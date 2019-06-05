 ترامب يتنكر لصوته وينفي ″إهانته″ زوجة الأمير هاري | عالم المنوعات | DW | 05.06.2019

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منوعات

ترامب يتنكر لصوته وينفي "إهانته" زوجة الأمير هاري

دونالد ترامب ينتقد تقارير تناولت تسجيلا صوتيا له، يصف فيه الأميرة ميغان ماركل بأنها "كريهة" على أنها "أخبار كاذبة" رغم وجود تسجيل صوتى للحوار. لكن التسجيل سيبث وسيكشف حقيقة ماقاله ترامب عن "دوقة ساسكس".

UK Monarchie l Prinz Harry und Herzogin Meghan l Baby Sussex (picture alliance/AP Images/M. Giddings)

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه يعتقد أن ميغان ماركل، زوجة الأمير البريطاني هاري "لطيفة جدا" حتى وإن كانت "فظة" تجاهه. وجاءت تصريحات ترامب في مقتطفات من مقابلة تم نشرها قبل البث. وستبث باقي المقابلة التي تقول قناة (آي.تي.في) إنها تطرقت إلى إيران والتغير المناخي وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء (05 يونيو 2019). وكانت ميغان ماركل، الممثلة الأمريكية السابقة والتي تحمل الآن لقب دوقة ساسكس بعد زواجها من الأمير هاري حفيد الملكة إليزابيث العام الماضي، قد انتقدت ترامب خلال حملته الانتخابية في 2016.

وقال ترامب في المقتطفات من برنامج (غود مورنينغ بريتن)، الذي تبثه قناة (آي.تي.في)، إنها تبلي بلاء حسنا ويأمل أن تكون مستمتعة بحياتها... ويعتقد أنها لطيفة جدا. واستمر ترامب قائلا: "كانت فظة تجاهي. ولا بأس في أن تكون فظة. لكن ليس جيدا بالنسبة لي أن أكون فظا تجاهها ولم أكن كذلك". وخلال مقابلة مع صحيفة "ذا صن" الشعبية البريطانية قبل رحلته، عُرض على ترامب تصريح أدلت به ميغان عام 2016 قالت فيه إنها ستنتقل للعيش في كندا إذا ما فاز ترامب بانتخابات الرئاسة. وقال ترامب إنه لم يكن على دراية بأنها قد أدلت بهذا التصريح وقال في تسجيل صوتي إنه لم يكن يعرف أنها فظة.

ونفى الرئيس الأميركي أنه وصف دوقة ساسكس بأنها "كريهة" خلال مقابلة مع صحيفة "ذي صن" البريطانية، وذلك على الرغم من وجود تسجيل صوتي له نشرته الصحيفة. وقال ترامب في تغريدة على حسابه في موقع تويتر: "لم أقل أبدا إن ميغان ماركل كريهة. إنها تصنيعة وفبركة من قبل وسائل الإعلام الكاذبة وتم فضحهم ببساطة فهل ستعتذر (سي.إن،إن) ونيويورك تايمز وغيرهما.. أشك في ذلك".

وأدى التصريح إلى انتشار الانتقادات مجددا بشأن كيفية تحدث ترامب عن النساء لكنه نفى أن يكون قد وصف ميغان بالسيئة في تغريدة نشرها يوم الأحد. وسعى لمزيد من التوضيح خلال المقابلة التلفزيونية وقال كلمات لطيفة في حق الأمير هاري بعدما التقاه في قصر بكنغهام، وقال إنه يعتقد أنه شاب ممتاز، والعائلة المالكة لطيفة حقا.

ع.اع/ ع.ج (رويترز)

  • USA Proteste gegen Donald Trump in Brooklyn (DW/I. Pohl)

    النساء حول العالم يجتمعن في مسيرات ضد ترامب

    محتجات في نيويورك يؤكدن رفضهن لنهج الرئيس الجمهوري، في المسيرة النسائية العالمية التي توصف بأنها "مظاهرة ضد كراهية النساء والعنصرية والمثلية الجنسية والتعصب الديني".

  • Women's March in Washington USA (Reuters/S. Stapleton)

    النساء حول العالم يجتمعن في مسيرات ضد ترامب

    رغم أن سلطات العاصمة الأمريكية لا تنشر أرقاما عن المتظاهرين، قال منظمو "مسيرة النساء" في واشنطن لوكالة فرانس برس إن عدد المشاركين بلغ المليون مع انضمام أعداد غفيرة من المحتجين إلى المسيرات في كافة أنحاء البلاد.

