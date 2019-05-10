 ترامب يسعى للقاء الرئيس الصيني بعد فرض بكين رسوما جديدة | أخبار | DW | 14.05.2019

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أخبار

ترامب يسعى للقاء الرئيس الصيني بعد فرض بكين رسوما جديدة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيلتقي مع نظيره الصيني شي جين بينغ الشهر المقبل، متوقعا أن تكون مناقشاتهما "مثمرة للغاية"، مع اشتداد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

Donald Trump und Xi Jinping (picture-alliance/AP/Y. Shimbun)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيلتقي مع نظيره الصيني خلال قمة لمجموعة العشرين في اليابان أواخر يونيو/ حزيران. وأضاف في تصريحات بالبيت الأبيض "نتعامل معهم. لدينا علاقات جيدة جدا.

وفي وقت سابق، أعلنت الصين عزمها فرض رسوم أعلى على مجموعة من السلع الأمريكية، من بينها الخضراوات المجمدة والغاز الطبيعي المسال، في خطوة أعقبت قرار واشنطن الأسبوع الماضي زيادة الرسوم المفروضة على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار.

وحذر ترامب بكين من الرد على الخطوة الأمريكية. "ربما يحدث شيء ما. سنجتمع، كما تعلمون، في قمة مجموعة العشرين في اليابان، وأعتقد أن ذلك سيكون اجتماعا مثمرا للغاية على الأرجح".

وذكر ترامب، الذي يتبنى سياسة الحماية التجارية تحت شعار "أمريكا أولا"، أنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيمضي قدما في فرض رسوم على سلع صينية أخرى بقيمة 325 مليار دولار.

من جانبها، قالت الصين إنها تخطط لفرض رسوم تتراوح بين خمسة بالمئة و25 بالمئة على 5140 منتجا أمريكيا على قائمة معدلة للسلع المستهدفة بقيمة 60 مليار دولار. وأضافت أن الرسوم ستسري اعتبارا من الأول من يونيو حزيران.

 

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وقالت وزارة المالية الصينية "التعديل الذي أدخلته الصين على الرسوم الإضافية جاء ردا على سياسة النهج الفردي والحماية التجارية التي تتبعها الولايات المتحدة.

"تأمل الصين بأن تعود الولايات المتحدة إلى المسار الصحيح للمشاورات التجارية والاقتصادية الثنائية وتلتقي مع الصين في منتصف الطريق".

صعد ترامب من حربه الكلامية على الصين يوم الجمعة، بعد مفاوضات تجارية رفيعة المستوى أجريت على مدى يومين في واشنطن وانتهت فيما يبدو بوصول الجانبين إلى طريق مسدود.

وأبلغ وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين شبكة "سي.إن.بي.سي" أن المحادثات مستمرة وأنه يعكف على تحديد توقيت السفر إلى بكين.

وفي ظل المفاوضات التي أجريت الأسبوع الماضي، رفع ترامب الرسوم المفروضة على سلع صينية إلى 25 بالمئة من 10 بالمئة. وأثرت هذه الخطوة على 5700 فئة من المنتجات الصينية.

و.ب/ ح.ز (رويترز)

 

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    يمتد جسر تشينغ شوي بطول 1130 متراً في الهواء، ويصل ارتفاعه إلى 406 متراً ليصبح بذلك أطول من كل المباني في ألمانيا. حتى جسر غولدن غيت الشهير في سان فرانسيسكو، الجسر الأكثر شهرة في العالم، يجب أن يعترف بالهزيمة فارتفاعه لا يتعدى 227 متراً، ولكنه يبقى الجسر الأطول إذ يصل طوله إلى 1280 متراً.

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    تعني كلمة "تشينغ شوي" بالصينية "المياه النقية". ويبنع النهر في جبال مقاطعة قويتشو في جنوب غرب الصين، ويتدفق عبر 15 مقاطعة. هنا في هذه المياه النقية إلى حد ما لنهر تشينغ شوي، تقوم نساء منطقة بيان تشينغ بغسل الملابس.

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    الصين تبني أعلى الجسور في العالم

    مقاطعة قويتشو، حيث يقع الجسر العملاق، هي عبارة عن حوض جبلي. هناك يتحقق بالفعل القول المأثور: "لا توجد ثلاثة أقدام من الأرض المسطحة، ولا ثلاثة أيام متتالية دون مطر كما أن ليس بها من يملك ثلاثة يوان"، ولذلك يطلق عليها "المقاطعة المنسية". الجسر سيسهل الاتصال بالمناطق الصينية المزدهرة اقتصادياً.

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    الكاتب: تشانغ دانهونغ (س.ك)


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