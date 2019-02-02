ترامب يحثّ على "وحدة" الأمريكيين في خطابه أمام الكونغرس

ركّز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطابه عن حالة الاتحاد، ليل الثلاثاء / الأربعاء (5 / 6 فبراير / شباط 2019)، على إيصال رسالة لتعزيز التعاون ورأب الانقسامات في بلاده، وسط حالة متزايدة من الاستقطاب على أساس خطوط سياسية. ودعا ترامب إلى نبذ سياسة الانتقام واعتماد روح التوافق من أجل المصلحة العامة. وقال "يجب أن نرفض سياسات الانتقام والمقاومة والرد وأن نتشبث بإمكانات التعاون اللامحدود والتنازلات وتحقيق المصلحة العامة.. معا، يمكننا كسر عقود من الجمود السياسي". وأضاف "يجب أن نختار ما بين العظمة والجمود .. النتائج أو المقاومة .. الرؤية أو الانتقام .. التقدم الذي لا يصدق أو الدمار الذي لا طائل منه. والليلة أطلب منكم اختيار العظمة". وقال "أقف هنا على استعداد للعمل معكم لتحقيق انفراجات تاريخية للأمريكيين .. الانتصار لا يعني الفوز لحزبنا ولكن الانتصار هو الفوز لبلادنا".

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وأوضح ترامب أن خارطة الطريق للبيت الأبيض خلال العام المقبل هي "جدول أعمال للشعب الأمريكي ككل". كما أضاف أن التركيز سيكون على توفير الوظائف والتجارة والبنية التحتية وأسعار الدواء والهجرة. وأثنى الرئيس الأمريكي على حالة الاقتصاد في بلاده ، قائلا "اقتصادنا يحسدنا عليه العالم، وجيشنا هو الأقوى على وجه الأرض". وقال ترامب "أمريكا تفوز في كل يوم"، وأشار تحديدا إلى انخفاض معدل البطالة، وأشاد ببرنامج خفض الضرائب. وفي الوقت نفسه، انتقد ترامب ما وصفه بـ"التحقيقات الحزبية السخيفة"، في إشارة واضحة إلى التحقيق في مزاعم تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة 2016، وإمكانية وجود علاقات بين حملة ترامب وموسكو. كما انتقد "الحروب الغبية" التي وصفها بأنها عقبة أمام النجاح الاقتصادي.

إصرار على الجدار

وتطرق ترامب في خطابه إلى مسألة الجدار الحدودي مع المكسيك، مشددا على أنه سيضمن اكتمال بنائه. وأضاف "سيتم بناؤه .. إنه جدار ذكي واستراتيجي وليس مجرد جدار خرساني". وشدد ترامب على أنه في المناطق التي تم بناء الجدار فيها، تراجعت عمليات العبور غير القانونية. وقال: "ببساطة ، تعمل الجدران على إنقاذ الأرواح"، وحثّ الكونغرس على "التوصل إلى اتفاق".

وعن أفغانستان، قال الرئيس الأمريكي إنه يدفع باتجاه مفاوضات "متسارعة" في البلاد من أجل تسوية سياسية "لهذا الصراع الدموي الطويل". وأكد ترامب على إجراء "محادثات بناءة" تشمل حركة طالبان. وأضاف "حانت ساعة المحاولة على الأقل من أجل السلام ، والجانب الآخر يود أن يفعل الشيء نفسه.. حان الوقت". وشدد الرئيس الأمريكي في الوقت نفسه على أن نتيجة المفاوضات تبقى غير أكيدة. وقال ترامب "الأمم العظيمة لا تخوض حروبا بلا نهاية"، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية تحارب في الشرق الأوسط منذ 19 عاما تقريبا.

الحدود الأمريكية المكسيكية - الإسمنت بدل الصلب "سوف أقوم ببناء سور عظيم على حدودنا الجنوبية ولا أحد يبني الجدران أفضل مني. سوف أجعل المكسيك تدفع ثمن هذا الجدار". هذا ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية. حتى الآن قام ترامب ببناء ناطحات السحاب والفنادق. الجدار الفاصل يبقى على رأس الأولويات في خطته الخاصة بسياسة الهجرة، والمكونة من عشر نقاط.

