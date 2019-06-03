 ترامب يستهل زيارته لبريطانيا المأزومة بتصريحات مثيرة للجدل | أخبار | DW | 03.06.2019

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أخبار

ترامب يستهل زيارته لبريطانيا المأزومة بتصريحات مثيرة للجدل

وسط أزمة سياسية حادة يعيشها البلد المضيف أستهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارته لبريطانيا بتصريحات مثيرة للجدل وانتقادات بشأن بريكست اعتبرت تدخلا في شؤون البلد المضيف. ومظاهرات "الطفل الرضيع" تنتظر ترامب في لندن.

Donald Trump zu Besuch in Großbritannien (Reuters/H. McKay)

بدأ دونالد ترامب اليوم الاثنين (الثالث من يونيو/ حزيران 2019) زيارة دولة تستمر ثلاثة أيام لبريطانيا التي تشهد أزمة سياسية. لكن وراء هذه الحفاوة يقف بلد مأزوم ستستقيل رئيسة حكومته المحافظة بعد أيام بعد فشلها في تنفيذ الخروج من الاتحاد الأوروبي بعد ثلاث سنوات على الاستفتاء حول بريكست. ولم يتردد ترامب في التدخل في شؤون البلد المضيف قبل وصوله.

ففي مقابلات مع صحف بريطانية انتقد الطريقة الرئيس الأمريكي الطريقة، التي أدارت بها تيريزا ماي المفاوضات مع المفوضية الأوروبية، وقال: "أعتقد أن المملكة المتحدة سمحت للاتحاد الأوروبي بأن يمتلك جميع الأوراق. ومن الصعب للغاية اللعب بشكل جيد عندما يحصل طرف واحد على جميع المميزات". وبشأن تكاليف الانسحاب من الاتحاد الأوروبي قال ترامب "لو كنت مكانهم لما دفعت 50 مليار دولار .هذا رقم ضخم".

كما قام ترامب بتزكية وزير الخارجية السابق بوريس جونسون الذي يؤيد بريكست بلا اتفاق، لتولي رئاسة الحكومة خلفا لها، وأشاد ترامب بالشعبوي نايجل فاراج زعيم حزب بريكست الذي فاز في الانتخابات الأوروبية.

وأدان زعيم حزب العمال البريطاني جيريمي كوربن، تصريحات ترامب معتبرا أنها "تدخل غير مقبول في ديموقراطيتنا". ورفض كوربن حضور حفل العشاء الذي ستقيمه الملكة، مدينا رئيسا "يمزق المعاهدات الدولية ويدعم إنكار تبدل المناخ ويستخدم خطابا عنصريا".

ترامب واصل تصريحاته المثيرة للجدل حتى بعد وصوله بريطانيا، فقبل هبوط طائرته في مطار ستانستيد قرب لندن، جدد الرئيس الأمريكي هجومه اللفظي على صادق خان عمدة بلدية لندن فوصفه بأنه "فاشل تماما" بعد أن انتقد خان قرار الحكومة البريطانية استضافته في زيارة دولة. وكتب على تويتر "صادق خان، الذي قام بعمل مزعج على كل المستويات كرئيس بلدية لندن، كان  بغيضا جدا تجاه رئيس الولايات المتحدة الزائر أهم حليف على الإطلاق لبريطانيا". وأضاف "إنه فاشل تماما ويتعين عليه التركيز على الجريمة في لندن وليس علي".

ويدين خان، أول رئيس بلدية مسلم لمدينة لندن، بانتظام تصريحات ترامب وتصرفاته ولن يحضر الحفل الذي سيقام مساء الاثنين على شرفه.

وكغيره من الرؤساء الأميركيين الذين زاروا بريطانيا، سيركز ترامب على "العلاقة الخاصة" البريطانية الأميركية التي واجهت اختبارات عديدة مؤخرا في عدد من الملفات بما فيها إيران التي تدافع بريطانيا عن الاتفاق النووي المبرم معها، والبيئة.

وستحتل العلاقات التجارية الأساسية لبريطانيا في مرحلة ما بعد بريكست حيزا كبيرا من الحادثات وإن كان البعض في المملكة المتحدة يخشى ألا تجري الأمور في مصلحة بلدهم. وقال ترامب الأحد "لدينا الإمكانية لنكون شريكا تجاريا رائعا للمملكة المتحدة"، مؤكدا استعداده للتفاوض حول اتفاق للتبادل الحر بين البلدين بسرعة. 

