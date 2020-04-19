 ترامب يدعو لتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي في رمضان | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 19.04.2020

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أخبار

ترامب يدعو لتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي في رمضان

بعدما أُجبر المسيحيون على قضاء عيد الفصح في أحوال غير عادية بسبب فيروس كورونا، بدأ البعض يتساءل عما سيفعله المسلمون في شهر رمضان لاحترام إجراءات الحجر الصحي. فكيف كان رد الرئيس الأمريكي ترامب؟

USA Coronavirus US-Präsident Donald Trump (picture-alliance/Newscom/UPI Photo/C. Kleponis)

عبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن أمله في تطبيق نفس قواعد التباعد الاجتماعي خلال شهر رمضان أسوة بالتدابير التي فرضت على المسيحيين خلال أعياد الفصح، وسط استياء البعض من القيود المفروضة على التجمعات الكبيرة.

وجاءت تصريحات الرئيس بعد أن طُلب منه الرد على تغريدة أعاد نشرها معلق محافظ تساءل على ما يبدو ما إذا كان المسلمون سيُعاملون بنفس الصرامة التي عومل بها المسيحيون الذين خالفوا قواعد التباعد الاجتماعي. وقال ترامب خلال مؤتمره الصحافي اليومي "أعتقد أنه قد يكون هناك فرق" مضيفا "وسنرى ما سيحدث، لأنني رأيت الكثير من التفاوت في هذا البلد". وقال "يلاحقون الكنائس المسيحية لكنهم لا يميلون لملاحقة المساجد".

وشهر رمضان يأتي هذا العام بعد أسبوع ونصف على عيد الفصح، وقد تجاهل بعض المسيحيين قواعد الصحة العامة وحضروا المراسم الدينية سرا.

مختارات

حذر وزير التنمية الألماني غيرد مولر من حدوث اضطرابات ومجاعات في دول إفريقية بسبب تفشي كورونا فيها تصل إلى حد "انهيار الدولة". وأكد الوزير على ضرورة تعزيز تمويل منظمة الصحة العالمية بعد أن علق ترامب التمويل الأمريكي لها. (18.04.2020)

علاج بجرعة كبيرة لمرضى كوفيد 19 بدواء الملاريا يمكن أن يتسبب في اضطرابات كبيرة في دقات القلب. فبعد وفاة أحد عشر مريضاً تم الآن وقف التجارب في البرازيل. (18.04.2020)

وردا على سؤال حول ما إذا كان يعتقد أن الأئمة سيرفضون تطبيق تعليمات التباعد الاجتماعي قال ترامب "لا، لا أعتقد ذلك البتة". وأضاف "أنا شخص يؤمن بالمعتقد الديني. ولا يهم ما هو معتقدك الديني. لكن يبدو أن السياسيين هنا يعاملون الأديان المختلفة بشكل مختلف تماما". واتهم ترامب بالماضي بأن خطابه معاد للمسلمين. ولدى توليه الرئاسة، اتخذ ترامب قرار حظر دخول الأشخاص من عدد من الدول المسلمة.

وسجلت الولايات المتحدة أكثر من 700 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد ما دفع جماعات دينية في أنحاء البلاد لإغلاق أبوابها. وحضت "الجمعية الاسلامية لأميركا الشمالية" وخبراء طب مسلمون، على تعليق صلاة الجماعة وتجمعات أخرى.

بدورهم أجبر اليهود الأميركيون على إقامة مراسم الفصح اليهودي على الانترنت عندما بدأت عطلة العيد في 8 نيسان/أبريل.

ورغم تدابير مماثلة اتخذت لدى غالبية الطوائف المسيحية، توفي قس في فرجينيا واصل إلقاء العظات متجاهلا قواعد الحجر المنزلي، قبل أسبوع إثر إصابته بوباء كوفيد-19.

وتم توقيف اثنين من قساوسة كنيستين كبيرتين في فلوريدا ولويزيانا بجنحة مخالفة أوامر الحجر المنزلي. وأضاف ترامب "الديانة المسيحية تُعامل بشكل مختلف كثيرا عن الماضي" وتابع "أعتقد أنها تُعامل بشكل غير عادل جدا". 

م.ا.م/ أ.ح ( أ ف ب)

  • Kroatien - Davor Krmpotic übt Saxophon auf dem Balkon (picture-alliance/PIXSELL/N. Pavletic)

    هكذا تبدو الحياة فوق الشرفات في زمن "كورونا"!

    ملعب؟ لا ليس ضروريا فالشرفة تكفي!

    دافور كمبوتشيك ليس مرغما على العزف داخل ستاد كبير لتصل نغمات ساكسوفونه إلى آلاف الناس. فمن شرفته تدوي ألحانه الموسيقية عبر مدينة رييكا الساحلية الكرواتية التي تضم نحو 130.000 نسمة. وهو يعزف يوميا من هذه المنصة. فقط الجاهلون بالثقافة يتمنون لو كان كمبوتشيك يسكن في شقة تحت الأرض.

  • Freiburg | Mitglieder des Freiburger Barockorchesters spielen auf dem Balkon (picture-alliance/dpa/P. Seeger)

    هكذا تبدو الحياة فوق الشرفات في زمن "كورونا"!

    شرفة حزينة وموسيقى مفرحة

    موسيقى حية لا تنطلق فقط في رييكا من الشرفة. الأشياء القديمة والمحيط الحزين لا يزعج أعضاء فرقة الباروك من فرايبورغ. فهم يعزفون أغنية لودفيغ فان بيتهوفن Ode an die Freude ويشاركون بذلك في تجمع موسيقي مفاجئ على مستوى ألمانيا. والنموذج يبقى الحفلات الموسيقية على الشرفات في ايطاليا.

