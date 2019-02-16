 ترامب يطالب أوروبا باستعادة مئات من معتقلي داعش في سوريا | أخبار | DW | 17.02.2019

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أخبار

ترامب يطالب أوروبا باستعادة مئات من معتقلي داعش في سوريا

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدول الأوروبية باستعادة مواطنيها الذين انضموا إلى تنظيم "داعش" وأسرتهم القوات المتحالفة مع الولايات المتحدة في سوريا والعراق ، محذرا من مغبة إطلاق سراحهم وعودتهم إلى دولهم سرا.

Irak Young IS | Gefangene IS-Mitglieder bei Mosul (DW/Judit Neurink)

صورة من الأرشيف( عناصر من داعش محتجزين بالموصل)

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدول الأوروبية باستعادة مواطنيها الذين انضموا إلى تنظيم "داعش" وأسرتهم القوات المتحالفة مع الولايات المتحدة في سوريا والعراق ، محذرا من مغبة إطلاق سراحهم وعودتهم سرا إلى دولهم.

وكتب ترامب في تغريدة على تويتر "تطلب الولايات المتحدة من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وحلفاء أوروبيين آخرين استعادة ما يزيد على 800 من مقاتلي داعش الذين أسرناهم في سوريا وتقديمهم للمحاكمة. الخلافة على وشك السقوط. البديل ليس جيدًا سنضطر إلى إطلاق سراحهم".

واضاف ترامب في تغريدته على تويتر إن الولايات المتحدة لا تريد أن تقف وتشاهد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية المعتقلين في سوريا يتغلغلون إلى أوروبا التي من المتوقع أن يذهبوا إليها إذا أطلق سراحهم. وتابع أن الوقت قد حان كي يكثف آخرون جهودهم ويؤدون المهمة التي يمكنهم القيام بها. وقال إن الولايات المتحدة تنسحب من سوريا بعد تحقيق النصر على "الخلافة" بنسبة مئة في المئة.

مختارات

في تحد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دفع مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون بتشريع رمزي إلى حد بعيد يعارض خططه لأي سحب فوري للقوات الأمريكية من سوريا وأفغانستان. وأقر المجلس بالتقدم في مواجهة تنظيمي داعش والقاعدة. (01.02.2019)

بعد التفجير الانتحاري بمنبج السورية، يتساءل مراقبون ما إذا كانت واشنطن ستنفذ قرارها بسحب قواتها من سوريا بحجة أن تنظيم "داعش" قد تمت هزيمته. نائب الرئيس الأمريكي يقول إن بلاده ستواصل القتال كي لا يطل "داعش" برأسه مجددا. (16.01.2019)

جاءت تغريدات ترامب بعدما دعا نائبه مايك بنس الدول الأخرى لاستكمال المهمة بعد سحب القوات الأمريكية. وعلى هامش مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا، قال بنس للصحفيين إن الولايات المتحدة تريد من الدول الأخرى إرسال قوات والمزيد من الموارد للمساعدة في تأمين سوريا.

وكان ترامب تسبب في مخاوف واسعة في كانون أول/ديسمبر الماضي عندما أعلن بصورة مفاجئة أن الولايات المتحدة بصدد سحب قواتها من سوريا وأنه تم بالفعل هزيمة تنظيم داعش. فيما يقول المعارضون إن التنظيم الإرهابي لم يُهزم وإن أي انسحاب في هذه المرحلة قد يؤدي إلى عودة نشاط التنظيم، وإن حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة ليسوا مستعدين للتعامل مع التهديد بمفردهم.

ح.ع.ح/م.س(د.ب.أ، رويترز)

  • Syrien Provinz Rakka US-Soldaten Spezialkräfte

    جنود أمريكيون يحملون شعار الوحدات الكردية بالرقة وتركيا تحتج

    أثارت صور نشرت لجنود أمريكيين يضعون شعار قوات وحدات حماية الشعب الكردية حفيظة تركيا. حيث ظهرت صور لجنود أميريكيين جنبا إلى جنب مع جنود تابعين لتلك الوحدات في منطقة شمال الرقة حيث بدأ الهجوم على معاقل تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في مدينة الرقة.

  • Syrien Provinz Rakka US-Soldaten Spezialkräfte YPG-Allianz

    جنود أمريكيون يحملون شعار الوحدات الكردية بالرقة وتركيا تحتج

    وقال وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو في مؤتمر صحفي (الجمعة 27 مايو/ أيار 2016) إنه "من غير المقبول" أن يضع جنود أمريكيون شعار الوحدات على ملابسهم. واتهم الوزير التركي الولايات المتحدة بأنها "تكيل بمكيالين"؛ لرفضها اعتبار وحدات حماية الشعب الكردية السورية منظمة إرهابية.