وتضغط واشنطن على لندن لاستبعاد مجموعة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات من شبكتها للجيل الخامس (5جي). وفي صحيفة "صنداي تايمز" طلب ترامب الأحد من لندن أن تبقى "حذرة جدا" من الدور الذي ستوليه لمجموعة هواوي.

وكما حدث خلال زيارته السابقة لبريطانيا في تموز/يوليو 2018 التي نزل خلالها عشرات الآلاف من الأشخاص إلى الشوارع، أطلقت دعوات عديدة إلى التظاهر. ويعتزم محتجون في العاصمة البريطانية لندن إطلاق بالون ضخم على شكل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كطفل رضيع، احتجاجا على زيارته للمملكة المتحدة .

ع.ج.م/ح.ز (أ  ف ب، رويترز، د ب أ)

  • London Anti Brexit Protest (Getty Images/M. Kemp)

    بريطانيا والاتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق

    هذا الرجل الذي يصرخ في الميغافون (الميكروفون الضخم)، في وستمنستر يوم 15 يناير/ كانون الثاني 2019 هو ستيف براي، الذي اشتهر من خلال صيحته "أوقفوا البريكست"، التي يصرخ بها في لندن منذ الموافقة في استفتاء شعبي على الخروج من الاتحاد الأوروبي في يونيو/ حزيران 2016.

  • Großbritannien | Brexit | Unterhaus (picture-alliance/dpa/PA Wire/PA)

    بريطانيا والاتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق

    في نفس اليوم كانت هناك هزيمة مدوية تنتظر رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي. فقد صوت البرلمان البريطاني الثلاثاء (15 كانون الثاني/يناير 2019) بأغلبية ساحقة على رفض خطة الخروج، التي اتفقت عليها حكومة ماي مع الاتحاد الأوروبي. ورفض 432 صوتاً بمجلس العموم الخطة مقابل 202 وافقوا عليها. وتعتبر هذه إحدى أكبر الهزائم التي يتلقاها رئيس حكومة في بريطانيا.

  • England, London: Theresa May (picture-alliance/AP/M. Duffy)

    بريطانيا والاتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق

    14 أذار/ مارس 2019

    رفض النواب البريطانيون بغالبية كبيرة الخميس (14 أذار/ مارس 2019) تعديلا يطلب إرجاء لبريكست تمهيدا لاجراء استفتاء ثان حول خروج لندن من الاتحاد الاوروبي، وذلك قبل 15 يوما من موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي المقرر في 29 آذار/مارس. لكن مجلس العموم صوت لصالح اقتراح رئيسة الوزراء تيريزا ماي الخاص بطلب تمديد مفاوضات الخروج، لمرة واحدة مدتها ثلاثة أشهر، حتى الثلاثين من حزيران/ يونيو المقبل.

  • Jean-Claude Junker (Picture alliance/NurPhoto/E. Contini)

    بريطانيا والاتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق

    واتفق السياسيون في الاتحاد الأوروبي على أن يوم رفض خطة "بريكست" كان يوماً حزينا لأوروبا. وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود-يونكر: "أدعو بريطانيا الى توضيح نواياها في أسرع وقت ممكن. لم يعد هناك الكثير من الوقت". وأضاف "اتفاق الخروج هو تسوية منصفة ويشكل أفضل اتفاق ممكن. يحد من الاثار المسيئة لبريكست على المواطنين والشركات في مجمل أنحاء أوروبا."

  • CDU Partei Treffen Potsdam (Reuters/A. Schmidt)

    بريطانيا والاتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق

    واتفق سياسيون ألمان مع نظرائهم الأوروبيين أنه "كان يوما حزيناً لأوروبا". وأعربت أنغريت كرامب-كارنباور، زعيمة الحزب الديموقراطي المسيحي والخليفة المحتملة للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن "الأسف العميق" للقرار البريطاني. وكتبت على تويتر "بريكست قاس سيكون أسوأ الخيارات"، وحضت الشعب البريطاني على عدم التسرع "في أي شيء".

  • Jeremy Corbyn, leader of the Labour Party, speaks on Brexit in Wakefield (Reuters/P. Noble)

    بريطانيا والاتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق

    وكان زعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربن قد استغل الفوضى المخيمة قبل التصويت على بريكست في مجلس العموم، ليدعوا مرة جديدة إلى انتخابات مبكرة في حال رفض الاتفاق، مؤكدا أن حزبه سيقدم مذكرة بحجب الثقة عن الحكومة. كوربن أكد أيضا بأن الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق سيكون "كارثيا"، وأنه سيحبذ في هذه الحالة التوصل لاتفاق على إجراء استفتاء ثان.

