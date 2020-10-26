 ترامب يخرج منتصراً بتثبيت باريت قاضية في المحكمة العليا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 27.10.2020

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أخبار

ترامب يخرج منتصراً بتثبيت باريت قاضية في المحكمة العليا

حقق الجمهوريون بقيادة الرئيس دونالد ترامب انتصاراً مهماً قبيل الانتخابات بتعيين آمي كوني باريت قاضية في المحكمة العليا الأمريكية، في خطوة هي الأخيرة لترامب في ولايته الحالية، لكنها قد تغيّر مسار الرئاسيات وفق محللين.

آمي كوني باريت القاضية الجديدة في المحكمة العليا الأمريكية، وهي واقفة على شرفة البيت الأبيض إلى جانب ترامب.

آمي كوني باريت القاضية الجديدة في المحكمة العليا الأمريكية، وهي واقفة على شرفة البيت الأبيض إلى جانب ترامب.

حقّق الرئيس الأميركي دونالد ترامب الساعي للفوز بولاية رئاسية ثانية في الانتخابات المقررة الأسبوع المقبل انتصاراً كبيراً الإثنين (26 تشرين الأول/ أكتوبر 2020) بالتوقيت المحلي، بمصادقة مجلس الشيوخ على تعيين مرشّحته القاضية المحافظة إيمي كوني باريت عضواً في المحكمة العليا وبالتالي تكريس هيمنة اليمين على أعلى هيئة قضائية في الولايات المتّحدة.

مختارات

في المناظرة الأخيرة قبل الاستحقاق الانتخابي، تطرق مرشحا الرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب وجو بايدن، إلى مواضيع أبرزها أزمة كورونا والعنصرية والسياسة الخارجية والهجرة واتهامات بالفساد.

بعد أن تحدث لأنصاره من البيت الأبيض، يتطلع الرئيس ترامب للعودة للتجمعات الكبيرة في ظل تقدم منافسه عليه في استطلاعات الرأي. ترامب أكد أنه انتصر على كورنا وأن لديه "مناعة". في المقابل هناك من يتحدث عن غموض حول صحة ترامب.

توفيت أيقونة القضاء الأمريكي، روث بادر غينسبورغ، لتفتح المجال أمام جدل واسع بين الجمهوريين والديمقراطيين عن خليفتها وسط توقعات بأن يسارع ترامب ومن ورائه مجلس الشيوخ إلى دعم وتعيين مقرب منهم.


