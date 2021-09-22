 ترامب يطلب من قاض إعادة حسابه على تويتر | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 02.10.2021

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ترامب يطلب من قاض إعادة حسابه على تويتر

طلب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب من قاض، إعادة حسابه على تويتر، فيما يسعى لإلغاء حظر دائم من منصة التواصل الاجتماعي. كيف علل ترامب طلبه؟

Screenshot Trump Twitter

كان يحساب ترامب يضم حوالي 80 مليون متابع

طلب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب من قاض، إعادة حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، فيما يسعى لإلغاء حظر دائم من منصة التواصل الاجتماعي. فقد قدم ترامب75) عاما ( إنذارا دعوى أولية ضد عملاق الإنترنت أمس الجمعة، مطالبا باستعادة سريعة لحسابه.

مختارات

"منفصلة عن الواقع مثل ماري أنطوانيت" كتاب جديد أثار ضجة حتى قبل صدوره، إذ يكشف أسرارا عن حياة السيدة الأمريكية الأولى سابقا ميلانيا ترامب ومواقفها من اقتحام الكونغرس ومن ليلة فوز دونالد ترامب بالرئاسة، فكيف ردت ميلانيا؟

وجاء في الدعوى أن موقع "تويتر" ألغى حسابه، الذي كان يضم حوالي 80 مليون متابع، بسبب ضغط من قبل خصومه السياسيين.

وكان موقع تويتر قد حجب حساب ترامب في الثامن من كانون الثاني / يناير الماضي "بسبب مخاطر من مزيد من التحريض على العنف"، طبقا لما ذكره الموقع في ذلك الوقت.

وتم أيضا حجب حسابي ترامب على "فيسبوك" و"يوتيوب" بعد اتهامه بتحريض أنصاره على اقتحام مبنى الكابيتول في واشنطن في كانون ثاني /يناير الماضي.

جاء ذلك في أعقاب ادعاءات لا أساس لها بالتزوير، بعد أن خسر الانتخابات الرئاسية أمام جو بايدن.

وقال محامون إن حساب ترامب على تويتر، كان قد تحول إلى مصدر مهم للأخبار والمعلومات من الشؤون الحكومية.

خ.س./ع أ ج ( د ب أ)

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    اقتحام مكاتب بعض النواب

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  • Washington I Ein Eindringlinge trägt das Rednerpult von Repräsentantenhaus-Präsidentin Nancy Pelosi fort

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

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  • Leute gehen auf der Besuchergalerie des US-Repräsentantenhauses in Deckung

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    البحث عن مخبأ

    قاعات الجلسات أخليت كما يقول أحد الصحفيين المتواجدين، فيما حاول المجتمعون البحث عن مخبأ، كما تم توزيع أقنعة الوقاية من الغاز على المجتمعين.

  • Gasschwaden auf dem Capitol Hill

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    الغاز المسيل للدموع

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  • USA | Präsidentschaftswahl | Demonstranten im Capitol

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    تدخل الحرس الوطني

    بعد عملية الاقتحام التي تابعها العالم، وتدخل قوات من الحرس الوطني، تمت السيطرة على الوضع. وفرض عمدة واشنطن موريال بوزر حظرا للتجوال يشمل كامل المدينة. وعاد الكونجرس للاجتماع للمصادقة على انتخاب جو بايدن. (إعداد: كريستين تساير/علاء جمعة )

  • Washington I Sturm gegen U.S. Capitol

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    ترامب يتعهد بمغادرة البيت الأبيض

    عقب هذه الأحداث المثيرة وغير المسبوقة، وبعد مصادقة الكونجرس على فوز بايدن، ونتيجة للضغوط التي موست على الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، تعهد الأخير بمغادرة البيت الأبيض في نهاية ولايته، غير أنه استمر رغم ذلك في مزاعمه بحصول تزوير انتخابي، وكتب في بيان "حتى لو كنت أعارض تماما نتيجة الانتخابات، والوقائع تدعمني، سيكون هناك انتقال منتظم في 20 كانون الثاني/يناير". (إعداد: كريستين تساير/علاء جمعة)

  • US-Kapitol | Sturm der Trump-Fans

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    مشهد من "جمهوريات الموز"

    شكلت مشاهد اقتحام مقر الكونغرس، التي تابعها الملايين عبر العالم، ضربة قاسية لصورة الولايات المتحدة كمنارة للديموقراطية. وقد وصف الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش ما حدث يليق بـ"جمهوريات الموز وليس بجمهوريتنا الديموقراطية". وسارع الكثير من الساسة الأمريكيين وقادة العالم إلى التنديد بما حدث والبعض وصفا بـ"المشاهد الصادمة" و"المحزنة".


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