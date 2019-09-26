ترامب يحذر من خطر "مطاردته" على البلاد

حذّر الرئيس الأميركي دونالد مؤيّديه من أنّ الديمقراطيين "يقومون بواحدة من أعظم عمليات الاحتيال في تاريخ السياسة الأمريكية". وجاء هذا التحذير في فيديو نُشر على تويتر في إطار الهجمات شبه اليومية التي يشنها ترامب ضد الديموقراطيين.

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وكان الديموقراطيون قد أطلقوا الثلاثاء في واشنطن الخطوة الأولى في إجراءات عزل ترامب بشبهة طلبه من نظيره الأوكراني التحقيق حول خصمه السياسي جو بايدن، وهو ما أحدث زلزالا في واشنطن.

وقال الرئيس الأميركي في البيت الأبيض متوجها إلى مؤيديه "الديموقراطيّون يريدون أخذ أسلحتكم، ويريدون أخذ تغطيتكم الصحّية، ويريدون أخذ أصواتكم، ويريدون أخذ حرّيتكم". وأضاف "لن ندع ذلك يحدث أبداً، لأنّ (مصير) بلدنا على المحكّ بشكل لم يسبق له مثيل. الأمر بمنتهى البساطة، هم يحاولون إيقافي لأنّني أكافح من أجلكم. ولن أدع ذلك يحدث أبداً".

وفي تغريدات أخرى، كرّر ترامب القول إنّ التّحقيق الهادف إلى عزله هو عبارة عن "حملة مطاردة" سياسيّة. واعتبر الأخير أنّ النائب الديموقراطي آدم شيف الذي يترأس لجنة داخل مجلس النواب تحقق في تصرفات الرئيس، قد شوَّه سمعته، قائلاً إنّ عليه أن يستقيل من الكونغرس.

وكانت شكوى من عنصر في أجهزة الاستخبارات قد كشفت أن ترامب من الممكن أن يكون قد مارس ضغوطاً على الرئيس الأوكراني للإساءة إلى منافسه الانتخابي جو بايدن.

وقدّم المبعوث الأميركي إلى أوكرانيا كورت فولكر الجمعة استقالته إثر تلقّيه استدعاءً من الكونغرس لاستجوابه في إطار التحقيق الرامي إلى عزل ترامب.

وب/ س.ك (أ ف ب، رويترز،د.ب.أ)