  • Women's March in Washington USA (Getty Images/AFP/A. Caballero-Reynolds)

    النساء حول العالم يجتمعن في مسيرات ضد ترامب

    في حين اجتاحت تظاهرة معارضة ضخمة واشنطن، هاجم ترامب الإعلام متهما إياه بالتقليل من حجم المشاركين في حفل تنصيبه قبل يوم، رغم أنه كان على علم حتما بنزول مئات الآلاف إلى الشوارع في واشنطن حيث شلوا الحركة لساعات في وسط المدينة قرب البيت الأبيض وفي منتزه المول المؤدي إلى مبنى الكابيتول حيث مقر الكونغرس.

  • Women's March 2017 - Washington D.C. (picture alliance/dpa/Zumapress)

    النساء حول العالم يجتمعن في مسيرات ضد ترامب

    التظاهرات المناوئة لترامب كانت من الأهم في تاريخ واشنطن وتعاقبت الشخصيات التقدمية على المنصة بينهم المخرج السينمائي مايكل مور والممثلتان أميريكا فيرارا وسكارلت يوهانسون والمغنية اليشا كيز ومادونا.

  • USA Wahlen Protest gegen den Präsidenten-Trump (picture alliance/dpa/Kyodo/MAXPPP)

    النساء حول العالم يجتمعن في مسيرات ضد ترامب

    وشارك أيضاً أكثر من نصف مليون في احتجاجات مناوئة لترامب في نيويورك. ونظمت تظاهرات أخرى في شيكاغو ودالاس وسان فرانسيسكو وسانت لويس ودنفر ومدن كثيرة أخرى ضمت مئات الآلاف.

  • USA Proteste gegen Donald Trump in Los Angeles (picture-alliance/dpa/EPA/M. Nelson)

    النساء حول العالم يجتمعن في مسيرات ضد ترامب

    شارك أكثر من نصف مليون شخص بحسب الشرطة السبت في تظاهرة بلوس أنجليس.

  • Women's March in London Großbritannien (Getty Images/D. Kitwood)

    النساء حول العالم يجتمعن في مسيرات ضد ترامب

    تظاهرات السبت تخطت الحدود الأمريكية بعد أن أعلن المنظمون أن أكثر من 2,5 مليون شخص انضموا إلى أكثر من 600 مسيرة في كافة أنحاء العالم. وجرت واحدة من أكبر المسيرات في لندن حيث سار عشرات آلاف الرجال والنساء والأطفال مرددين "ليسقط ترامب".

  • Brasilien Women's March Trump Proteste (Reuters/A. Machado)

    النساء حول العالم يجتمعن في مسيرات ضد ترامب

    وشهدت البرازيل أيضاً وقفة احتجاجية، تحمل صور ترمز للنساء من مختلف الأعراق والأديان.

  • Women's March in Helsinki Finnland (picture-alliance/dpa/J. Nukari)

    النساء حول العالم يجتمعن في مسيرات ضد ترامب

    مظاهرة ضد ترامب في فنلندا. أمام الأرقام التي نشرتها الصحف حول المشاركين في حفل التنصيب، انتقد ترامب في يوم السبت بشدة وسائل الإعلام واتهمها بـ "الكذب" في تقديراتها لعدد الحاضرين حفل التنصيب.

  • Women's March in Berlin Deutschland (Reuters/H. Hanschke)

    النساء حول العالم يجتمعن في مسيرات ضد ترامب

    وفي برلين وأنحاء مختلفة من ألمانيا، شارك آلاف الرجال والنساء في الاحتجاجات ضد الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، ضمن مبادرة "مسيرة النساء".

  • Women's March in Paris Frankreich (Reuters/J. Naegelen)

    النساء حول العالم يجتمعن في مسيرات ضد ترامب

    احتجاج في باريس. لم يصل أي رئيس أمريكي خلال 40 سنة إلى السلطة بهذا المستوى من انعدام الشعبية. ومع 40 بالمائة من الآراء السلبية، فإن شعبية ترامب في الولايات المتحدة في يناير2017 أقل بمرتين من شعبية باراك أوباما في يناير 2009 وفقا لاستطلاع لقناة إي بي سي وصحيفة واشنطن بوست. إعداد: علي المخلافي


 

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