  • Zwei Brüssler sitzen auf ihrer Fensterbank (Reuters/J. Geron)

    هكذا تبدو الحياة فوق الشرفات في زمن "كورونا"!

    بدون شرفة الحياة خطيرة في زمن كورونا

    وحتى في بلجيكا طلبت الحكومة من الناس البقاء في البيوت. وماذا يفعل الناس الذين لا يتوفرون على شرفة ويريدون استنشاق الهواء النقي؟ الجلوس على حافة النافذة! حركة خاطئة وسيكون الفيروس همهم الصغير.

  • Australien Sydney | Balkone der Spectrum of the Seas (Getty Images/C. Spencer)

    هكذا تبدو الحياة فوق الشرفات في زمن "كورونا"!

    الشرفة كموقع تقهقر

    شرفات من صنع المانيا ـ سفينة الرحلات Spectrum oft the Seas أبحرت لأول مرة قبل عام من ألمانيا. والآن هي ترسو أمام أستراليا. والركاب لا وجود لهم. إنهم أعضاء طاقم السفينة الذين يستمتعون بالنظر من الشرفات إلى ميناء سيدني.

  • Nepal | Frau sammelt trockene Wäsche auf Balkon in Kathmandu (Imago Images/Zuma/P. Ranabhat)

    هكذا تبدو الحياة فوق الشرفات في زمن "كورونا"!

    شرفة كبيرة، سينما كبيرة

    يبدو المنظر وكأنه مشهد أخير من فيلم هوليودي، لكنها سيدة تنشر ملابس الغسيل في كاتماندو. ففي عاصمة نيبال يسري منذ أسبوعين حظر التجول. لكن هناك في الطوابق العليا يكون المرء آمنا من الفيروس.

  • Libanon | Haarschnitt auf dem Balkon (Reuters/A. Taher)

    هكذا تبدو الحياة فوق الشرفات في زمن "كورونا"!

    الشرفة كصالون للحلاقة

    في قرية حولا بجنوب لبنان تتحول الشرفة إلى صالون حلاقة. عملي: فالشعر المقصوص يطير ببساطة مع الريح التي تهب. الأهم هو أن الكمامة في موضعها!

  • Frankreich Corona-Pandemie | Balkon Marseille (Getty Images/AFP/A.-C. Poujoulat)

    هكذا تبدو الحياة فوق الشرفات في زمن "كورونا"!

    إحضار الطعام؟ ممكن

    الحاجة أم الاختراع. هذا الرجل الوديع في مارسيليا ليس بمقدوره مغادرة شقته. والجيران ملؤوا له القفة بمشتريات. وبعيدا عن كل خطر بإمكانه إذن رفع السلة بفضل قطع قماش محزومة مع بعضها البعض.

  • Frankreich | Fitness Coach Sebastien Manko gibt Sportstunde für Ältere (Getty Images/AFP/N. Tucat)

    هكذا تبدو الحياة فوق الشرفات في زمن "كورونا"!

    تدريبات رياضية

    سيباستيان مانكو مدرب رياضة في بوردو. وحتى يتمكن المقيمون في دار العجزة في المدينة الفرنسية من الحفاظ على لياقتهم البدنية خلال فترة الوباء، فإن مانكو يقوم بحركات رياضية معهم ـ عن بُعد هو آمن من المسنين الذين يهددهم كورونا بشكل خاص. هواء نقي، وليس هناك خطر عدوى: فكرة جيدة!

  • Dortmund | Hans-Peter Durst trainiert auf dem Balkon (Getty Images/AFP/I. Fassbender)

    هكذا تبدو الحياة فوق الشرفات في زمن "كورونا"!

    الرياضة الاحترافية ممكنة أيضا

    هانس بيتر دورست رياضي كبير. وخلال الألعاب البارالمبية في ريو دي جانيرو أحرز ميداليتين ذهبيتين. ومنذ حادثة سير قبل 26 عاما بات حس التوازن لديه مضطربا. فمسافة الرؤية لديه مقيدة وقدرة رد الفعل كذلك. لكن بفضل الدراجة الثلاثية ليس هناك إشكال. فرغم كورونا يمكن لدورست ركوب الدراجة في شرفته الواسعة في دورتموند.

  • Monaco - Penthouse-Balkon desTour Odeon (picture-alliance/dpa/J. Francois Ottonello)

    هكذا تبدو الحياة فوق الشرفات في زمن "كورونا"!

    الحجم هو الجانب الحاسم!

    مزيد من الفسحة تمنحها هذه الشرفة في موناكو. فهي تمتد فوق طابقين لبرج أوديون ولها مسبح به زحليقة. وبهذا يمكن تجاوز الحجر الصحي بشكل جيد. لكنها متعة ليست رخيصة: الشرفة والشقة التابعة لها تساوي نحو 300 مليون يورو.

  • Frankfurt (Oder) - Skelett steht auf einem Balkon (picture-alliance/dpa/P. Pleul)

    هكذا تبدو الحياة فوق الشرفات في زمن "كورونا"!

    الشمس ضد الشحوب

    الفكاهة السوداء في زمن كورونا: في الوقت الذي يجب فيه على آخرين المكوث في الداخل، يتوفر هيكل عظمي لوحده على شرفة في فرانكفورت على الأودر ـ وليس فقط في الساعة السحرية.


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