يزور المطبعة سنويا قرابة مليون شخص، ويمرون بممر تحت رقابة أمنية مشددة إلى داخل المطبعة لتفقد عملية الانتاج. لكن الزوار لا يستطيعون مراقبة صناعة العلامات السرية مثل الإشارة المائية على الأوراق النقدية أو الخط المعدني على الأوراق. وبذلك تضمن سرية التفاصيل في هذه العملية .
-
الورقة النقدية النفيسة: مطبعة الدولار الأمريكي
الأوراق تجف في الخزانة
بعد الطبع تحتاج الأوراق النقدية ثلاثة أيام لكي تجف تماما. ولهذا الغرض يتم وضعها في خزانة كبيرة. وتنتج المطبعة يومياً ما قيمته 560 مليون دولار. أما قيمة تكاليف انتاج الأوراق النقدية فتكون عند حدود 3.6سنتاً للدولار الواحد.
-
الورقة النقدية النفيسة: مطبعة الدولار الأمريكي
ضمان النوعية ومراقبة التسلسل
وتقوم ماكنة خاصة بتنظيم الصفحات المطبوعة الكبيرة عبر فتحة هواء. ويتم إضافة ختم البنك المركزي والارقام التسلسلية إلى الأوراق بعد تقطيعها حسب حجم قيمتها الفعلية. وهناك مراقبون يتابعون تسلسل العمل لضمان النوعية في الانتاج.
-
الورقة النقدية النفيسة: مطبعة الدولار الأمريكي
مبدأ المراقبة بأربع عيون
في المجال الأكثر مراقبة في المطبعة، لا يجوز لعامل واحد أن يعمل بمفرده. وهناك لوحة تذكر بذلك. معدل أجر العاملين في المطبعة بحدود 93000 دولار سنويا. فهو يعادل ضعف معدل الأجر المألوف في الولايات المتحدة.
-
الورقة النقدية النفيسة: مطبعة الدولار الأمريكي
الرقم النهائي يوضع يدوياً !
المرحلة الأخيرة للورقة النقدية قبل أن تتحول إلى ورقة نقد عالمية: كل ورقة نقدية تحمل رقما تسلسليا خاصا بها. أما الجهاز الذي يعطي الورقة رقمها الأبدي فيعمل يدويا.