ترامب يرفض المشاركة في مناظرة عبر الإنترنت مع بايدن

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي لا يزال يعالج من إصابته بمرض كوفيد-19 الخميس (الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول 2020) أنه يرفض المشاركة في مناظرة رئاسية عبر الانترنت مقررة الأسبوع المقبل مع خصمه الديموقراطي جو بايدن.

وقال ترامب لمحطة "فوكس بيزنيس نيوز" إنه لن "يشارك" في مناظرة كهذه موضحا "لن أقوم بمناظرة افتراضية" معتبرا أن ذلك "غير مقبول من جانبنا".

وأعلنت اللجنة المنظمة للمناظرة المؤلفة من الحزبين قبيل ذلك أن المناظرة الرئاسية الثانية بين ترامب ومنافسه الديموقراطي جو بايدن ستتم عبر الإنترنت. بيد أن ترامب اتهم اللجنة بمحاولة "حماية" بايدن. وكانت اللجنة أوضحت أنها قامت بهذا التغيير "لحماية صحة كل المعنيين وسلامتهم".

وأضافت أن المرشحين سيكونان في مكانين مختلفين في حين سيكون الصحافي الذي يدير النقاش والجمهور المحدود المختار لطرح الأسئلة في ميامي في ولاية فلوريدا في جنوب شرق البلاد.

في المقابل، قال نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن اليوم الخميس إنه سيتبع توصيات لجنة المناظرات الرئاسية حول كيفية المضي قدما بعد إعلان منافسه في الانتخابات الرئاسية الرئيس دونالد ترامب أنه لن يشارك في المناظرة الرئاسية الافتراضية الأسبوع المقبل، واقترح تنظيم تجمع بدلا من ذلك. وقال بادين للصحفيين "سأتبع توصيات اللجنة (...) إذا لم يحضر وكان سينظم تجمعا بدلا من ذلك فإنني لا أعرف ما أقوم به".

وثبتت الأسبوع الماضي إصابة ترامب بفيروس كورونا المستجد وهو أمضى ثلاثة أيام في المستشفى قبل أن يعود إلى البيت الأبيض مساء الاثنين. ومع أن وضعه كان لا يزال معديا نزع الكمامة عند وصوله إلى المقر الرئاسي ووقف أمام عدسات المصورين.

ع.ش/ أ.ح (أ ف ب، رويترز)