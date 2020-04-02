 ترامب يشيد باتفاق أوبك على خفض إنتاج النفط ويعتبره ″عظيما للجميع″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 12.04.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

ترامب يشيد باتفاق أوبك على خفض إنتاج النفط ويعتبره "عظيما للجميع"

اتفقت منظمة أوبك وروسيا ودول أخرى منتجة للنفط على خفض الإنتاج بشكل قياسي يمثل حوالي 10 في المائة من الإمدادات العالمية لدعم أسعار النفط وسط تفشي فيروس كورونا.

صورة من الأرشيف لترامب وهو يزور موقعا لشركة شيل في ولاية بنسيلفانيا عام 2019

بعد اتفاق أوبك بلاس على خفض الانتاج الرئيس الأمريكي يشيد بتلك الخطوة ويقول إنها ستصون مئات الآلاف من وظائف الطاقة في الولايات المتحدة

 أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد (12 أبريل/ نيسان 2020) باتفاق كبار منتجي النفط في العالم على خفض إنتاج الخام، قائلا إنه سيصون الوظائف في قطاع الطاقة بالولايات المتحدة. 

وكتب ترامب على تويتر "الاتفاق الكبير مع أوبك بلاس تم انجازه. هذا سينقذ مئات آلاف الوظائف في قطاع الطاقة في الولايات المتحدة". وأضاف "أود أن اشكر وأهنئ الرئيس الروسي بوتين والملك السعودي سلمان. لقد تحدثت اليهما للتو من المكتب البيضاوي. انه اتفاق عظيم بالنسبة الى الجميع".


واتّفقت كبرى الدول المنتجة للنفط اليوم الأحد على خفض الإنتاج بهدف دعم أسعار النفط المتهاوية على خلفية أزمة وباء كوفيد-19 وحرب الأسعار السعودية الروسية.

وكتب وزير النفط الكويتي خالد الفاضل على تويتر عن "اتمام الاتفاق التاريخي على خفض الانتاج بما يقارب 10 ملايين برميل من النفط يومياً من أعضاء "أوبك" ابتداء من الأول من أيار/مايو 2020".

مختارات

كورونا تهوي بأسعار النفط في وقت فرض فيه التقشف نفسه على العالم العربي، غير أن السعودية وجهت ضربة شبه قاضية لهذه الأسعار، فهل ستنجو الرياض والدول العربية الأخرى من تداعيات ذلك أم ستأتي الحسرة في وقت لا ينفع فيه الندم؟ (15.03.2020)

مخاطر فيروس كورونا الاقتصادية أكبر بكثير من مخاطره على الصحة العامة. أخطر ما يهدد الناس أنّ كورونا قد يمنعهم من الذهاب إلى عملهم لأن مدراءهم يعتبرونهم فائضين أو بسبب إفلاس المصالح التي يعملون فيه. (14.03.2020)

وشكر وزير الطاقة المكسيكي روسيو نالي أعضاء أوبك على دعمهم للتوصل للاتفاق. وقالت وزارة النفط الإيرانية بأن أوبك أقرت عرض المكسيك خفض إنتاجها 100 ألف برميل يوميا في مايو ويونيو.

فيما أكد وزير النفط الكويتي أن الكويت ستخفض فعليا أكثر من مليون برميل يوميا مع الوضع في الاعتبار إنتاجها الحالي في أبريل/ نيسان.

كما أوضح وزير الطاقة الإماراتي على تويتر: تماشيا مع اتفاق أوبك، الإمارات تلتزم بخفض الإنتاج من مستواه الحالي البالغ 4.1 مليون ب/ي.

وفي موسكو قال الكرملين اليوم الأحد إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب والعاهل السعودي الملك سلمان دعموا جميعا قرار أوبك خفض إنتاج النفط. وأضاف الكرملين أن بوتين وترامب ناقشا في مكالمة هاتفية منفصلة القضايا الأمنية الاستراتيجية.

م.أ.م/ ص. ش ( د ب أ، أ ف ب، رويترز)

  • Plastic bottles with cleaning products (picture-alliance/dpa)

    المنتجات النفطية تغزو حياة الإنسان اليومية

    مستحضرات التنظيف

    تُصنع عبوات المنظفات عادة من البلاستيك الذي يكون النفط مكونه الرئيسي. فهذه العبوات البلاستيكية متينة وخفيفة الوزن ورخيصة في الإنتاج. وغالبا ما تحتوي المنتجات الموجودة داخل هذه العبوات أيضاً على مواد نفطية. هذه المواد الكيميائية التي تقوم بإزالة الشحوم والبقع، تضر بالبيئة وتسبب الحساسية أيضاً.

  • Lemons

    المنتجات النفطية تغزو حياة الإنسان اليومية

    الحمضيات كبديل عن مستحضرات التنظيف

    استخدم الليمون لفترة طويلة كمادة تنظيف قبل أن تحدق ثورة في مجال المنظفات الكيميائية المصنعة. مكون الليمون الرئيسي - حامض الستريك - يملك نفس القدرة على التنظيف مثل الخل وبيكربونات الصوديوم، دون الإضرار بالبيئة وبصحة الإنسان. الليمون يمكن أن ينظف الشوايات ويكافح الميكروبات التي تبقى على الأسطح. وهذه البدائل الطبيعية أكثر فعالية وأقل ثمنا وتأتي دون عبوات.