وأيّد 52 عضواً، جميعهم جمهوريون، تعيين القاضية المحافظة، في حين صوّت ضدّ هذا التعيين 48 سناتوراً، بينهم سناتورة واحدة جمهورية والبقية ديموقراطيون.
وبذلك تصبح باريت ثالث عضو يعيّنه ترامب في المحكمة العليا، التي بات المحافظون يتمتّعون فيها بأغلبية الضعف (ستة قضاة محافظين مقابل ثلاثة ليبراليين)، علماً بأنّ هؤلاء الأعضاء يعيّنون مدى الحياة.
"شخصية ذهبية"
وقبل أن تتم مصادقة مجلس الشيوخ على تعيين المرشّحة إيمي كوني باريت، أثنى ترامب على ذلك واصفاً الحدث بأنّه "يوم تاريخي لأميركا". وقال خلال مراسم أداء القاضية المحافظة قسم اليمين في حفل أقيم في حديقة البيت الأبيض وحضره جمع بينه عدد من البرلمانيين "هذا يوم تاريخي لأميركا ولدستور الولايات المتحدة ولحكم القانون العادل وغير المتحيّز"، دون أن ينسى ذكر "مزايا باريت ومؤهلاتها التي لا تشوبها شائبة" و"سخائها في الإيمان" و"شخصيتها الذهبية"، وفق تعبير الرئيس الأمريكي.
من جهتها قالت القاضية الكاثوليكية المتديّنة البالغة من العمر 48 عاماً عقب أداءها القسم أمام عضو المحكمة العليا القاضي كلارنس توماس "أقف هنا الليلة بكل فخر وتواضع".
لكنّ هذه الأم لسبعة أطفال والمعارضة للإجهاض وعدت بإبعاد قناعاتها الشخصية عن عملها في محراب العدالة، وقالت إنّ عدم فعل ذلك يكون "تقصيراً في أداء الواجب".
وستشغل القاضية باريت اعتباراً من اليوم الثلاثاء مقعدها في المحكمة العليا خلفاً للأيقونة التقدّمية والنسوية القاضية روث بادر غينسبورغ التي توفيت في 18 أيلول/سبتمبر قبل أسابيع من موعد الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر.
تأثير على الانتخابات؟
وبمصادقة مجلس الشيوخ على تعيين باريت، بات بإمكان ترامب استغلال هذا الانتصار في جولاته الانتخابية لحشد التأييد في الولايات المتأرجحة وتقليص الفارق مع خصمه الديموقراطي جو بايدن الذي يتصدّر حالياً استطلاعات الرأي.
وتظهر البيانات أن الديموقراطيين يتصدّرون السباق في التصويت المبكر في ولايات يتوقّع ان تشهد معركة انتخابية حامية، إلا أن تعويض ترامب لتأخره يوم الاستحقاق أمر لا يستبعده الديمقراطيون.
ولم يتضّح بعد ما إذا كان هذا الأمر سيقلب مسار الاستحقاق بالنسبة للرئيس الجمهوري الذي يتّهمه خصمه بالاستسلام لجائحة كوفيد-19، علماً أن الاستطلاعات تبيّن أن الناخبين بغالبيتهم غير راضين على طريقة إدارته للأزمة الصحية.
يذكر أنه وفي مراسم أداء القسم، ذكرت تقارير إعلامية متطابقة أن لا أحد في حديقة البيت الأبيض كان يرتدي كمامة.
ويطرح بعض المحللين أن تثبيت باريت وبذلك سيطرة الجمهوريين على أعلى سلطة قضائية في البلاد، قد يلعب دورا مهما في مجرى الأحداث، خاصة إذا خسر ترامب الانتخابات بفارق ضئيل وأراد الطعن في نتائج الانتخابات.
و.ب/خ.س (د ب أ، رويترز، أ ف ب) 

  • يمتطي كل من بايدن وهاريس ثعبانًا وسط بركة وحل ، وتظهر الصورة لافتة كتب عليها احترس من المستنقع ، بينما يركب ترامب عصا المكنسة في الخلفية. وبعيدا تظهر جزيرة صغيرة تحمل العلم الأمريكي (ينس كريك)

    الانتخابات الأمريكية بريشة رسامي الكاريكاتير حول العالم

    على درب الحرب الانتخابي

    اتهمت كامالا هاريس، نائبة المرشح الديمقراطي في الانتخابات الأمريكية جو بايدن، الرئيس الحالي دونالد ترامب باستخدام "تكتيكات قذرة". وعبر هذا الرسم الكاريكاتوري يصور الألماني ينس كريك، الرئيس الأامريكي دونالد ترامب، برسم يظهره مثل ساحرة شريرة في قصة خيالية، غير آبه بما يجري.

  • دونالد ترامب يحمل صورة لجو بايدن مصورًا على أنه شيطان حامل لمطرقة ومنجل مع ألسنة لهب مشتعلة في الخلفية (رسم كاريكاتوري لمارتن إيرل / toonpool.com)

    الانتخابات الأمريكية بريشة رسامي الكاريكاتير حول العالم

    دعاية كاذبة

    يعشق الرئيس ترامب مدح نفسه، إذ قال في تصريحات سابقة: "أنا شخص غير عنصري بتاتاً"، "لا أحد يحترم النساء أكثر مني"، "أنا أكثر الأشخاص فهما للأمور الاقتصادية". لكن هذا الرسم يجسد ترامب مادحاً لملتقط صورة تظهر المرشح الديمقراطي جو بايدن وهو في شكل شيطان، بأنه "أفضل المصورين في العالم".

