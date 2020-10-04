 ترامب يرفض المشاركة في مناظرة عبر الإنترنت مع بايدن | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 08.10.2020

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ترامب يرفض المشاركة في مناظرة عبر الإنترنت مع بايدن

يرفض الرئيس الأميركي ترامب المشاركة في مناظرة رئاسية عبر الإنترنت مقررة الأسبوع المقبل مع خصمه الديموقراطي بايدن. والأخير يقول إنه سيتبع توصيات لجنة المناظرات الرئاسية حول كيفية المضي قدما بعد إعلان منافسه عدم المشاركة.

صورة من المناظرة السابقة التي جمعت الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومنافسه نائب الرئيس الميركي السابق جو بايدن

الرئيس الأميركي دونالد ترامب يرفض المشاركة في مناظرة رئاسية عبر الإنترنت

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي لا يزال يعالج من إصابته بمرض كوفيد-19 الخميس (الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول 2020) أنه يرفض المشاركة في مناظرة رئاسية عبر الانترنت مقررة الأسبوع المقبل مع خصمه الديموقراطي جو بايدن.

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قالت هاريس في مناظرتها مع نائب ترامب إنهما فقدا حقهما في إعادة الانتخاب بعد ما وصفته بالفشل الذريع للتصدي لجائحة كورونا التي ضربت البلاد وسببت آلاف الوفيات، فيما اعتبر ترامب إصابته بالفيروس "نعمة من الله".

عاد الرئيس الأميركي ترامب للمكتب البيضاوي إثر قضائه 4 أيام بالمستشفى للعلاج من كورونا. عودة ترامب للعمل تتزامن مع اختراق الفيروس للبنتاغون بعد إصابة القائد الأعلى للقوات المسلحة وخضوع كبار المسؤولين العسكريين للحجر.

تلاسن وتبادل للاتهامات وصراخ. كان ذلك بعض ما ميز المناظرة التلفزيونية الأولى بين ترامب وبايدن. المفأجاة كانت استخدام بايدن لعبارة "إن شاء الله" بعربية مكسرة للرد على ترامب. وسائل التواصل الاجتماعي ضجت بالعبارة وسياقها.

وقال ترامب لمحطة "فوكس بيزنيس نيوز" إنه لن "يشارك" في مناظرة كهذه موضحا "لن أقوم بمناظرة افتراضية" معتبرا أن ذلك "غير مقبول من جانبنا".

وأعلنت اللجنة المنظمة للمناظرة المؤلفة من الحزبين قبيل ذلك أن المناظرة الرئاسية الثانية بين ترامب ومنافسه الديموقراطي جو بايدن ستتم عبر الإنترنت. بيد أن ترامب اتهم  اللجنة بمحاولة "حماية" بايدن. وكانت اللجنة أوضحت أنها قامت بهذا التغيير "لحماية صحة كل المعنيين وسلامتهم".

وأضافت أن المرشحين سيكونان في مكانين مختلفين في حين سيكون الصحافي الذي يدير النقاش والجمهور المحدود المختار لطرح الأسئلة في ميامي في ولاية فلوريدا في جنوب شرق البلاد.

في المقابل، قال نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن اليوم الخميس إنه سيتبع توصيات لجنة المناظرات الرئاسية حول كيفية المضي قدما بعد إعلان منافسه في الانتخابات الرئاسية الرئيس دونالد ترامب أنه لن يشارك في المناظرة الرئاسية الافتراضية الأسبوع المقبل، واقترح تنظيم تجمع بدلا من ذلك. وقال بادين للصحفيين "سأتبع توصيات اللجنة (...) إذا لم يحضر وكان سينظم تجمعا بدلا من ذلك فإنني لا أعرف ما أقوم به".

وثبتت الأسبوع الماضي إصابة ترامب بفيروس كورونا المستجد وهو أمضى ثلاثة أيام في المستشفى قبل أن يعود إلى البيت الأبيض مساء الاثنين. ومع أن وضعه كان لا يزال معديا نزع الكمامة عند وصوله إلى المقر الرئاسي ووقف أمام عدسات المصورين.

ع.ش/ أ.ح (أ ف ب، رويترز)

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