  • A bag of trash

    المنتجات النفطية تغزو حياة الإنسان اليومية

    أطنان من البلاستيك

    حوالي 380 مليون طن من البلاستيك يُنتج سنويا في العالم، لكن فقط 9 بالمائة من تلك الكمية يتم إعادة تدويرها، وذلك بحسب دراسة أجرتها جامعة كاليفورنيا. أما البقية فيتم إحراقها أو إلقاؤها في النفايات. ويقدر الباحثون أنه بحول عام 2050 سيكون قد تم إنتاج 34 مليار طن من البلاستيك

  • A straw pokes out of a plastic cup

    المنتجات النفطية تغزو حياة الإنسان اليومية

    شفاطات من الورق

    هذا السيل من المواد البلاستيكية لن يتوقف إذا لم يغير البشر طريقة حياتهم! هذا ما توصلت إليه المفوضية الأوروبية التي تريد حظر مبيعات أدوات المائدة المصنوعة للاستخدام الواحد. وهذه المواد التي يتم إنتاجها واستخدامها وإلقاؤها في النفايات تثقل كوكب الأرض لقرون. من جهتها، أعلنت شركة تيترا باك، إحدى شركات التغليف الرئيسية، أنها ستقوم بصنع الشفاطات من الورق عوضا عن البلاستيك.

  • Reusable coffee cups

    المنتجات النفطية تغزو حياة الإنسان اليومية

    تأمين مالي للأكواب

    تعتبر ألمانيا أكبر منتج للنفايات البلاستيكية في القارة العجوزوفقا لوكالة البيئة الفيدرالية. العائلات الصغيرة تشتري الأطعمة المغلفة بكميات صغيرة وكثيرون يشترون بضائع عبر الانترنت يتم تغليفها، إضافة إلى محلات الوجبات السريعة التي تعتمد على الأدوات البلاستيكية. بعض المطاعم في مدينة هانوفر الألمانية اتخذت مثالا يحتذى به من خلال تأمين مالي في 2 يورو للأكواب التي يمكن إعادة استخدامها.

  • A boy holds a plastic hose

    المنتجات النفطية تغزو حياة الإنسان اليومية

    معركة يائسة ضد البلاستيك

    الهند لديها مشكلة كبيرة مع النفايات البلاستيكية. وقد حظرت العاصمة الهندية، نيودلهي المنتجات البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة فقط، إلا أن هذه التدابير مجرد قطرة في دلو. هناك قرابة 1.5 مليون هندي يكسبون لقمة العيش من وراء جمع البلاستيك. لكن غالبا مايتم في الهند حرق القمامة وهذا يتسبب بانبعاث غازات سامة.

  • Dairy products in glass, enamel and ceramic containers

    المنتجات النفطية تغزو حياة الإنسان اليومية

    مواد صديقة للبيئة

    بالإمكان صناعة العبوات من مواد صديقة للبيئة. فقبل عصر البلاستيك، كانت منتجات الألبان تقدم في الأوعية الزجاجية. فهناك إمكانية لصناعة عبوات المشروبات من مواد متجددة وصديقة للبيئة، مثل الخشب. الاختيارات التي يقوم بها المستهلك يمكن أن تصبح أساسية لتقليل الاعتماد على المواد النفطية.

  • CDs

    المنتجات النفطية تغزو حياة الإنسان اليومية

    الأقراص المدمجة (النفطية)

    يحتوي كل قرص سي دي أو دي في دي على حوالي 30 غرامًا من النفط الخام. سنويا، يتم إنتاج قرابة 40 مليار قرص في العالم وكل قرص يتكون من البولي كربونات والألمنيوم وطلاء. الكثير من هذه الأقراص يتم التخلص منها وينتهي المطاف بها في النفايات. وبحسب وكالة البيئة الفيدرالية، يبلغ معدل إعادة تدوير الأقراص في ألمانيا حوالي 5 في المائة.

  • A pump with a heel made of bioplastics (Fraunhofer Institut)

    المنتجات النفطية تغزو حياة الإنسان اليومية

    كعب عال من ألياف النباتات!

    يعتقد البعض أن المستخدمين لا يبحثون عن المنتجات الصديقة للبيئة. لكن بعض زبائن شركة "غوتشي" الشهيرة يفضلون شراء أحذية بكعب عال مصنوع من مواد مصنوعة من البلاستيك العضوي، الصديق للبيئة. استخدم خبراء سابقون في معهد فراونهوفر الألماني مركب ليغنين من بقايا الورق وألياف النباتات والشمع، وجعلوا من هذا الخليط سائلا، ثم استخدموا آلات الحقن لصب الخليط في أشكال مختلفة لاستخدامات ومنتجات كثيرة.