  • غرق ترامب وبايدن، تحت مراقبة عيون كاميرات التلفزيون ، في حفرة طينية (كاريكاتير لماريان كامينسكي)

    الانتخابات الأمريكية بريشة رسامي الكاريكاتير حول العالم

    مناظرة تلفزيونية

    يطرح رسام الكاريكاتير التشيكي ماريان كامينسكي عبر رسمه سؤال: ما الذي حل بثقافة النقاش السياسي في الولايات المتحدة؟ ويصور المواجهة الأولى على شاشة التلفزيون بين المرشحين للرئاسة الأمريكية كمعركة داخل حلبة وحل. إذ انهما قاما بشتم بعضهما خلالها بدلاً من تبادل الحجج.

  • تمثال نصفي لجو بايدن بجانب أحد المهرجين (رسم كاريكاتوري لكريستي)

    الانتخابات الأمريكية بريشة رسامي الكاريكاتير حول العالم

    "جو النائم" و "المهرج"

    دأب دونالد ترامب على وصف غريمه بايدن بـ "رجل عجوز نائم" و"دمية في يد اليسار الراديكالي". ورد بايدن على هذه الاتهامات بوصف ترامب بـ "العنصري والكاذب والمهرج" وأنه "أسوأ رئيس عرفته أمريكا على الإطلاق". مناظرة علق عليها الأمريكيون بكونها "واحدة من أسوأ المناظرات التي شهدتها أمريكا على الإطلاق". الفنانة الإيطالية كريستي عبرت عن الموضوع برمته برسمتها هذه.

  • طفل ممتلئ الجسم يرتدي حفاضات مع قصة شعر ترامب ، محاطًا بالألعاب وقطعة من الكعكة وشعار تويتر وصاروخ لعبة (كاريكاتير لدامين جليز)

    الانتخابات الأمريكية بريشة رسامي الكاريكاتير حول العالم

    سلوك طفولي

    يشعر الناس في إفريقيا أيضاً بالدهشة من سلوك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير الناضج. إذ يرى رسام الكاريكاتير داميان جليز من بوركينا فاسو أن الرئيس مجرد شقي صغير يريد أن يصل غايته بغض النظر عن التكلفة والخسائر.

  • دونالد ترامب على شكل غودزيلا وخلفية حمراء (رسم كاريكاتوري بواسطة تاكيشي كيشينو)

    الانتخابات الأمريكية بريشة رسامي الكاريكاتير حول العالم

    ترامبزيلا

    أول ظهور للفيلم الياباني غودزيلا على الشاشة كان في عام 1954. وأينما ذهبت السحلية العملاقة، كانت تخلف دماراً. وعبر الفنان تاكيشي كيشينو، عن موضوع الانتخابات بتصوير الرئيس الأمريكي المشاكس ترامب في شكل وحش غودزيلا العملاق، ويطرح سؤال: هل لجو بايدن فرصة ضد ترامبزيلا؟

  • ترامب وكيم جونغ أون، كلاهما طفلان عريان ممتلئا الجسم ، يزحفان حول صاروخ (Karikatur von Tjeerd Royaards)

    الانتخابات الأمريكية بريشة رسامي الكاريكاتير حول العالم

    صراع "ذكور القطيع"

    يستمتع دونالد ترامب بصراعه مع الحكام الذين لا يهتمون بشدة بالمعايير الديمقراطية كبوتين وأردوغان والديكتاتور الكوري الشمالي كيم جونغ أون. من ناحية أخرى، يصف ترامب جو بايدن بأنه رجل عجوز ضعيف، أي أنه بالنسبة له، ليس خصماً يُحتاط منه. ويصور رسام الكاريكاتير الهولندي، تجيرد رويدس، القاسم المشترك بين هؤلاء السياسيين، متمثلاً في سلوك التنافس النموذجي لذكور القطيع.

  • دونالد ترامب ، في شكل كلب مهاجم، يطارد ساعي بريد (رسم كاريكاتوري للديمار ماندزل / تونبول)

    الانتخابات الأمريكية بريشة رسامي الكاريكاتير حول العالم

    التصويت عبر البريد؟ لا يمكن!

