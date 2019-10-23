ترامب يرفع العقوبات عن تركيا والليرة ترتفع

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم الأربعاء (23 تشرين الأول/ أكتوبر 2019) إنه قرر رفع العقوبات عن تركيا بعد حصوله على وعد من أنقرة بأن يكون وقف إطلاق النار فى "المنطقة الآمنة" بشمال شرق سوريا دائما.

وأضاف في كلمة متلفزة "في وقت سابق من صباح اليوم، أبلغت الحكومة التركية إدارتي بأنها ستوقف العمليات القتالية وهجومها في سوريا ما يجعل وقف إطلاق النار دائما ... لذا، أمرت وزير الخزانة برفع جميع العقوبات التي فرضت (على أنقرة) في 14 تشرين الأول/أكتوبر".

وشدد ترامب من البيت الأبيض على أن "العقوبات سترفع ما لم يحدث شيء لا نرضى به". وألقى الرئيس الأمريكي بظلال من الشك أيضا حول معنى "دائم".

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات ضد ثلاثة وزراء أتراك ووزارتين الأسبوع الماضي، ردا على التوغل التركي في شمال شرق سوريا. ويأتي إعلان ترامب بعد اتفاق تم التوصل إليه الثلاثاء في سوتشي، ستعمل روسيا وسوريا بموجبه "على تسهيل" إبعاد مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية عن الحدود.

وقال ترامب إن بعض الجنود سيبقون في حقول النفط السورية رغم الانسحاب الأوسع من البلاد. وتابع "إننا نضمن أمن النفط. وبالتالي، سيبقى عدد محدود من الجنود الأميركيين في المنطقة حيث النفط".وحذر ترامب من أن العقوبات "القاسية" يمكن إعادة فرضها إذا فشلت تركيا في الوفاء بالتزامها بحماية الأقليات الدينية والعرقية.

وأوضح ترامب في كلمته اليوم أن الولايات المتحدة قدمت للأطراف المتصارعة في سوريا"خدمة عظيمة". وتابع "لقد قمنا بعمل عظيم لهم جميعها، والآن نحن نخرج". وأضاف "دعوا شخصا آخر يقاتل من أجل هذه الأرض الملطخة بالدماء".

ما امتدح الرئيس الأمريكي الرئيس التركي أردوغان وقال "لدينا علاقة جيدة جدا مع أردوغان" مضيفا "أنا أعرفه جيدا جدا وهو يحب بلاده ويفعل كل شيئ بشكل صائب ويمكننا أن نلتقي قريبا". كذلك أشاد الرئيس الأمريكي بمظلوم عبدي، القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية عمودها الفقري.

وعلى الفور، وبعد إعلان ترامب رفع العقوبات عن تركيا، ارتفعت الليرة التركية نحو 1.3 في المائة معززة مكاسبها التي حققتها في الأيام الأخيرة مع انحسار التهديد بفرض المزيد من العقوبات الأمريكية إثر موافقة أنقرة على وقف عملياتها ضد وحدات حماية الشعب الكردية.

ص.ش/أ.ح (د ب أ، أ ف ب، رويترز)