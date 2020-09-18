 ترامب يطالب بـ″محاسبة الصين″ و″شي″ يدعو لعدم تسييس كورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 22.09.2020

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أخبار

ترامب يطالب بـ"محاسبة الصين" و"شي" يدعو لعدم تسييس كورونا

طالب الرئيس الأمريكي بـ"محاسبة" الصين متهما بكين ومنظمة الصحة بنشر معلومات كاذبة عن كيفية انتقال "فيروس الصين". الرئيس الصيني من جانبه دعا العالم إلى "معارضة التسييس والوصم"، نافيا نية بلاده "خوض حرب باردة أو ساخنة".

صورة مركبة لكل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني الصيني شي جين بينغ

صورة مركبة لكل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني الصيني شي جين بينغ

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين بسبب تعاملها مع فيروس كورونا المستجد والبيئة في خطاب مسجل عرض في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء (22 سبتمبر/أيلول) أمام الاجتماع السنوي لزعماء العالم الذي ينعقد عن بعد هذا العام بسبب جائحة كورونا.

مختارات

كشف تقرير صحفي أن المخابرات الألمانية تشكك في رواية البيت الأبيض حول منشأ فيروس كورونا المستجد، والصين تعرب عن استعدادها لإجراء تحقيق لكن عقب السيطرة الجائحة.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أطلع على "أدلة" عن أن مصدر فيروس كورونا هو أحد المخبرات الصينية متهما بيكين، فيما خلصت وكالات المخابرات الأمريكية إلى أن الفيروس ليس من صنع الإنسان.

هدد الرئيس الأمريكي يوقف تمويل منظمة الصحة العالمية نهائيا والانسحاب من المنظمة، التي يتهمها بجزء من المسؤولية عن ضحايا كورونا. والاتحاد الأوروبي يعلن دعمه للمنظمة ويقول إن "هذا وقت التضامن وليس الاتهامامات".

الفيروس ينتشر بسرعة والوفيات تتسارع، لكن هل كان بالإمكان التدخل لمنع ذلك أو للتخفيف من حدته على الأقل؟ مؤشرات متعددة تبين كيف أضاعت منظمة الصحة العالمية الفرصة لاحتواء كوفيد-19 وسط تساؤلات كثيرة عن حقيقة علاقتها بالصين.

وقال ترامب "يجب أن نحاسب الأمة التي أطلقت هذه الجائحة على العالم - الصين". وتابع ترامب قائلا: "في الأيام الأولى للفيروس، أوقفت الصين رحلات السفر محليا في الوقت الذي سمحت فيه للرحلات الجوية بمغادرة الصين وإصابة العالم".واتهم ترامب بكين ومنظمة الصحة العالمية بنشر معلومات كاذبة عن كيفية انتقال الفيروس - الذي أسماه "فيروس الصين".

كما انتقد الرئيس الأمريكي بكين بسبب سجلها البيئي، واتهمها بالإفراط في الصيد، وإلقاء المواد البلاستيكية في المحيطات، واطلاق المزيد من الزئبق السام أكثر من أي دولة أخرى. وقال "أولئك الذين يهاجمون السجل البيئي الاستثنائي لأمريكا بينما يتجاهلون التلوث المنتشر في الصين لا يهتمون بالبيئة. إنهم يريدون فقط معاقبة أمريكا. ولن أقبل بذلك".

شي يدعو لر فض محاولة تسييس كورونا

من جانبه أبلغ الرئيس الصيني شي جين بينغ الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن بلاده "ليس لديها نية لخوض حرب باردة أو ساخنة مع أي دولة" مع تصاعد التوتر بين بلاده والولايات المتحدة. وقال شي في كلمة مصورة مسجلة مسبقا "سنواصل تضييق الخلافات وحل النزاعات مع الآخرين من خلال الحوار والمفاوضات. لن نسعى إلى تطوير أنفسنا فقط أو الانخراط في لعبة محصلتها صفر".

ودعا الرئيس الصيني العالم تعزيز التضامن في مواجهة فيروس كورونا وإلى "اتباع إرشادات العلم وإفساح المجال كاملا لمنظمة الصحة العالمية كي تمارس دورها القيادي.. وينبغي رفض أي محاولة لتسييس القضية"، فيما يبدو بأنه رد على الاتهامات المتكررة لترامب.

ولأن الكلمات مسجلة فلم يكن متاحا أمام الرئيس الصيني الرد مباشرة على نظيره الأمريكي، لكن سفير الصين في الأمم المتحدة تشانغ جون أعلن "رفض" بلاده هذه "الاتهامات التي لا أساس لها" متهما ترامب ب"نشر فيروس سياسي".

وبلغ التوتر المستمر منذ فترة طويلة بين الولايات المتحدة والصين أشده بسبب فيروس كورونا الذي ظهر في الصين أواخر العام الماضي. وتتهم واشنطن بكين بانعدام الشفافية التي تقول إنها أدت إلى تفاقم تفشي الفيروس، وهو ما تنفيه الصين. كما أتهم منظمة الصحة العالمية، التي أعلن اعتزام بلاده الانسحاب منها،  بأنها دمية في يد الصين، وهو ادعاء نفته المنظمة.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد قال أمام الجمعية العامة المكونة من 193 عضوا في وقت سابق اليوم الثلاثاء إنه يجب فعل كل ما يلزم لتجنب حرب باردة جديدة، محذرا من "أننا نسير في اتجاه خطير للغاية"، محذرا من "الانقسام الكبير بين أكبر اقتصادين" في العالم.

ع.ج.م/ع.ش (رويترز، د ب أ، أ ف ب)

مشاهدة الفيديو 20:36

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