  • Großbritanien | Theresa May | Parlament | Brexit (picture-alliance/dpa/AP/UK Parliament/J. Taylor)

    بريطانيا والاتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق

    14 كانون الثاني/يناير 2019

    حثت ماي النواب على إلقاء "نظرة ثانية" على اتفاقها الخاص بالخروج من الاتحاد، وحذرتهم من أن التصويت ضده قد يفتح الباب أمام تفكك المملكة المتحدة.

  • Brüssel EU Brexit Abkoomen Theresa May (picture-alliance/AP Photo/A. Grant)

    بريطانيا والاتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق

    11 كانون أول/ديسمبر 2018 :

    خشية مواجهة هزيمة مؤكدة، أرجأت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تصويتا في البرلمان حول اتفاق خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي حتى كانون الثاني/يناير 2019، حتى يتسنى لها الحصول على دعم المزيد من المشرعين.

  • London EU Referendum Kampagne Leave.eu Brexit Symbolbild

    بريطانيا والاتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق

    وطالما مرت العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بأوقات صعبة ومفاوضات معقدة بدأت من طلب بريطانيا لعضوية المجموعة الاقتصادية التي سبقت الاتحاد في عام1961، والتي لاقت اعتراضا فرنسيا أعاق المشروع لمدة 12 عاما. وبعد دخول المملكة المتحدة عضوا في المجموعة في عام 1973 بقيت العلاقة مشوبة بالتوتر والمشاحنات.

  • Premierminister Harold MacMillan in 10 Downing Street in London

    بريطانيا والاتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق

    9 أب/ أغسطس 1961

    رئيس الوزراء البريطاني المحافظ هارولد ماكميلان تقدم بترشيح عضوية بلاده إلى المجموعة الاقتصادية الأوروبية ( السوق الاوروبية المشتركة) ، التي سبقت الاتحاد الأوروبي ومهدت له.

  • Bildergalerie Französische Präsidenten Affären

    بريطانيا والاتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق

    14 كانون الثاني/يناير 1963

    الجنرال شارل ديغول لجا إلى الفيتو للمرة الأولى معترضا على دخول المملكة المتحدة إلى السوق الأوروبية المشتركة ولجا إليه للمرة الثانية في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 1967 لنفس الغرض.

  • Premierminister Edward Heath bei seiner Unterzeichnung der Beitrittsurkunde zur EU 1972 in Brüssel

    بريطانيا والاتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق

    الأول من كانون الثاني/ يناير 1973

    رئيس الوزراء البريطاني إدوارد هيث وقع وثيقة الانضمام الى المجموعة الأوروبية في 22 كانون الثاني/ يناير 1972. وبذلك اصبحت المملكة المتحدة عضوا في المجموعة الاقتصادية الأوروبية في الوقت نفسه مع ايرلندا والدنمرك ابتداء من الأول من كانون الثاني/يناير 1973.

  • Margaret Thatcher Europa Großbritannien Referendum

    بريطانيا والاتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق

    5 حزيران/ يونيو 1975

    رئيسة الوزراء المحافظة مارغريت تاتشر قادت البريطانيين للتصويت بنعم للبقاء في المجموعة الاقتصادية الأوروبية في الخامس من حزيران/يونيو 1975. واحتفت تاتشر بأوروبا مرتدية كنزة تحمل أعلام الدول الأوربية. وأيد 67 بالمائة من البريطانيين البقاء في المجموعة الاقتصادية الأوروبية.

  • EU Großbritannien Premierminister Margaret Thatcher 1984

    بريطانيا والاتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق

    30 تشرين الثاني/نوفمبر 1979

    لكن رئيسة الوزراء تاتشر طالبت بعد ستة أعوام من التصويت على الانضمام الى المجموعة الاقتصادية الأوروبية بحسم مقابل مشاركة بلادها في الموازنة الأوروبية وقالت كلمتها الشهيرة "أريد استعادة أموالي"، وهو طلب حصلت عليه في العام 1984.

  • Audioslideshow Helmut Kohl Margaret Thatcher

    بريطانيا والاتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق

    20 أيلول/سبتمبر 1988

    وفي عام 1988 رفضت تاتشر في كلمة لها في بروج (بلجيكا) أي تطوير فدرالي للهيكلية الأوروبية. في الصورة لقاء تاتشر بالمستشار الألماني الأسبق هليموت كول في عام 1988.

