ترامب يطرح فرضية جديدة في ملف اختفاء خاشقجي

تحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين (15 تشرين الأول/ أكتوبر 2018) للمرة الأولى حول إمكانية أن يكون الصحافي السعودي جمال خاشقجي، الذي اعتبر مفقودا منذ دخوله القنصلية السعودية في إسطنبول، قد قتل على أيدي "عناصر غير منضبطين".

واستند ترامب في فرضيته هذه حول خاشقجي إلى مكالمة جرت بينه وبين الملك سلمان بن عبد العزيز. وقال الرئيس الأمريكي "لقد نفى الملك (السعودي) بشكل حازم أن يكون على علم بأي شيء (...) لا أريد التكهن بمكانه (خاشقجي)، إلا أنه بدا لي أن الأمر قد يكون حصل على أيدي عناصر غير منضبطين. من يعلم"؟.

كما كشف ترامب بأن وزير خارجيته، مايك بومبيو، سيغادر اليوم إلى السعودية.

وكان ترامب قد تطرق إلى هذا الاتصال الهاتفي قبل ذلك في تغريدة على تويتر، إذ كتب يقول: "تحدثت للتو إلى ملك السعودية الذي قال إنه يجهل تماما ما يمكن أن يكون قد حصل مع مواطننا السعودي"، وأضاف "سأرسل فورا وزير خارجيتنا للقاء الملك".

وفي نهاية الأسبوع الفائت، أعلن ترامب للمرة الأولى أن السعودية قد تكون ضالعة في اختفاء خاشقجي متوعدا إياها بـ "عقاب شديد" في حال ثبت ذلك. لكن الأخيرة تنفي في شكل قاطع أي علاقة لها باختفاء خاشقجي.

ونقلت وسائل إعلام تركية عدة عن مسؤولين أتراك قولهم إن خاشقجي قتل داخل القنصلية على أيدي عناصر من الاستخبارات السعودية. كذلك تحدثت مصادر أمنية تركية عن وجود تسجيل صوتي لدى السلطات التركية يشير إلى أن خاشقجي قتل في القنصلية السعودية بإسطنبول.

كما تم الاتفاق على تمكين السلطات التركية من دخول مقر القنصلية في وقت لاحق اليوم الاثنين لإجراء التحقيقات اللازمة.

أ.ح/ي.ب (ا ف ب، رويترز)