الحدود الأمريكية المكسيكية - الإسمنت بدل الصلب تمتد الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك بطول 3200 كيلومتر، حوالي 1100 كيلومتر منها مؤمنة بسياج. تمر الحدود بأربع ولايات أمريكية وست ولايات مكسيكية وتمر بالصحراء وبالمدن الكبرى. بسبب صعوبة الوصول لها، فإن بعض المناطق الحدودية في نيومكسيكو مفتوحة. بينما تتواجد دوريات قوات حماية الحدود في مناطق أخرى.

الحدود الأمريكية المكسيكية - الإسمنت بدل الصلب يقدر عدد المهاجرين غير النظاميين سنوياً بنحو 350 ألف مهاجر، معظمهم مكسيكيون. من يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل غير شرعي يعيش على هامش المجتمع. بعض المكسيكيين القادمين بشكل غير شرعي يتم قبولهم في المجتمع الأمريكي، إلا أنهم لا يستطيعون جلب عائلاتهم المتواجدة على الجانب الآخر. ومن الصعب تحمل نفقات المهربين. يتمنى المهاجرون حياة أفضل والحصول على عمل ومال لعائلاتهم.

الحدود الأمريكية المكسيكية - الإسمنت بدل الصلب تبقى العائلات مشتتة، تفصل الحدود والجدران بين أفرادها، واللقاء يصبح مستحيلاً. لكن الممكن هو التصافح بالأيدي عبر الدعامات الفولاذية التي يتكون منها السياج الفاصل. لكن إذا نفذ دونالد ترامب وعده الانتخابي، فسيبنى الجدار الحدودي من الإسمنت وستصبح المصافحة أيضاً بعيدة المنال.

الحدود الأمريكية المكسيكية - الإسمنت بدل الصلب "عندما ترسل المكسيك مواطنيها هنا، فهي لا ترسل الأفضل بل هؤلاء الذين يعانون من مشاكل.إنهم يجلبون المخدرات. إنهم مجرمون ومغتصبون. البعض أشخاص طيبون على ما أعتقد". هذا ما قاله ترامب أثناء حملته الانتخابية، فهو يريد ترحيل المهاجرين الذين دخلوا بطريقة غير شرعية، خاصة المجرمين منهم. لكن رغم تهديدات ترامب، مازال الكثير من المكسيكيين يتمسكون بخططهم للهروب.

الحدود الأمريكية المكسيكية - الإسمنت بدل الصلب ينتهي "الحلم الأمريكي" لبعض المكسيكيين على الحدود، حيث ينتهي بهم الأمر في السجون أو يدفعون حياتهم ثمناً لهذا الحلم. تنتقد وسائل الإعلام إطلاق قوات الحدود النار عبر الحدود بداخل المكسيك. وقد لقي ستة مواطنين مكسيكيين أبرياء من قبل حتفهم، ولم تتم محاكمة المسؤولين. فقط في عام 2015 وجهت التهمة لأحد قوات حماية الحدود من قبل المدعي العام الاتحادي.

الحدود الأمريكية المكسيكية - الإسمنت بدل الصلب جيم شيلتون مزارع أمريكي يحرس ممتلكاته. مزرعته التي تبلغ مساحتها مئتي ألف متر مربع تقع في جنوب شرق أريزونا على الحدود المكسيكية مباشرة. ولكن لا يفصله عن المكسيك سوى أسلاك شائكة. ولتأمين نفسه ومزرعته، يعتمد شيلتون على نفسه ويلجأ أحياناً لبندقيته.

الحدود الأمريكية المكسيكية - الإسمنت بدل الصلب "جدار التورتيا" هو الاسم الدارج الذي يطلق على الجدار الممتد بطول 22.5 كلم على الحدود في مدينة سان دييجو بولاية كاليفورنيا.



ولم يحدد الرئيس الأمريكي موعدا دقيقا لأي انسحاب من سوريا أو أفغانستان. وتابع :" تقريبا جميع الأراضي" التي كانت خاضعة لسيطرة تنظيم داعش تم تحريرها، واصفا عناصر التنظيم بأنهم "قتلة متعطشون للدماء". كما انتقد "النظام الراديكالي في إيران" وتعهد بألا تحصل طهران مطلقا على أسلحة نووية. وقال: "إنهم (الإيرانيون) يفعلون أمورا، أمورا سيئة"، متهما الحكومة في طهران بأنها معادية للسامية. وفي سياق آخر، أعلن ترامب أنه سيلتقي الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في فيتنام ( في الـ27 والـ28 من شباط / فبراير الجاري).

ح.زم / و.ب (د.ب.أ / أ.ف.ب)