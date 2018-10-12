 ترامب يطلب من تركيا تقاسم الأدلة حول اختفاء خاشقجي | أخبار | DW | 17.10.2018

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أخبار

ترامب يطلب من تركيا تقاسم الأدلة حول اختفاء خاشقجي

وصف الرئيس الأمريكي ترامب السعودية بأنها "حليف مهم في الشرق الأوسط"، لكنه نفى في المقابل قيامه بمحاولة توفير غطاء لها بخصوص اختفاء خاشقجي. ترامب كشف أنه طلب من تركيا تقاسم تسجيلات صوتية ومصورة تتعلق بخاشقجي.

USA Präsident Trump spricht vor Anhängern über die Berufung von Kavanaugh an den Obersten Gerichtshof (Reuters/Y. Gripas)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء (17 تشرين الأول/ أكتوبر 2018) إن الولايات المتحدة طلبت من تركيا تقاسم أي تسجيلات صوتية أو مصورة تتعلق باختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي كان يقيم فيها. وأعلن أنه سيسأل وزير خارجيته مايك بومبيو عن الدليل المسجل "إذا كان موجودا" على الفور بعد عودته من تركيا. وأضاف ترامب أنه من  "المحتمل وجود" تسجيل. 

ولم يجب ترامب بشكل قطعي عما إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية أرسلت خبراء من مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي FBI) للتحقيق ولكنه أشار إلى أن خاشقجي ليس مواطنا أمريكيا. وأضاف الرئيس الأميركي "سنعرف (الحقيقة) على الأرجح بحلول نهاية الأسبوع".

ونفى ترامب، الذي كان يتحدث للصحفيين في البيت الأبيض، أنه يحاول توفير غطاء للسعودية بخصوص اختفاء خاشقجي، وذلك بعد يوم من تحذيره من افتراض أن القادة السعوديين مدانون في القضية إلى أن تثبت براءتهم. وقال "أريد فحسب معرفة ما حدث... أنا لا أوفر غطاء على الإطلاق".

في غضون ذلك نقلت رويتزر عن مصادر قالت أمنية غربية قولها إن تركيا لم تسلم الحكومة الأمريكية أو حلفاء أوروبيين رئيسيين تسجيلات صوتية أو مصورة تردد أنها حصلت عليها بشأن خاشقجي. وذكرت أربعة منها أنه بعد قرابة أسبوعين من اختفاء خاشقجي، جمعت الولايات المتحدة وحلفاؤها بعض المعلومات من خلال مصادرها الخاصة.

وزير الداخلية التركي يطلب انتظار نتائج التحقيق

مختارات

يبدو أن حل لغز اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي أصبح قريباً، بعد تفتيش القنصلية السعودية في اسطنبول. هل سيتحول الأمير محمد بن سلمان من قائد مصلح إلى قاتل لصحفي ومواطن سعودي؟ خبراء يسلطون الضوء على التداعيات. (16.10.2018)

حذر الرئيس الأمريكي ترامب في مقابلة تلفزيونية من أن معرفة العاهل السعودي وولي عهده المسبقة بما وقع للصحفي جمال خاشقجي سينعكس عليهما بصورة سيئة، بعد أن تلقى تطمينات من الأمير محمد بن سلمان بإجراء تحقيقات شاملة لكشف مصيره. (16.10.2018)

من جانبه قال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، لوكالة الأناضول للأنباء "على الجميع أن ينتظر نتيجة التحقيق.. سيكون مضيعة للوقت الحديث أكثر من اللازم حول هذه المسألة". وأضاف صويلو أن تركيا تجري تحقيقا "شفافا" وأن النتائج ستتم مشاركتها مع العالم ووصف التحقيق بأنه "اختبار" للقضاء التركي.

دخل فريق تحقيق تركي مقر إقامة القنصل السعودي في إسطنبول في إطار بحثه عن أدلة مرتبطة باختفاء خاشقجي. كما قام الفريق نفسه بتفتيش مقر القنصلية التركية اليوم للمرة الثانية. ويعمل فريق التحقيق التركي ضمن مجموعة العمل السعودية التركية المشتركة التي تشكلت بشأن اختفاء خاشقجي.

ويشار إلى أن آثار خاشقجي اختفت منذ دخوله للقنصلية السعودية في إسطنبول قبل أسبوعين. وبينما تؤكد السلطات السعودية أن خاشقجي اختفى بعد خروجه من القنصلية، تشير مصادر تركية إلى أنه لم يخرج منها أبدا وأنه ربما قُتل فيها وتم إخراج جثته، غير أن الرياض تنفي ذلك.

ي.ب/ أ.ح (د ب أ، رويترز، أ ف ب)

  • Jamal Khashoggi saudischer Journalist und Schriftsteller (Privat)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    خاشقجي من منتقدي النظام السعودي

    جمال خاشقجي، الصحفي والكاتب السعودي، هو بطل قصة اختفاء لا يزال الغموض يلفها وتحيط بها السرية حتى اللحظة. عمل خاشقجي في السابق مستشارًا للحكومة. في أيلول/سبتمبر 2017، فرّ من السعودية للعيش في الولايات المتحدة خشية اعتقاله في حال عودته، حسب قوله. انتقد خاشقجي في مقالاته بعض سياسات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ودور الرياض في الحرب على اليمن.

