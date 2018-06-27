ترامب "يشجع" بوتين فقط في مونديال روسيا!

حسب تقارير إعلامية أمريكية، فإن البيت الأبيض يعِد لقمة روسية أمريكية في العاصمة موسكو، سوف تجمع بين الرئيسين بوتين وترامب، ومن المتوقع أن يتزامن موعد زيارة ترامب إلى روسيا مع موعد إجراء مباراة النهائي وحفل اختتام المونديال.

وعلى هامش لقائه بالرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوسة، توجه ترامب إلى الصحفيين قائلا "إن روسيا كبلد منظم للبطولة، تقوم بعمل رائع، وتابع "إنه أمر مثير، ابني يعشق كرة القدم، ويعشق مشاهدة مباريات نهائيات كأس العالم"، كما أوضح "أنه لا يشجع منتخبا معينا" في هذه البطولة.

ومن جهتها قالت محطة فوكس نيوز الإخبارية إن اجتماعا بين الرئيسين ترامب وبوتين سيعقد في هلسنكي. ونقلت وكالة "انترفاكس" الروسية للأنباء اليوم الخميس عن الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب سيلتقيان في هلسنكي في 16 تموز/يوليو المقبل.

و.ب / م.س(د ب أ، رويترز)