 ترامب يرد على امرأة تتهمه بالاغتصاب: ″ليست النوع″ الذي أرغبه | أخبار | DW | 25.06.2019

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أخبار

ترامب يرد على امرأة تتهمه بالاغتصاب: "ليست النوع" الذي أرغبه

مرة أخرى نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتداء جنسيا على سيدة في تسعينات القرن الماضي في غرفة تبديل ملابس. الكاتبة "إي جين كارول" أضحت المرأة رقم 16على الأقل التي تتهم ترامب بارتكاب اعتداء جنسي قبل أن يصبح رئيسا.

Donald Trump beim AT&T National Golf Tournament 2012 (picture-alliance/AP Photo/P. Semansky)

نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشدة مزاعم كاتبة في إحدى المجلات النسائية اتهمته بالاعتداء عليها جنسياً خلال تسعينات القرن الماضي في غرفة تجربة الملابس في أحد متاجر نيويورك، مشيرا إلى أنها "ليست النوع" الذي يرغبه من النساء.

وأدلى ترامب بهذا التعليق في مقابلة مع موقع وصحيفة "ذا هيل" التي سألته عن واقعة الاغتصاب المزعوم التي أوردتها الكاتبة والصحافية "إي جين كارول" في كتاب جديد لها. وأجاب ترامب على هذه المزاعم خلال المقابلة التي جرت في مكتبه في البيت الأبيض "سأقولها باحترام كبير: أولا إنها ليست نوعي. ثانيا، هذا لم يحدث أبدا، لم يحدث أبدا، حسنا؟". وأضاف ترامب أن كارول كانت "تكذب تماما" عندما روت ادعاءاتها. وقال "لا أعرف شيئا عن هذه المرأة. لا أعرف شيئا عنها".

USA New York City 2015 | E. Jean Carroll, Journalistin (Getty Images for ELLE/A. Stawiarz)

ورواية كارول التي تم الكشف عنها الأسبوع الماضي بعدما نشرت مجلة "نيويورك" مقتطفات من كتابها الجديد، يجعل منها المرأة رقم 16 على الأقل التي تتهم ترامب بارتكاب اعتداء جنسي قبل أن يصبح رئيسا.

وادعت أنها التقت بترامب عن طريق الصدفة في متجر "بيرغدورف غودمان" للملابس الفاخرة في مانهاتن، قبل أن يطلب رأيها بشأن شراء ملابس داخلية لامرأة لم يسمها. ثم وعلى سبيل المزاح اقترح أن تقوم هي بتجربة الملابس. وتابعت كارول التي تعمل في مجلة إيل "في اللحظة التي أغلق فيها باب غرفة تبديل الملابس، اندفع باتجاهي ودفعني نحو الحائط وتسبب بارتطام رأسي بشدة ووضع فمه على شفتي". وتقول كارول إن ترامب ثبتها على الحائط قبل أن تتمكن من دفعه بعيدا عنها والهرب من غرفة تجربة الملابس.

والاثنين قالت كارول لشبكة "سي ان ان" إنه "مع جميع الـ 15 أو 16 امرأة اللواتي تقدمن بقصتهن، الأمر نفسه. هو ينفي ثم يقلب الأمر ويهاجم ويهدد". وقالت كارول إنها لم تتقدم بشكوى إلى الشرطة بعد الاعتداء خوفا من تبعات ذلك عليها.

ع.خ/ح.ز (ا ف ب)

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