  • A Bayern Munich top made from recycled plastic waste

    المنتجات النفطية تغزو حياة الإنسان اليومية

    قمصان المشجعين صديقة للبيئة

    صُنع قميص كرة القدم هذا، من النفايات البلاستيكية المعاد تدويرها، حيث تطلب الأمر 28 عبوة بلاستيكية لإنتاجه. كما يمكن صنعه كذلك من الألياف الطبيعية مثل القطن والصوف والكتان والحرير.

  • A man and baby brush their teeth

    المنتجات النفطية تغزو حياة الإنسان اليومية

    السر في الفرشاة الجيدة

    ليس هناك وقت مبكر لتعلم نظافة الأسنان، لكن طريقة غسل الأسنان ليست هي وحدها السر في الحفاظ على صحة الفم والأسنان، بل نوع الفرشاة أيضاً. الفرش المتاحة في الأسواق عادة تكون مصنوعة من البولي أميد، وهي زيوت معدنية، كما أن هناك مكونات أخرى كيميائية تدخل في تصنيعها.

  • Toothbrushes, toothcream and powder

    المنتجات النفطية تغزو حياة الإنسان اليومية

    مكونات طبيعية للحفاظ على نظافة الفم

    لكن من الممكن صناعة فرشاة الأسنان من مواد طبيعية، مثل خشب الزان وشعيرات الخنازير، كما يمكن أن يتكون معجون الأسنان من مواد طبيعية مثل كربونات الصوديوم والنعناع وزيت جوز الهند والقرنفل والزنجبيل، وبفعالية لاتقل عن فعالية معجون الأسنان التقليدي. كما أن بعض معاجين الأسنان التقليدية تحتوي على حبيبات بلاستيكية صغيرة.

  • A stack of mattresses

    المنتجات النفطية تغزو حياة الإنسان اليومية

    نوم صديق للبيئة!

    عند البحث عن مرتبة جديدة، يفكر المشتري في الراحة والتأثير على الظهر والمواد المسببة للحساسية، لكن قلما يفكر في كونها صديقة للبيئة! تصنع معظم المراتب من مواد نفطية. في حين أن هناك مراتب مصنعة من مواد حيوية، تحتوي على البلاستيك الحيوي المصنوع من زيت عباد الشمس وزيت الخروع.

  • A wooden toilet

    المنتجات النفطية تغزو حياة الإنسان اليومية

    مراحيض طبيعية

    يقول مصممو الديكور إن "الحمام هو غرفة المعيشة الجديدة"، فالكثيرون يبحثون عن تصميمات مميزة، مثل مقعد ينظف نفسه، أو نظام موسيقى مزود في الحمام. لكن معظم مكونات الحمام تتكون من البلاستيك، والآن هناك حمامات "صديقة للبيئة"، حيث كل المكونات مصنوعة من الخشب.

  • A car is filled with gas

    المنتجات النفطية تغزو حياة الإنسان اليومية

    سيارات خالية من منتجات النفط.. مجرد خيال؟

    يبحث صانعو السيارات عن بدائل للنفط في منتجاتهم، إلا أننا مازلنا بعيدين عن التخلي الكامل عن الذهب الأسود في هذا المجال. حتى بطاريات السيارات تحتاج إلى منتجات النفط في إنتاجها. وهناك مستقبل واعد للسيارات الهيدروجينية ولكن حتى هذه السيارات تحتوي على الكثير من منتجات النفط الخام.


مواضيع ذات صلة

Symbolbild - Erdöl - Bahrain

تداعيات "يوم القيامة" تحرق أسواق النفط وتعصف باستقرار الدول المنتجة 02.04.2020

أوصلت حرب أسعار النفط المستعرة بين السعودية وروسيا وقلة الطلب بسبب أزمة كورونا أسواق النفط إلى حافة انهيار غير مسبوق، يمكن أن يتسبب في إفلاس بعض الشركات المنتجة للنفط ويعصف باستقرار حكومات العديد من دول أوبك.

Bildergalerie Ramadan (Month of Ramadan von Reuters) Saudi-Arabien

رمضان في زمن كورونا: ماذا سيبقى من طقوس الشهر الفضيل؟ 09.04.2020

بأي حال سيأتي رمضان هذا العام وكيف سيمر في ظل الظروف الاستثنائية الحالية؟ هذا ما يشغل بال الكثير من المسلمين قبل أسبوعين من حلول الشهر المميز بالطقوس الدينية والعائلية، فماذا سيغير كورونا هذا العام؟

Coronavirus in Saudi-Arabien Männer mit Mundschutz

كورونا.. حظر تجول في السعودية وتعليق الطيران الخارجي في الإمارات 23.03.2020

يبدأ مساء اليوم الاثنين حظر تجول ليلي في جميع أنحاء السعودية بعد أن سجل عدد الإصابات قفزة نوعية في المملكة، هذا في وقت أعلنت الإمارات تعليق كل الرحلات الجوية للركاب والترانزيت من وإلى البلاد.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  