  • Niederlande EU Deutschland Vertrag von Maastricht Unterzeichnung

    بريطانيا والاتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق

    7 شباط/ فبراير 1992

    ألمانيا وبريطانيا وقعتا معاهدة ماستريخت، العمل الثاني الأساسي للهيكلية الأوروبية بعد معاهدة روما في عام 1957. وتمتعت بريطانيا ببند استثنائي اتاح لها عدم الانضمام تحت مظلة العملة الموحدة ( اليورو) .

  • Audioslideshow Helmut EU-Gipfel Maastricht 1991

    بريطانيا والاتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق

    23 تموز/ يوليو 1993

    توصل رئيس الوزراء المحافظ جون ميجور إلى إقناع البرلمان بإقرار معاهدة ماستريخت بعدما لوح بالاستقالة. في اليوم نفسه وصف ثلاثة من وزرائه المشككين بأوروبا بـ "الجبناء". في الصورة احتفال القادة الأوربيين بمعاهدة ماستريخت.

  • Großbritannien Tony Blair & Gerhard Schröder

    بريطانيا والاتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق

    20 نيسان/ ابريل 2004

    رئيس الوزراء العمالي المؤيد لأوروبا توني بلير اعلن نيته تنظيم استفتاء حول الدستور الأوروبي الذي لم يتم إقراره في نهاية الأمر بسبب معارضة فرنسا والدنمرك. في الصورة توني بلير مع المستشار الألماني السابق غيرهارد شرويدر.

  • Brüssel EU Gipfel - David Cameron

    بريطانيا والاتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق

    23 كانون الثاني/ يناير 2013

    رئيس الوزراء المحافظ ديفيد كاميرون تعهد في كلمة له إجراء استفتاء حول عضوية بلاده في الاتحاد الأوروبي في حال فاز حزبه في الانتخابات التشريعية في العام 2015.

  • Europawahl Grobritannien Nigel Farage 22.05.2014

    بريطانيا والاتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق

    22 أيار/ مايو 2014

    تصدر حزب الاستقلال البريطاني المشكك بأوروبا والمعادي للهجرة نتائج الانتخابات الأوروبية مع أكثر من 26% من الأصوات ليحصل على 24 نائبا.

  • Großbritannien Cameron mit neu gewählten Abgeordneten seiner Partei

    بريطانيا والاتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق

    7 أيار/ مايو 2015

    فاز الحزب المحافظ في الانتخابات التشريعية. وتبني القانون بتنظيم استفتاء قبل نهاية العام 2017 قبيل عيد الميلاد في 2015.

  • Britischer Premier Cameron stellt Wahlprogramm vor

    بريطانيا والاتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق

    20 شباط/ فبراير 2016

    أعلن ديفيد كاميرون أن الاستفتاء سينظم في 23 حزيران/يونيو 2016 غداة إعلان اتفاق حول إصلاحات كان يطالب بها خلال قمة في بروكسل.

  • Großbritannien Brexit Pro- und Contra-Veranstalltungen

    بريطانيا والاتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق

    15 نيسان/ ابريل 2016

    انطلاق الحملة الرسمية للاستفتاء المقرر في 23 حزيران/ يونيو من نفس العام في المملكة المتحدة .

  • Brexit Presse London

    بريطانيا والاتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق

    23 حزيران/ يونيو 2016

    صوُّت الناخبون البريطانيون لخروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي بنسبة وصلت الى 52% ممن ادلوا باصواتهم.

  • Belgien EU-Gipfel Theresa May und Donald Tusk (Reuters/G. Vanden Wijngaert)

    بريطانيا والاتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق

    29 آذار/مارس 2017

    رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك يتسلم رسالة من رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تفعّل المادة 50 من اتفاقية لشبونة لتبدأ بذلك عملية خروج المملكة المتحدة من الاتحاد (بريكست). يفترض أن تستمر هذه العملية سنتين وتنجز عند الساعة 23,00 من التاسع والعشرين من آذار/مارس 2019.

  • Belgien Brüssel EU England Brexit-Verhandlungen May und Juncker (Getty Images/AFP/E. Dunand)

    بريطانيا والاتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق

    22 تشرين الثاني/نوفمبر 2018

    توصل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة إلى اتفاق موقت حول العلاقات بينهما بعد بريكست، بعد أسبوع على تفاهمهما على "اتفاق انسحاب" بريطانيا. هذان الاتفاقان يفترض أن يقرهما القادة الأوروبيون في قمة استثنائية في بروكسل الأحد 25 نوفمبر تشرين الثاني 2018.

    الكاتب: زمن البدري/م.س


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