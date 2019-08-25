ترامب يتوقع التوصل لاتفاق تجاري مع بريطانيا بعد البريكست

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم (الأحد 25 أغسطس / آب 2019) بشأن رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون "هذا شخص سيكون رئيس وزراء عظيما، في رأيي" فيما كان جونسون يرد ضاحكا "لن أثبطك". وامتنع ترامب عن تقديم مشورة لجونسون، على الرغم من أنه كان يفعل ذلك مرارا مع تيريزا ماي، وغالبا ما كان يزعج رئيسة الوزراء السابقة بتدخلاته في الشؤون البريطانية الداخلية. وقال ترامب إن المحادثات بشأن اتفاق تجارة كانت في وضع حرج سابقا، من قبل الجانب البريطاني، لكن الآن يتوقع أن تمضي المفاوضات قدما "بشكل سريع".

وأشار جونسون بأنه يمكن أن يكون هناك "بعض المحادثات الصعبة" لكنه يحترم المفاوضات التجارية الأمريكية. وقال الرئيس الأمريكي إنه يمكن أن يكون هناك "اتفاق تجارة واسع للغاية، أكبر مما كان لدينا على الإطلاق". وبدا أن جونسون وترامب اتفقا على أن النظام الصحي البريطاني، المعروف باسم "إن.إتش.إس" لن يكون طرفا في أي اتفاق تجارة.

مشاهدة الفيديو 25:08 شارك ماكرون يتحدى ترامب ويغازل طهران قبل قمة السبع إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3OLrC مسائية DW: ماكرون يتحدى ترامب ويغازل طهران قبل قمة السبع

ويذكر أن قادة دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى عقدوا اليوم (الأحد 25 أغسطس / آب 2019) جلسة العمل الأولى في قمتهم بمدينة بياريتز جنوب غربي فرنسا، والتي من المقرر أن تركز على الاقتصاد العالمي . وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مستهل الجلسة، وبعد خروج الصحفيين من قاعة الجلسة: "لنبدأ العمل".

ح.ز/ م.س (د.ب.أ)