ترامب يتناول "دواءه السحري" للوقاية من كورونا ويثير الجدل

منذ أشهر والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث في تصريحاته بحماسة عن النتائج المحتملة لعقار هيدروكسي كلوروكين المضادّ للملاريا في إطار مكافحة فيروس كورونا المستجد، رغم تحذيرات السلطات الصحية الأمريكية من استخدامه. لكن يبدو أن الرئيس الأمريكي لم يكتفي بالكلام فقط وإنما أراد خوض التجربة بنفسه، كما كشف أمس من خلال مؤتمر صحفي وأعلن بشكل رسمي أنّه يتناول هذا العقار منذ حوالي عشرة أيام، على سبيل الوقاية، متجاهلاً بذلك توصيات السلطات الصحية الأميركية بشأنه.

ورداً على سؤال عن سبب إقدامه على تناول عقار هيدروكسي كلوروكين قال ترامب: "أعتقد أنّه جيد. لقد سمعت أموراً جيدة جداً عنه. أنتم تعرفون عبارة: ما الذي ستخسره؟". كما أشار أيضاً إلى أن خياره تناول العقار يأتي بمبادرة شخصية لكنه تلقى الضوء الأخضر من طبيب البيت الأبيض. وأضاف ترامب "قلت له: ماذا تعتقد؟ وأجاب: إذا شئت ذلك. وأجبته: نعم أود ذلك". وشرح ترامب أمام الصحافيين مطولاً أمس الإثنين أسباب خياره تناول العقار كسبيل وقائي. وقال: "ستفاجؤون بعدد الأشخاص الذين يتناولونه، خصوصاً من هم في الخط الأمامي. قبل أن يصابوا" بالفيروس. وقال إنّ تناوله هيدروكسي كلوروكين "لن يؤدّي إلى ضرر"، مؤكّداً أن هذا العقار "يتم استخدامه منذ 40 عاماً (...) الكثير من الأطباء يتناولونه".

واستباقاً للشائعات المحتملة أكد ترامب أنّه لا يعاني من "أية عوارض" لمرض كوفيد-19، مشيراً إلى أنه يخضع بصورة منتظمة لفحوص مخبرية وقد أتت نتائج جميع هذه الفحوص لغاية اليوم سلبية.

هكذا تبدو الحياة فوق الشرفات في زمن "كورونا"! ملعب؟ لا ليس ضروريا فالشرفة تكفي! دافور كمبوتشيك ليس مرغما على العزف داخل ستاد كبير لتصل نغمات ساكسوفونه إلى آلاف الناس. فمن شرفته تدوي ألحانه الموسيقية عبر مدينة رييكا الساحلية الكرواتية التي تضم نحو 130.000 نسمة. وهو يعزف يوميا من هذه المنصة. فقط الجاهلون بالثقافة يتمنون لو كان كمبوتشيك يسكن في شقة تحت الأرض.

هكذا تبدو الحياة فوق الشرفات في زمن "كورونا"! شرفة حزينة وموسيقى مفرحة موسيقى حية لا تنطلق فقط في رييكا من الشرفة. الأشياء القديمة والمحيط الحزين لا يزعج أعضاء فرقة الباروك من فرايبورغ. فهم يعزفون أغنية لودفيغ فان بيتهوفن Ode an die Freude ويشاركون بذلك في تجمع موسيقي مفاجئ على مستوى ألمانيا. والنموذج يبقى الحفلات الموسيقية على الشرفات في ايطاليا.

هكذا تبدو الحياة فوق الشرفات في زمن "كورونا"! بدون شرفة الحياة خطيرة في زمن كورونا وحتى في بلجيكا طلبت الحكومة من الناس البقاء في البيوت. وماذا يفعل الناس الذين لا يتوفرون على شرفة ويريدون استنشاق الهواء النقي؟ الجلوس على حافة النافذة! حركة خاطئة وسيكون الفيروس همهم الصغير.

هكذا تبدو الحياة فوق الشرفات في زمن "كورونا"! الشرفة كموقع تقهقر شرفات من صنع المانيا ـ سفينة الرحلات Spectrum oft the Seas أبحرت لأول مرة قبل عام من ألمانيا. والآن هي ترسو أمام أستراليا. والركاب لا وجود لهم. إنهم أعضاء طاقم السفينة الذين يستمتعون بالنظر من الشرفات إلى ميناء سيدني.

هكذا تبدو الحياة فوق الشرفات في زمن "كورونا"! شرفة كبيرة، سينما كبيرة يبدو المنظر وكأنه مشهد أخير من فيلم هوليودي، لكنها سيدة تنشر ملابس الغسيل في كاتماندو. ففي عاصمة نيبال يسري منذ أسبوعين حظر التجول. لكن هناك في الطوابق العليا يكون المرء آمنا من الفيروس.

هكذا تبدو الحياة فوق الشرفات في زمن "كورونا"! الشرفة كصالون للحلاقة في قرية حولا بجنوب لبنان تتحول الشرفة إلى صالون حلاقة. عملي: فالشعر المقصوص يطير ببساطة مع الريح التي تهب. الأهم هو أن الكمامة في موضعها!

