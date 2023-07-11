 ترامب يسعى لتأجيل محاكمته في قضية الاحتفاظ بوثائق سرية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 11.07.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

ترامب يسعى لتأجيل محاكمته في قضية الاحتفاظ بوثائق سرية

تقدم محامو الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ومساعده والت ناوتا بطلب للمحكمة لتأجيل جلسة المحاكمة في قضية الاحتفاظ بوثائق سرية إلى آواخر العام الجاري. وذلك من أجل أخذ الوقت الكافي للاستعداد للمحاكمة.

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في قاعة المحكمة بمانهاتن في نيويورك 04.04.2023

هل ستستجيب المحكمة لطلب دونالد ترامب وتؤجل محاكمته إلى ديسمبر/ كانون الأول كما طلب محاموه؟

أظهر طلب قدمه محامو الرئيس الأمريكي السابق أن دونالد ترامب ومساعده والت ناوتا طلبا من  محكمة اتحادية بولاية فلوريدا تأجيل المحاكمة الجنائية في قضية تتعلق بالاحتفاظ بوثاق سرية بعد تركه منصبه والمعروفة باسم وثائق مار إيه لاغو وإلغاء الموعد المقرر لها.

وكان ممثلو الادعاء طلبوا بالفعل من القاضية أيلين كانون تأجيل نظر القضية إلى 11 ديسمبر/ كانون الأول من الموعد المبدئي المقرر في 14 أغسطس/ آب لإعطاء كل من الادعاء والدفاع مزيدا من الوقت للاستعداد.

مختارات

ورغم ذلك، قال محامو ترامب في طلب قدموه في وقت متأخر مساء أمس الاثنين (العاشر من يوليو/ تموز 2023) إن موعد ديسمبر/ كانون الأول لا يمنحهم الوقت المعقول للاستعداد، ووصفوا الجدول الزمني الذي طلبته الحكومة بأنه "غير واقعي".

وأضاف المحامون "يتعين على المحكمة بالتالي سحب الأمر الحالي الذي يحدد وقت المحاكمة وتأجيل أي دراسة لموعد جديد للمحاكمة". ولم ترد وزارة العدل الأمريكية على طلب للتعليق.

ودفع ترامب، الأوفر حظا لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة لعام 2024، ببراءته في 13 يونيو/ حزيران أمام محكمة اتحادية في ميامي من اتهامات بالاحتفاظ غير القانوني بوثائق أمن قومي سرية عندما ترك المنصب في عام 2021 والكذب على المسؤولين الذين سعوا لاستعادتها.

وقال محامو ترامب في الطلب: إن إجراء المحاكمة في ديسمبر/ كانون الأول غير ممكن في ضوء متطلبات حملة ترامب الانتخابية وكذلك الكم الكبير من الأدلة التي يحتمل أن يحتاجوا لمراجعتها والقضايا الأخرى التي يواجهها.

وستجري قضية الوثائق وفقا لمجموعة صارمة من القواعد المنصوص عليها في قانون إجراءات المعلومات السرية والذي يهدف إلى حماية الأدلة السرية وتقنين الكشف عنها.

ودفع ناوتا ببراءته أيضا الأسبوع الماضي أمام محكمة اتحادية في ميامي من تهمة مساعدة ترامب في إخفاء وثائق سرية للغاية أخذت عندما غادر البيت الأبيض.

ع.ج/ ع.ا.ج (رويترز)

ترامب يشدد على أنه"غير مذنب" في اتهامات الاحتفاظ بوثائق سرية