ترامب "يشجع" بوتين فقط في مونديال روسيا!

حسب تقارير إعلامية أمريكية، فإن البيت الأبيض يعِد لقمة روسية أمريكية في العاصمة موسكو، سوف تجمع بين الرئيسين بوتين وترامب، ومن المتوقع أن يتزامن موعد زيارة ترامب إلى روسيا مع موعد إجراء مباراة النهائي وحفل اختتام المونديال.
وعلى هامش لقائه بالرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوسة، توجه ترامب إلى الصحفيين قائلا "إن روسيا كبلد منظم للبطولة، تقوم بعمل رائع، وتابع "إنه أمر مثير، ابني يعشق كرة القدم، ويعشق مشاهدة مباريات نهائيات كأس العالم"، كما أوضح "أنه لا يشجع منتخبا معينا" في هذه البطولة.
ومن جهتها قالت محطة فوكس نيوز الإخبارية إن اجتماعا بين الرئيسين ترامب وبوتين سيعقد في هلسنكي. ونقلت وكالة "انترفاكس" الروسية للأنباء اليوم الخميس عن الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب سيلتقيان في هلسنكي في 16 تموز/يوليو المقبل.
و.ب / م.س(د ب أ، رويترز)
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ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال
خروج من الباب الضيق
أخفق مانويل نوير في الذود عن شباك المنتخب الألماني، واستقبلت شباكه هدفين قضيا على آمال "المانشافت" في المرور إلى الدور الثاني. ويُتوقع أن يكون مونديال روسيا البطولة الأخيرة في مسيرة الحارس الكبير نوير، الذي عاد أخيرا إلى المستطيل الأخضر بعد إصابة طويلة.
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ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال
صدمة كبيرة
عبر مدرب المنتخب الألماني يواخيم لوف عن خيبة أمله الكبيرة، بعدما فشل في التأهل إلى الدور الثاني. إذ عجزت خطط لوف وتكتيكاته عن تجاوز دفاع المنتخب الكوري، الذي قدم مباراة كبيرة، فيما بدأت الأسئلة تُثار حول مصير لوف مع الماكينات الألمانية.
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ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال
خيبة أمل
خيمت أجواء الحسرة والذهول على جماهير "المانشافت"، التي كانت تُمني النفس بفوز منتخبها وحجز تأشيرة المرور إلى دور الثمانية، بيد أن المنتخب الألماني سقط بشكل فاجأ جماهيره.
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ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال
رصاصة الرحمة
قضى المهاجم الكوري الجنوبي سون هيونغ مين تماما على آمال ألمانيا تعديل النتيجة، بعدما أحرز نجم فريق توتنهام اللندني الهدف الثاني في شباك نوير في الوقت بدل الضائع.
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ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال
صرخة يائسة
طالب المدافع المخضرم ماتس هوملز من لاعبي "المانشافت" بذل أقصى ما في وسعهم من أجل الفوز بنقاط المباراة كاملة، ومواصلة رحلة الدفاع عن اللقب، الذي ضاع من بين أيدي المنتخب الألماني.
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ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال
دموع
لم يتمالك توماس مولر نفسه بعد المباراة، وذرف الدموع عقب خروج ألمانيا من الباب الضيق للبطولة. ودخل نجم بايرن ميونيخ في الشوط الثاني من اللقاء غير أنه لم يُقدم الإضافة المطلوبة.
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ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال
تشجيع من نوع خاص
حضر مباراة "المانشافت" و كوريا الجنوبية مستشار ألمانيا السابق غيرهارد شرودر، وزوجته الكورية الجنوبية سو يون كيم، التي ابتسم الحظ لمنتخب بلدها الأصلي.
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ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال
هجوم خارج الخدمة
فشل مهاجم "المانشافت" الشاب تيمو فيرنر في هز الشباك، رغم تحركاته النشطة فوق المستطيل الأخضر طوال المباراة، ورغبته في مساعدة الماكينات الألمانية على مواصلة رحلتها في أكبر عرس كروي يشهده العالم كل أربع سنوات.
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ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال
أوزيل الغائب الحاضر
لم تسعف توجيهات يواخيم لوف لصانع الألعاب مسعود أوزيل في تغيير نتيجة المباراة، إذ قدم نجم الأرسنال أداء باهتا، وعجز عن فك شيفرة دفاع المنتخب الكوري الجنوبي.
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ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال
حسرة كبيرة
فاجأ خروج "المانشافت" من الدور الأول للمونديال المشجعين الألمان، الذين سافر عدد كبير منهم إلى روسيا من أجل تشجيع منتخبهم في رحلته للدفاع عن لقبه العالمي، حيث ارتمست الحيرة والصدمة على وجوههم. إعداد: رضوان مهداوي
الكاتب: مهدوي رضوان