هكذا تبدو الحياة فوق الشرفات في زمن "كورونا"! إحضار الطعام؟ ممكن الحاجة أم الاختراع. هذا الرجل الوديع في مارسيليا ليس بمقدوره مغادرة شقته. والجيران ملؤوا له القفة بمشتريات. وبعيدا عن كل خطر بإمكانه إذن رفع السلة بفضل قطع قماش محزومة مع بعضها البعض.

هكذا تبدو الحياة فوق الشرفات في زمن "كورونا"! تدريبات رياضية سيباستيان مانكو مدرب رياضة في بوردو. وحتى يتمكن المقيمون في دار العجزة في المدينة الفرنسية من الحفاظ على لياقتهم البدنية خلال فترة الوباء، فإن مانكو يقوم بحركات رياضية معهم ـ عن بُعد هو آمن من المسنين الذين يهددهم كورونا بشكل خاص. هواء نقي، وليس هناك خطر عدوى: فكرة جيدة!

هكذا تبدو الحياة فوق الشرفات في زمن "كورونا"! الرياضة الاحترافية ممكنة أيضا هانس بيتر دورست رياضي كبير. وخلال الألعاب البارالمبية في ريو دي جانيرو أحرز ميداليتين ذهبيتين. ومنذ حادثة سير قبل 26 عاما بات حس التوازن لديه مضطربا. فمسافة الرؤية لديه مقيدة وقدرة رد الفعل كذلك. لكن بفضل الدراجة الثلاثية ليس هناك إشكال. فرغم كورونا يمكن لدورست ركوب الدراجة في شرفته الواسعة في دورتموند.

هكذا تبدو الحياة فوق الشرفات في زمن "كورونا"! الحجم هو الجانب الحاسم! مزيد من الفسحة تمنحها هذه الشرفة في موناكو. فهي تمتد فوق طابقين لبرج أوديون ولها مسبح به زحليقة. وبهذا يمكن تجاوز الحجر الصحي بشكل جيد. لكنها متعة ليست رخيصة: الشرفة والشقة التابعة لها تساوي نحو 300 مليون يورو.

هكذا تبدو الحياة فوق الشرفات في زمن "كورونا"! الشمس ضد الشحوب الفكاهة السوداء في زمن كورونا: في الوقت الذي يجب فيه على آخرين المكوث في الداخل، يتوفر هيكل عظمي لوحده على شرفة في فرانكفورت على الأودر ـ وليس فقط في الساعة السحرية.



ترامب يعطي "آمالاً خاطئة"

تعليقاً على إعلان ترامب تناول عقار كلوروكين، قالت رئيسة مجلس النواب، الديموقراطية نانسي بيلوسي، في حديث مع قناة "سي إن إن"، "لا أعتقد أن هذه فكرة جيدة"، مضيفةً "إنه رئيسنا، ومن الأفضل ألا يتناول شيئاً لم يوافق عليه العلماء، خصوصاً في مثل فئته العمرية، ولنقل بمثل فئة وزنه، المسماة السمنة المرضية".

ومن جهته ندد زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر بتصريحات "خطيرة"، موضحاً لقناة "أم أس أن بي سي" أن "ذلك يعطي الناس آمالاً خاطئة... وقد يضعهم بخطر أيضاً".

وكانت السلطات الصحيّة الأميركية والكندية قد حذّرت في نهاية نيسان/أبريل من خطورة استخدام عقار هيدروكسي كلوروكينللوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجدّ أو علاج المصابين بهذا الفيروس، إذا لم يكن استخدام هذا العقار يتمّ في إطار تجارب سريرية تخضع للمراقبة وحذرت خصوصاً من "مخاطر التعرض لاضطرابات في ضربات القلب"، بسبب تناوله.

"علاج" متسرع؟

أظهرت دراسة نشرت قبل حوالي عشرة أيام في مجلة "نيو انغلاند" الطبية أنّ تناول عقار هيدروكسي كلوروكين لم يؤدّ إلى أيّ تحسّن كبير أو تدهور كبير في حالة مرضى بكوفيد-19 يعانون من عوارض خطرة.

ويشار إلى أن الكلوروكين والهيدروكسي كلوروكين عقاران يستخدمان منذ سنوات عديدة في الولايات المتحدة الأمريكية أيضاً لعلاج الملاريا وبعض أمراض المناعة الذاتية، مثل الذئبة، والتهاب المفاصل الروماتويدي.

وتجري حالياً العديد من الدراسات للتحقيق في الفائدة المحتملة للدواء فيما يتعلق بكوفيد-19. من جهته أعلن معهد الصحة الوطني الأمريكي عن بدء تجارب سريرية الأسبوع الماضي شملت حوالي 2000 شخص.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة والوفاة. وتجاوز عدد الإصابات في الولايات المتحدة 1.5 مليون إصابة إلى جانب نحو 91 ألف وفاة.

إ.م