  • Türkei Konsulat von Saudi-Arabien in Istanbul (picture-alliance/AP Photo)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    تاريخ ومكان الاختفاء

    في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر 2018، دخل خاشقجي مبنى قنصلية بلاده في إسطنبول لإتمام إجراءات مرتبطة بزواجه من خطيبته التركية و منذ تلك اللحظة اختفى أثره. وبحسب "واشنطن بوست" دخل خاشقجي إلى القنصلية حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي، نقلاً عن خطيبته، التي قالت إنها رافقته ولكن لم يسمح لها بالدخول ولم يخرج خاشقجي في الساعة الخامسة بعد الظهر بعد إغلاق القنصلية رسمياً.

  • Istanbul Saudischer Journalist Khashoggi betritt Konsulat von Saudi-Arabien (Reuters TV)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    تضارب أنباء حول خروجه من القنصلية

    منذ الإعلان عن اختفاءه، قدمت السلطات التركية والسعودية روايتين متضاربتين بشأن خروج خاشقجي من القنصلية، إذ قالت أنقرة إنه لا توجد أدلة على أنه غادر مقر القنصلية، بينما ذكرت الرياض أنه خرج في اليوم ذاته. وما تزال السعودية تنفي رسمياً احتجاز خاشقجي وتصر على أنه غادر القنصلية وحده في اليوم ذاته.

  • Türkei Istanbul Konsulat Saudi-Arabien | Untersuchungen Jamal Khashoggi (picture-alliance/Anadolu Agency/A. Bolat)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    تفتيش القنصلية

    مع بدأ التحقيقات طلبت السلطات التركية تمكينها من تفتيش مبنى القنصلية، وأعربت الرياض عن استعدادها للسماح بالتفتيش. إلا أنه لحد الساعة لم يحصل ذلك بعد، رغم مطالبة السلطات التركية المتكررة. ونشرت وكالة " رويترز" صوراً للقنصلية السعودية من الداخل، حيث تحدث القنصل، عن أن خاشقجي غير موجود في القنصلية.

  • Saudischer Journalist in Türkei verschwunden (picture-alliance/dpa/AP/L. Pitarakis)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    مصادر تركية تعلن مقتل خاشقجي

    بعد مرور أربعة أيام على اختفاءه، وفي السادس من أكتوبر/ تشرين الأول 2018 قال مصدران تركيان إن السلطات التركية تعتقد أن خاشقجي قتل داخل القنصلية.

  • Screenshot Website Sabah (www.sabah.com.tr)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    وسائل إعلام تركية تتحدث عن تفاصيل مقتل خاشقجي المزعومة

    نقلت وسائل إعلام تركية تسريبات عن احتمال مقتل خاشقجي على يد "فريق موت" وصل إلى إسطنبول على متن طائرتين خاصتين. وذكرت وسائل الأعلام التركية أنه من المحتمل أن جثة خاشقجي تم تقطيعها بـ" منشار عظم". قناة تلفزيونية تركية نقلت صوراً عن كاميرات مراقبة أظهرت أعضاء "فريق الموت" السعودي المزعوم.

  • Türkei Konsulat von Saudi Arabien in Istanbul (Getty Images/AFP/B. Kilic)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    السيارة السوداء

    ومن بين التفاصيل الأخرى التي نشرتها وسائل الإعلام التركية، هي سيارة سوداء، مظللة بالكامل ويمكن مشاهدة ما بداخلها، غادرت مبنى القنصلية السعودية بعد نحو ساعتين من دخول خاشقجي إليها، متوجهة إلى مكان مجهول. وتعتقد وسائل الإعلام التركية أن هذه السيارة ربما قد نقلت "جثة الصحفي السعودي بعد مقتله وتقطيع جثته".

  • Jamal Khashoggi (picture-alliance/AP Photo/V. Mayo)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    خطة لاستدراج خاشقجي ؟

    كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن الاستخبارات الأمريكية رصدت اتصالات بين مسؤولين سعوديين، بحثوا خلالها مخطّط سعودي أمر به ولي العهد محمد بن سلمان، يهدف إلى استدراج خاشقجي إلى السعودية للقبض عليه، وذلك قبل اختفائه بأسبوع.

  • Türkei Istanbul Saudisches Konsulat (picture-alliance/AA/A. Bolat)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    تركيا تملك الأدلة

    في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2018 كشفت صحيفة "واشنطن بوست" نقلاً عن مسؤولين أمركيين وأتراك أن الحكومة التركية لديها فيما يبدو أدلة تثبت مقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول. الأدلة عبارة عن تسجيلات صوتية ومصورة.

  • Verschwinden des prominenten saudischen Journalisten Jamal Khashoggi (picture-alliance/AA/E. Yorulmaz)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    السعودية تطالب بتحقيق مشترك

    قال مصدران تركيان اليوم 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2018 إن وفدا من السعودية وصل إلى أنقرة في إطار التحقيق في اختفاء خاشقجي. وكانت السعودية قد اقترحت على انقرة تشكيل مجموعة عمل مشتركة للتحقيق. إعداد: إيمان ملوك


مختارات

أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

منذ لحظة الإعلان عن اختفاء جمال خاشقجي الصحفي السعودي المعارض للقيادة السعودية وسيل الأخبار والتطورات حول قضيته لا يتوقف. في ما يلي أهم التطورات في قصة اختفاءه منذ دخوله مبنى القنصلية وحتى اللحظة. (12.10.2018)  

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خطيبة الصحافي السعودي جمال خاشقجي تطلب مساعدة ترامب 10.10.2018

طلبت خطيبة الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي فُقد أثره منذ زيارته للقنصليّة السعوديّة في اسطنبول في الثاني من تشرين الأوّل / أكتوبر، الثلاثاء مساعدة الرئيس الأميركي دونالد ترامب "من أجل تسليط الضوء" على هذه القضيّة.

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