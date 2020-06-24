 ترامب يخطط لنقل قوات أميركية من ألمانيا إلى بولندا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 25.06.2020

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أخبار

ترامب يخطط لنقل قوات أميركية من ألمانيا إلى بولندا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال استقباله نظيره البولندي أنه سيتم "على الأرجح" نقل قوات أميركية من ألمانيا إلى بولندا، من دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل، ومعرباً عن تطلعه لتوقيع اتفاق تعاون دفاعي مع وارسو.

ترامب يتطلع لتوقيع اتفاق للتعاون الدفاعي مع الرئيس البولندي دودا.

ترامب يتطلع لتوقيع اتفاق للتعاون الدفاعي مع الرئيس البولندي دودا.

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال استقباله نظيره البولندي، أندريه دودا، في البيت الأبيض، أنه سيتم "على الأرجح" نقل قوات أميركية من ألمانيا إلى بولندا، من دون أن يعطي أرقاماً مفصلة. وقال ترامب للصحافيين إن البولنديين "سألونا إن كنا سنرسل جنوداً إضافيين (...) سننتقل (سينتقل الجنود) على الأرجح من ألمانيا إلى بولندا".

مختارات

سارع عدد من المسؤولين الألمان إلى انتقاد سعي الولايات المتحدة لاحتكار الحقوق الحصرية لعقار ضد فيروس كورونا يتم تطويره حاليا من قبل شركة في ألمانيا، وذلك عقب تقارير بأن الرئيس الأمريكي ترامب حاول ضمان اللقاح حصريا لبلاده. (16.03.2020)

يبدو أن الرئيس ترامب "يفكر" بانسحاب جزئي للقوات العسكرية الأمريكية من أالمانيا. وفي الوقت الذي يتحدث فيه سياسيون من كلتا ضفتي الأطلسي عن الأمر، لا تريد واشنطن توضيح خططها، فهل هو مجرد تهديد من قبل ترامب؟ (10.06.2020)

رفض الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير مطالب من بولندا بالحصول على تعويضات من ألمانيا عن الدمار الذي تسببت فيه القوات النازية إبان الحرب العالمية الثانية، معربا عن أمله بمواصلة طريق التصالح الذي بدأته الأجيال السابقة. (18.09.2019)

بعد تأكيد ترامب أنه سيخفض عدد جنوده في ألمانيا، صرّح وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس أن الوجود العسكري الأمريكي في بلده مهم لأمن الولايات المتحدة أيضا، مضيفا أنه برلين ليس لديها تفاصيل عن موعد وكيفية تطبيق خطة ترامب. (16.06.2020)

وأضاف "سنخفض العديد من قواتنا في ألمانيا. بعضها سيعود (إلى الولايات المتحدة)، والبعض الآخر سيذهب إلى أماكن أخرى. لكن بولندا ستكون واحدة من تلك الأماكن الأخرى في أوروبا".

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خفض القوات الأمريكية في ألمانيا ـ مجرد تهديد من قبل ترامب؟

وقال ترامب إنه يتطلع لتوقيع اتفاق للتعاون الدفاعي مع الرئيس دودا، أول زعيم أجنبي يزور البيت الأبيض منذ تفشي وباء كورونا الذي تسبب في اتخاذ إجراءات للعزل العام على مستوى العالم. وقال ترامب في المؤتمر الصحفي المشترك "وقعنا العام الماضي إعلانين مشتركين لزيادة التعاون الأمني بين بلدينا ونتطلع لتوقيع اتفاق للتعاون الدفاعي".

من جهته، صرّح دودا أنه "طلب من الرئيس (ترامب) عدم سحب قوات أميركية من أوروبا"، من أجل الحفاظ على أمن القارة.

وكان ترامب أعلن في وقت سابق أنّه قرّر خفض عدد قوات بلاده في ألمانيا بمقدار النصف لأنّ برلين "متخلّفة" عن سداد مساهماتها في حلف شمال الأطلسي وتتعامل "بشكل سيّئ" مع الولايات المتحدة في المجال التجاري.

