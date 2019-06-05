ترامب يتنكر لصوته وينفي "إهانته" زوجة الأمير هاري

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه يعتقد أن ميغان ماركل، زوجة الأمير البريطاني هاري "لطيفة جدا" حتى وإن كانت "فظة" تجاهه. وجاءت تصريحات ترامب في مقتطفات من مقابلة تم نشرها قبل البث. وستبث باقي المقابلة التي تقول قناة (آي.تي.في) إنها تطرقت إلى إيران والتغير المناخي وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء (05 يونيو 2019). وكانت ميغان ماركل، الممثلة الأمريكية السابقة والتي تحمل الآن لقب دوقة ساسكس بعد زواجها من الأمير هاري حفيد الملكة إليزابيث العام الماضي، قد انتقدت ترامب خلال حملته الانتخابية في 2016.

وقال ترامب في المقتطفات من برنامج (غود مورنينغ بريتن)، الذي تبثه قناة (آي.تي.في)، إنها تبلي بلاء حسنا ويأمل أن تكون مستمتعة بحياتها... ويعتقد أنها لطيفة جدا. واستمر ترامب قائلا: "كانت فظة تجاهي. ولا بأس في أن تكون فظة. لكن ليس جيدا بالنسبة لي أن أكون فظا تجاهها ولم أكن كذلك". وخلال مقابلة مع صحيفة "ذا صن" الشعبية البريطانية قبل رحلته، عُرض على ترامب تصريح أدلت به ميغان عام 2016 قالت فيه إنها ستنتقل للعيش في كندا إذا ما فاز ترامب بانتخابات الرئاسة. وقال ترامب إنه لم يكن على دراية بأنها قد أدلت بهذا التصريح وقال في تسجيل صوتي إنه لم يكن يعرف أنها فظة.

ونفى الرئيس الأميركي أنه وصف دوقة ساسكس بأنها "كريهة" خلال مقابلة مع صحيفة "ذي صن" البريطانية، وذلك على الرغم من وجود تسجيل صوتي له نشرته الصحيفة. وقال ترامب في تغريدة على حسابه في موقع تويتر: "لم أقل أبدا إن ميغان ماركل كريهة. إنها تصنيعة وفبركة من قبل وسائل الإعلام الكاذبة وتم فضحهم ببساطة فهل ستعتذر (سي.إن،إن) ونيويورك تايمز وغيرهما.. أشك في ذلك".

وأدى التصريح إلى انتشار الانتقادات مجددا بشأن كيفية تحدث ترامب عن النساء لكنه نفى أن يكون قد وصف ميغان بالسيئة في تغريدة نشرها يوم الأحد. وسعى لمزيد من التوضيح خلال المقابلة التلفزيونية وقال كلمات لطيفة في حق الأمير هاري بعدما التقاه في قصر بكنغهام، وقال إنه يعتقد أنه شاب ممتاز، والعائلة المالكة لطيفة حقا.

ع.اع/ ع.ج (رويترز)