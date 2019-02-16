ترامب يطالب أوروبا باستعادة مئات من معتقلي داعش في سوريا

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدول الأوروبية باستعادة مواطنيها الذين انضموا إلى تنظيم "داعش" وأسرتهم القوات المتحالفة مع الولايات المتحدة في سوريا والعراق ، محذرا من مغبة إطلاق سراحهم وعودتهم سرا إلى دولهم.

وكتب ترامب في تغريدة على تويتر "تطلب الولايات المتحدة من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وحلفاء أوروبيين آخرين استعادة ما يزيد على 800 من مقاتلي داعش الذين أسرناهم في سوريا وتقديمهم للمحاكمة. الخلافة على وشك السقوط. البديل ليس جيدًا سنضطر إلى إطلاق سراحهم".

واضاف ترامب في تغريدته على تويتر إن الولايات المتحدة لا تريد أن تقف وتشاهد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية المعتقلين في سوريا يتغلغلون إلى أوروبا التي من المتوقع أن يذهبوا إليها إذا أطلق سراحهم. وتابع أن الوقت قد حان كي يكثف آخرون جهودهم ويؤدون المهمة التي يمكنهم القيام بها. وقال إن الولايات المتحدة تنسحب من سوريا بعد تحقيق النصر على "الخلافة" بنسبة مئة في المئة.

جاءت تغريدات ترامب بعدما دعا نائبه مايك بنس الدول الأخرى لاستكمال المهمة بعد سحب القوات الأمريكية. وعلى هامش مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا، قال بنس للصحفيين إن الولايات المتحدة تريد من الدول الأخرى إرسال قوات والمزيد من الموارد للمساعدة في تأمين سوريا.

وكان ترامب تسبب في مخاوف واسعة في كانون أول/ديسمبر الماضي عندما أعلن بصورة مفاجئة أن الولايات المتحدة بصدد سحب قواتها من سوريا وأنه تم بالفعل هزيمة تنظيم داعش. فيما يقول المعارضون إن التنظيم الإرهابي لم يُهزم وإن أي انسحاب في هذه المرحلة قد يؤدي إلى عودة نشاط التنظيم، وإن حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة ليسوا مستعدين للتعامل مع التهديد بمفردهم.

ح.ع.ح/م.س(د.ب.أ، رويترز)