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ولطالما سعت بولندا البالغ عدد سكانها 38 مليون نسمة والواقعة على الجبهة الشرقية لحلف شمال الأطلسي إلى تمركز قوات أميركية بشكل دائم على أراضيها لدرء أي مغامرة عسكرية روسية. وسعى الرئيس البولندي إلى استمالة الرئيس الأميركي، وصولا إلى طرح فكرة إقامة قاعدة عسكرية يطلق عليها اسم "فورت ترامب" (قلعة ترامب)، يتمركز فيها آلاف الجنود الأميركيين.

وكما أن بولندا تعتبر الولايات المتحدة أول ضمانة أمنية لها داخل الأطلسي الذي انضمت إليه وارسو في العام 1999، بعد عقد من انهيار الاتحاد السوفياتي.

خ.س/و.ب(أ ف ب، رويترز)

  • Die Bevölkerung der estnischen Stadt Pärnu bei der Aufstellung zum Konvoi us-amerikanischer Radschützenpanzer (Foto: Reuters)

    الجيش الأمريكي يبدأ مسيرة رود مارتش (Road March) عبر شرق أوربا

    قبل انطلاق المسيرة أتيحت الفرصة لسكان إستونيا لمشاهدة تشكيلة القافلة العسكرية التي تمر عبر إستونيا ولاتفيا وليتفانيا وبولندا وتشيك.

  • Kinder in einem Radschützenpanzer der US-Armee in der estnischen Stadt Pärnu (Foto: Reuters)

    الجيش الأمريكي يبدأ مسيرة رود مارتش (Road March) عبر شرق أوربا

    انتهز عدد من الأطفال الفرصة لركوب إحدى السيارات المدرعة الحديثة. وتهدف مسيرة "Road March" إلى التأكيد على الروابط القائمة بين الولايات المتحدة وشركائها في شرق أوربا.

  • Lettland NATO Truppenabzug zum Stützpunkt in Vilseck

    الجيش الأمريكي يبدأ مسيرة رود مارتش (Road March) عبر شرق أوربا

    بدا السرور لدى الأطفال بشكل خاص كبيرا عندما أتيحت لهم فرصة لمس الأسلحة الأمريكية. قبل انطلاق مسيرة "Road March" قامت وحدات من الجيش الأمريكي باستعراض عسكري في البلاد.

  • Soldat der US-Armee mit Cowboy-Hut vor einem Radschützenpanzer (Foto: AP)

    الجيش الأمريكي يبدأ مسيرة رود مارتش (Road March) عبر شرق أوربا

    تهدف مسيرة "Road March" إلى التأكيد على الروابط والعلاقات القائمة بين الولايات المتحدة وشركائها في شرق أوربا.

  • RadschützKonvoi aus Radschützenpanzer der US-Armee in der estnsicehn Stadt Pärnu. (Foto: Reuters)

    الجيش الأمريكي يبدأ مسيرة رود مارتش (Road March) عبر شرق أوربا

    تبلغ المسافة بين نقطة انطلاق مسيرة القافلة ونقطة وصولها 1800 كيلومتر. وتم إشراك جميع الدول التي تمر بها القافلة في التخطيط لهذه المسيرة.

  • Konvoi us-amerikanischer Radschützenpanzer in Estland. (Foto: Reuters)

    الجيش الأمريكي يبدأ مسيرة رود مارتش (Road March) عبر شرق أوربا

    من المقرر أن يرتفع عدد السيارات المشاركة في مسيرة القافلة قبل وصولها إلى ألمانيا إلى أكثر من مائة سيارة، وقد يصل عدد الجنود المشاركين إلى 500 شخص.

  • Konvoi der US-Armee in Estland (Foto: AP)

    الجيش الأمريكي يبدأ مسيرة رود مارتش (Road March) عبر شرق أوربا

    في المرحلة الأولى وتحت إشراف شرطة إستونيا تحركت السيارات الأمريكية المدرعة باتجاه الحدود بين إستونيا ولاتفيا.

    الكاتب: فولف فيلدي/ أ. ز


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