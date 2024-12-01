ترامب يختار مسعد بولس مستشارا للشؤون العربية والشرق الأوسط

عيّن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب رجل الأعمال اللبناني-الأمريكي مسعد بولس في منصب كبير مستشاريه للشؤون العربية والشرق أوسطية، ليتولى بذلك فرد جديد من العائلة منصبا رئيسا في الإدارة القادمة.

قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب اليوم الأحد (الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2024) إنه اختار رجل الأعمال الأمريكي- اللبناني مسعد بولس مستشارا رفيعا لشؤون المنطقة العربية والشرق الأوسط.

وجاء في منشور لترامب على منصّته تروث سوشال: "أنا فخور بأن أعلن أن مسعد بولس سيتولى منصب كبير مستشاري الرئيس للشؤون العربية والشرق أوسطية".

وكان بولس، والد مايكل زوج ابنة ترامب تيفاني، التقى مرارا مع زعماء عرب ومسلمين أمريكيين خلال الحملة الانتخابية. وهذه هي المرة الثانية في الأيام القليلة الماضية التي يختار فيها ترامب أحد أصهاره لمناصب في إدارته.

أغلب تعيينات ترامب من المحافظين المتشددين الذين لايتمتعون بخبرة كبيرة.لكن أولويته هي جمع المواليين حوله. To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

وأعلن ترامب عن اختياره لقطب العقارات تشارلز كوشنر، والد جاريد كوشنر زوج ابنته الأخرى ايفانكا ترامب، ليشغل منصب السفير الأمريكي لدى فرنسا.

وفي الأشهر القليلة الماضية، أطلق بولس حملة لصالح ترامب بهدف حشد دعم الأمريكيين اللبنانيين والعرب رغم تأييد الولايات المتحدة للحملة العسكرية الإسرائيلية على جماعة حزب الله اللبنانية.

ويتمتع بولس بجذور قوية في كل من الولايات المتحدة ولبنان. وكان والده وجده من الشخصيات البارزة في السياسة اللبنانية بينما كان حماه من الداعمين الرئيسيين للتيار الوطني الحر، وهو حزب مسيحي متحالف مع حزب الله أسسه الرئيس اللبناني السابق ميشال عون.

وتعتبر دول عديدة حزب الله، أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية من بينها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أخرى. كما حظرت ألمانيا نشاط الحزب على أراضيها في عام 2020 وصنفته كمنظمة إرهابية.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، تزوج مايكل بولس وتيفاني ترامب في حفل كبير في منتجع ترامب مار الاجو في فلوريدا، بعد خطبتهما في حديقة الورود بالبيت الأبيض خلال فترة ولاية ترامب الأولى. ويمنح هذا التعيين بولس، وهو حمو تيفاني ابنة ترامب، منصبا رفيعا في البيت الأبيض.

وقالت ثلاثة مصادر تحدثوا مع بولس في الأشهر القليلة الماضية إنه كان يتواصل مع أطراف من مختلف أطياف المشهد السياسي اللبناني متعدد الأقطاب، وهي خطوة نادرة في بلد يعاني من انقسامات عميقة بين الفصائل على مدار عقود.

ع.غ/ أ.ح (رويترز، أ ف ب)