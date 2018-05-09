ترامب يتوعد عدة دول في ثاني خطاب له أمام الجمعية العامة

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مجددا انتقادات حادة إلى سياسة الطاقة التي تنتهجها ألمانيا. وقال ترامب، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، اليوم الثلاثاء (25 أيلول/ سبتمبر 2018)، إن ألمانيا "سيكون اعتمادها بشكل كامل على الطاقة الروسية، إذا لم تغير فورا من سياستها".

وأعرب ترامب عن اعتقاده بأن دول النصف الغربي من الكرة الأرضية ملزمة بحماية استقلاليتها من نفوذ القوى الغريبة" ونحن نرفض تدخل الأمم الغريبة في هذا النصف"، دون أن يحدد هذه القوى. يذكر أن الولايات المتحدة ترفض مع دول واقعة شرقي أوروبا بناء خط "نورد ستريم 2" الواصل بين روسيا وألمانيا، وكان ترامب وجه انتقادات مرارا للمشروع، فيما ردت الحكومة الألمانية بالتأكيد على أنه مشروع اقتصادي.

انتقاد لإيران وتهديد للنظام السوري

كما وجه ترامب رسالة صارمة لطهران وقال أمام الجمعية العامة: "زعماء إيران ينشرون الفوضى والموت والدمار. إنهم لا يحترمون جيرانهم أو حدودهم أو الحقوق السيادية للدول". وتابع ترامب إن جيران طهران تكبدوا "خسائر فادحة" بسبب عدوانهم (الإيرانيين) وتوسعهم ". وأكد ترامب أن الاتفاق النووي الإيراني، الذي انسحبت منه بلاده، كان بمثابة " كسب غير متوقع " للقيادة الإيرانية تم استخدامه لتمويل الإرهاب في سوريا واليمن، مضيفا "أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق مع إيران في مرحلة ما".

ترامب: الجنائية الدولية لا تحظى بشرعية

وحذر الرئيس الأمريكي الحكومة السورية من استخدام الأسلحة الكيماوية، قائلا إن واشنطن "سترد" على أي إجراء من هذا القبيل، كما دعا أيضا إلى بقاء اللاجئين في المنطقة، قائلا إن هذا يسمح باستخدام الموارد المحدودة بشكل أفضل.

ولم تسلم المحكمة الجنائية الدولية من انتقادات ترامب الحادة حيث قال أمام الجمعية العامة اليوم الثلاثاء إنها "لا تحظى بأي شرعية او سلطة". وأضاف الرئيس الأمريكي إن "الولايات المتحدة لن تقدم أي دعم أو اعتراف للمحكمة الجنائية الدولية" التي وصفها بأنها "تدعي الولاية القضائية شبه عالميا على مواطني جميع الدول في انتهاك لمبادئ العدالة والإنصاف". وأضاف "لن نتخلى أبدا عن السيادة الأميركية لبيروقراطية عالمية غير منتخبة وغير مسؤولة" رافضا "أيديولوجية العولمة"، حسب تعبيره.

ص.ش/أ.ح (د ب أ، رويترز، أ ف ب)