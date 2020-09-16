 ترامب يشارك مقطع فيديو مزيفا لبايدن وتويتر ينوه إلى ″فبركته″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 16.09.2020

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ترامب يشارك مقطع فيديو مزيفا لبايدن وتويتر ينوه إلى "فبركته"

نشر ترامب على حسابه بتويتر فيديو مزيفا لبايدن، يبدو فيه منافسه الديمقراطي وكأنه يردد أغنية تسب الشرطة. ورغم أن تويتر نوه إلى أنه تم التلاعب به، إلا أن تصرف الموقع لم يكن كافيا من وجهة نظر المدير الرقمي لجو بايدن.

الرئيس الأمريكي ترامب في المكتب البيضاوي (28/5/2020))

الرئيس الأمريكي ترامب شارك على موقع تويتر فيديو مزيفا لمنافسه الديمقراطي جو بايدن

وصفت شركة تويتر اليوم الأربعاء (16 أيلول/ سبتمبر 2020) مقطع فيديو مزيف نشره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويظهر فيه المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن بأنه "مادة إعلامية تم التلاعب بها".

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تشكيك موقع تويتر في صحة مزاعم ما جاءت به تغريدات الرئيس ترامب،  كانت بالنسبة للرئيس الأمريكي كافية لـ"الانتقام" من وسائل التواصل الاجتماعي عبر تحرك رسمي.

فيما أعلن جاك دورسي مؤسس شركة تويتر أن منصته ستقوم بوقف كافة أنواع الدعاية السياسية على مستوى العالم اعتبارا من الشهر المقبل، انتقد مدير حملة ترامب الانتخابية براد بارسكيل قرار تويتر الأخير ووصفه بـ "الغبي جدا".

وأصبح الفيديو، الذي يبدو فيه بايدن وهو يشغل عبر هاتفه أغنية لفريق (إن.دبليو.إيه) تسب الشرطة، يحتوي على تحذير متصل بمجموعة من التغريدات التي تعرض ما حدث بالفعل.

وحقيقة الأمر أن بايدن قام بتشغيل أغنية لويس فونسي الشهيرة (ديسباسيتو) بعد أن قدمه فونسي للجمهور أثناء فعالية في ولاية فلوريدا للاحتفاء بتراث الأمريكيين من أصل لاتيني.

وقالت متحدثة باسم تويتر إن تصنيف الفيديو، الذي تجاوز عدد مشاهداته 2.8 مليون مشاهدة، على أنه مادة إعلامية تم التلاعب بها استند إلى سياسة الشركة للمواد الإعلامية التي يتم التغيير فيها والتلاعب بها. وكان حساب على تويتر يُعرف باسم (ذي يونايتد سبوت) ويصف نفسه بأنه ينتج مقاطع فيديو ساخرة هو من نشر الفيديو للمرة الأولى.

وانتقد روب فلاهيرتي المدير الرقمي لبايدن تصنيف تويتر لمقطع الفيديو واصفا إياه بغير الكافي وقال "هذه ثاني تغريدة يستخدم فيها ترامب هذا الفيديو المزيف. والملحوظة الوحيدة التي تراها هي هذا الإشعار الصغير للغاية في أسفل الفيديو والذي يصفه بأنه مادة إعلامية تم التلاعب بها.. وبالكاد يمكنك ملاحظته".

ص.ش/أ.ح (رويترز)

مشاهدة الفيديو 03:16

دونالد ترامب والإعلام - حرب "الأخبار الزائفة"

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