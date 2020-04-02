ترامب يشيد باتفاق أوبك على خفض إنتاج النفط ويعتبره "عظيما للجميع"

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد (12 أبريل/ نيسان 2020) باتفاق كبار منتجي النفط في العالم على خفض إنتاج الخام، قائلا إنه سيصون الوظائف في قطاع الطاقة بالولايات المتحدة.

وكتب ترامب على تويتر "الاتفاق الكبير مع أوبك بلاس تم انجازه. هذا سينقذ مئات آلاف الوظائف في قطاع الطاقة في الولايات المتحدة". وأضاف "أود أن اشكر وأهنئ الرئيس الروسي بوتين والملك السعودي سلمان. لقد تحدثت اليهما للتو من المكتب البيضاوي. انه اتفاق عظيم بالنسبة الى الجميع".



واتّفقت كبرى الدول المنتجة للنفط اليوم الأحد على خفض الإنتاج بهدف دعم أسعار النفط المتهاوية على خلفية أزمة وباء كوفيد-19 وحرب الأسعار السعودية الروسية.

وكتب وزير النفط الكويتي خالد الفاضل على تويتر عن "اتمام الاتفاق التاريخي على خفض الانتاج بما يقارب 10 ملايين برميل من النفط يومياً من أعضاء "أوبك" ابتداء من الأول من أيار/مايو 2020".

وشكر وزير الطاقة المكسيكي روسيو نالي أعضاء أوبك على دعمهم للتوصل للاتفاق. وقالت وزارة النفط الإيرانية بأن أوبك أقرت عرض المكسيك خفض إنتاجها 100 ألف برميل يوميا في مايو ويونيو.

فيما أكد وزير النفط الكويتي أن الكويت ستخفض فعليا أكثر من مليون برميل يوميا مع الوضع في الاعتبار إنتاجها الحالي في أبريل/ نيسان.

كما أوضح وزير الطاقة الإماراتي على تويتر: تماشيا مع اتفاق أوبك، الإمارات تلتزم بخفض الإنتاج من مستواه الحالي البالغ 4.1 مليون ب/ي.

وفي موسكو قال الكرملين اليوم الأحد إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب والعاهل السعودي الملك سلمان دعموا جميعا قرار أوبك خفض إنتاج النفط. وأضاف الكرملين أن بوتين وترامب ناقشا في مكالمة هاتفية منفصلة القضايا الأمنية الاستراتيجية.

م.أ.م/ ص. ش ( د ب أ، أ ف ب، رويترز)