    "ستحدث احتيالات لم نر مثيلاً لها من قبل"، هكذا هاجم رئيس الولايات المتحدة فكرة التصويت عبر البريد بل واقتطع من أموال الدعم المخصصة للخدمات البريدية. وبسبب المخاطر التي يشكلها فيروس كورونا، فإن الديمقراطيين يريدون الإدلاء بأصواتهم عن طريق البريد، وهو ما يزعج الرئيس الحالي. وضعية صورها الفنان فالدمار بهذه الصورة.

  • عرض دونالد ترامب على الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو وظيفة مدير حملة (كوستاس كوفوجيورجوس)

    الانتخابات الأمريكية بريشة رسامي الكاريكاتير حول العالم

    يد المساعدة

    يتجاهل الرئيس في خطاباته ضد الخدمة البريدية الإشارة إلى أنه قد صوت بنفسه عبر البريد في مناسبات متعددة. وعلى الرغم من أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يؤكد أنه لا يوجد تزوير لأصوات الناخبين في الولايات المتحدة، إلا أن ترامب يصر: أمريكا مهددة بـ "أكثر انتخابات تزويراً في التاريخ". رسام الكاريكاتير اليوناني كوستاس كوفوجيورجوس يظهر أنه إذا لزم الأمر، يمكن لترامب الحصول على المساعدة من الخارج.

  • مجموعة من المتظاهرين يرفعون لافتات: ترامب رجلنا، نحتاج إلى دونالد ، 4 سنوات أخرى... في الخلفية ، البيت الأبيض، مع جملة للرئيس ترامب يقول فيها واو! انظر إلى معجبي! ، و شخص يرد هؤلاء رسامو كاريكاتير، سيدي الرئيس! (كاريكاتور فون مارك لينش)

    الانتخابات الأمريكية بريشة رسامي الكاريكاتير حول العالم

    ترامب خلق لمنصب الرئيس

    يوجد مؤيدون لترامب داخل الولايات المتحدة وخارجها. وبدوره يتحدث الفنان مارك لينش من أستراليا باسم رسامي الكاريكاتير عبر العالم، ويؤيد ولاية جديدة لترامب. وهتف المتظاهرون في لوحته الكاريكاتورية "نحن بحاجة إلى رفيقنا" و"نحن نحب رئيس تويتر"، إذ لا يوجد سياسي آخر يقدم لرسامي الكاريكاتير القدر نفسه من المواضيع التي يقدمها الرئيس الحالي للبيت الأبيض.

  • البيت الأبيض أمامه علم ترامب ولافتات كتب عليها سأبقى! و كيم أحبك! و أنا الدولة و أجعلني عظيمًا مرة أخرى و لا يمكنك إيقافي ، بايدن! (Cartoonfix / toonpool.com

    الانتخابات الأمريكية بريشة رسامي الكاريكاتير حول العالم

    دعوة الداعمين

    أوضح ترامب مراراً أنه يريد البقاء في البيت الأبيض. وفي حال خسر الانتخابات، فإنه لم يعلن موافقته صراحة على انتقال سلمي للسلطة، وعلق على الموضوع بقوله "سنرى ما سيحدث". لقد حث أنصاره بالفعل على الاحتجاج في حالة عدم إعادة انتخابه. لكن ماذا لو أصبح بايدن رئيساً؟ هل يدعو ترامب هذا التساؤل أخباراً زائفة؟

  • طفل حزين ينظر إلى كرة أرضية محطمة بها غيوم نووية بينما تستقر يد رجل على كتفه، مع كلمات تقول: سيكون هذا كله لك يومًا ما! (Chrsitiane Pfohlmann / toonpool.com)

    الانتخابات الأمريكية بريشة رسامي الكاريكاتير حول العالم

    سلالة حاكمة

    اعترض ترامب على مادة الدستور الأمريكي التي تحظر فترة ولاية ثالثة. هل يفكر في رئاسة مدى الحياة؟ غالباً ما تحضر العائلة بأكملها في التجمعات الانتخابية، بما في ذلك نجل دونالد الأصغر بارون. هذا الأخير أثار ريشة رسام الكاريكاتير الألماني كريستيان بفولمان وجعله يتساءل عن إمكانية ولادة ملكية في الولايات المتحدة.


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