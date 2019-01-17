ترامب يرفض مطالب الديمقراطيين له بتقديم الإقرارات الضريبية

طلب الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي رسميا الإقرارات الضريبية للرئيس دونالد ترامب عن ست سنوات مضت من هيئة الإيرادات الداخلية (مصلحة الضرائب).

وقدم ريتشارد نيل، رئيس لجنة الطرق والوسائل في المجلس، أمس الأربعاء، طلبا للحصول على إقرارات ترامب الضريبية من عام 2013 إلى 2018 في رسالة إلى تشارلز ريتيج، مفوض هيئة الإيرادات الداخلية.

وقال نيل في بيان إن اللجنة، التي تشرف على نظام الضرائب الاتحادي، تسعى إلى التأكد من أن هيئة الإيرادات الداخلية تتبع سياستها في مراجعة الإقرارات الضريبية لجميع الرؤساء الحاليين ونواب الرؤساء. وأضاف رئيس اللجنة: "ثمة القليل مما هو معروف عن فعالية هذا البرنامج".

وأضاف نيل أن اللجنة تسعى إلى تحديد ما إذا كانت عائدات ترامب تخضع للتدقيق من عدمه. ورفض ترامب الكشف طواعية عن الإقرارات الضريبية، قائلا إنه لا يستطيع فعل ذلك لأن الإقرارات تخضع بالفعل للتدقيق.

وأوضح ترامب في الحال أنه لن لا يريد الامتثال لمطالب الديمقراطيين وقال إنه "غير راغب" في الكشف عنها، مؤكدا أنه تم فحصه من قبل السلطات المختصة لسنوات عديدة، وقال الرئيس الأمريكي للصحفيين في البيت الأبيض: "نحن نخضع للمراجعة رغم ما يقوله الأشخاص".

حدث يقع للمرة الأولى منذ 45 عاماً

ويقول موقع "تاغس شاو" الألماني إن الرئيس، بعدم نشره إقراراته الضريبية، يخالف تقليدا معتادا في الولايات المتحدة، بل إن العادة أن "الإقرارات الضريبية تُقدم حتى عند الترشح للرئاسة أثناء الحملة الانتخابية". وأصدر الرؤساء السابقون منذ عهد جيمي كارتر طواعية إقرارات عوائدهم الضريبية.

ويقول ترامب إن إقراراته الضريبية معقدة جدا وأن الناس لن يفهموها. بينما يشك خصومه في وجود أشياء يريد ترامب أن يخفيها. ويوضح الموقع الألماني أنها المرة الأولى منذ 45 عاما، التي يقدم فيها طلب رسمي يدعو رئيسا للولايات المتحدة بعرض إقراراته الضريبية.

ص.ش/و.ب (د ب أ)