  • Syrien Provinz Rakka YPG-Kämpfer

    جنود أمريكيون يحملون شعار الوحدات الكردية بالرقة وتركيا تحتج

    وحدات حماية الشعب الكردية هي أبرز فصائل قوات سوريا الديمقراطية. وقوات سوريا الديمقراطية عبارة عن تحالف فصائل كردية وأخرى عربية. وقد بدأت هجوما شمال الرقة الثلاثاء (24 مايو/ أيار) غداة إعلان السلطات العراقية إطلاق عملية "تحرير" الفلوجة من أيدي مقاتلي "تنظيم داعش"، المتمدد بين سوريا والعراق.

  • Syrien Provinz Rakka US-Soldaten Spezialkräfte YPG-Allianz

    جنود أمريكيون يحملون شعار الوحدات الكردية بالرقة وتركيا تحتج

    وتدعم الولايات المتحدة تحالف "قوات سوريا الديمقراطية" في معركتها مع التنظيم المتطرف. وبإسناد جوي لطائرات التحالف الذي تقوده واشنطن استطاعت وحدات حماية الشعب الكردية طرد مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" من مناطق واسعة في شمال سوريا على مدى العام الماضي.

  • Symbolbild Rakka Kämpfer der IS

    جنود أمريكيون يحملون شعار الوحدات الكردية بالرقة وتركيا تحتج

    وكان تنظيم داعش قد أستولى على محافظة الرقة في شمال سوريا بعد انسحاب قوات النظام السوري من آخر معاقلها هناك في آب/ أغسطس عام 2014، ليعلن التنظيم بعدها الرقة عاصمة "لدولة الخلافة الإسلامية"، التي خضعت لها مساحات شاسعة مترابطة من العراق وسوريا.

  • Flughafen von Tabka von ISIS eingenommen

    جنود أمريكيون يحملون شعار الوحدات الكردية بالرقة وتركيا تحتج

    ومنذ هجوم الثلاثاء يعيش 300 ألف شخص في مدينة الرقة ظروفا صعبة، خصوصا بعدما توقف التنظيم عن إعطاء "تصاريح خروج للسكان الراغبين بمغادرة الرقة، وفق ما ذكر المركز السوري لحقوق الإنسان. رغم ذلك تمكنت عائلات من الهروب باتجاه محافظة إدلب (شمال غرب سوريا)، الخاضعة لسيطرة تحالف "جيش الفتح" الذي يضم فصائل إسلامية أبرزها جبهة النصرة.

  • Syrien Provinz Rakka US-Soldaten Spezialkräfte YPG-Allianz

    جنود أمريكيون يحملون شعار الوحدات الكردية بالرقة وتركيا تحتج

    وتصنف تركيا وحدات حماية الشعب الكردية كمنظمة إرهابية. وقال تشاووش أوغلو خلال قمة للأمم المتحدة في منتجع أنطاليا بتركيا: "إن من غير المقبول أن يستخدم جنود أمريكيون شعار وحدات حماية الشعب وهي جماعة إرهابية".

  • Syrien Provinz Rakka US-Soldaten Spezialkräfte

    جنود أمريكيون يحملون شعار الوحدات الكردية بالرقة وتركيا تحتج

    وتصنف واشنطن حزب العمال الكردستاني، الذي هو في حرب مع تركيا منذ سنوات طويلة، كمنظمة إرهابية، لكنها تدعم وحدات حماية الشعب في معركتها ضد تنظيم "الدولة الإسلامية".

  • Syrien Provinz Rakka US-Soldaten Spezialkräfte

    جنود أمريكيون يحملون شعار الوحدات الكردية بالرقة وتركيا تحتج

    وكان بيتر كوك السكرتير الصحفي بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قد رفض التعليق على تلك الصور وقال خلال مؤتمر صحفي الخميس: عندما تعمل القوات الخاصة في منطقة ما فإنها تبذل كل ما في وسعها للاندماج مع المجتمع لتعزيز أمنها. ص.ش/و.ب (رويترز، أ ف ب)

    الكاتب: أ ف ب/ رويترز/ ص. ش


مختارات

جنود أمريكيون يحملون شعار الوحدات الكردية بالرقة وتركيا تحتج

ظهرت صور لقوات أميريكية خاصة في شمال الرقة السورية بجانب قوات وحدات حماية الشعب الكردية، التي تعتبرها تركيا جماعة إرهابية. وظهر على أكتف هؤلاء الجنود شعار الوحدات وهو ما دفع أنقرة إلى اتهام واشنطن بالكيل بمكيالين. (27.05.2016)  

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