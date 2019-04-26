ترامب يدين الهجوم الدموي على كنيس بولاية كاليفورنيا

أكدت سلطات ولاية كاليفورنيا الأمريكية يوم السبت مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في إطلاق نار على معبد يهودي بكاليفورنيا.

وذكر مسؤولون في مؤتمر صحفي أن الرجل الذي اعتقلته الشرطة للاشتباه بصلته بالحادث، تم تحديده كذكر أبيض يقيم بسان دييغو وعمره لا يتجاوز 19 عاما. وفي ذات السياق، ذكر ستيف فاوس، رئيس بلدية منطقة باواي التي تضم الكنيس، لشبكة "إم إس إن بي سي" الإخبارية، أنه "كان لدينا أربعة أشخاص مصابين بأعيرة نارية وقد توفّي أحدهم"، مضيفا أنّ حاخامًا أصيب بيَده، وأنّ حياة الجرحى الآخرين ليست في خطر.

ووفقا للمسؤولين، شرع مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي اي) في استجواب المشتبه به واستعراض منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وتتولى السلطات حاليا استجواب ما يقدر بمئة شخص كانوا في المعبد اليهودي وقت إطلاق النار في كنيس تشاباد بمنطقة باواى، التي تبعد حوالي 40 كيلومترا شمالي سان دييغو.

وعقب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حادث إطلاق النار قبل مغادرته واشنطن لحضور تجمع في ولاية ويسكونسن، قائلا "في هذه اللحظة تبدو كجريمة كراهية، خالص مواساتي للعائلات التي تأثرت".

وأضاف ترامب لاحقًا خلال لقاء عامّ في غرين باي (ويسكونسن، شمال) "هذا المساء، قلبُ أميركا مع ضحايا عمليّة إطلاق النّار المروّعة داخل كنيس (...) إنّ أمّتنا بكاملها في حداد وتُصلّي من أجل الجرحى وتُبدي تضامنها مع المجتمع اليهودي". وتابع "ندين بشدّة شرور معاداة السامية والكراهية التي يجب هزيمتها".

وقُتل 11 شخصًا قبل ستّة أشهر فقط، في 27 تشرين الأوّل/أكتوبر، في إطلاق نار داخل كنيس في بيتسبرغ ببنسلفانيا (شرق). وكان هذا الهجوم الأكثر دمويّة ضدّ المجتمع اليهودي في الولايات المتحدة.

و.ب/ع.ج (د ب أ، أ ف ب)